Кому Трамп запретил въезд в США?

Начиная с 9 июня жителям нескольких африканских и ближневосточных государств не удастся попасть в Америку по решению президента США Дональда Трампа. Кому и почему Трамп закрыл двери в Америку, рассказываем в этом материале.

Кто не сможет попасть в США

4 июня Дональд Трамп подписал президентский указ, запрещающий гражданам 12 стран и ограничивающий граждан еще 7 стран в пересечении американской границы. В списке государств с полным запретом на въезд в Америку оказались:

Афганистан Гаити Иран Йемен Ливия Мьянма Республика Конго Сомали Судан Чад Экваториальная Гвинея Эритрея.

Частичные ограничения Трампа коснулись:

Бурунди Венесуэлы Кубы Лаоса Сьерра-Лео Того Туркменистана.

Решение о запретах и ограничениях было принято американским президентом в рамках борьбы с незаконными иммигрантами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как работает новый запрет?

Жители 12 указанных стран с 9 июня столкнутся с полным запретом на пребывание в США: выдача иммигрантских и неиммигрантских виз для них будет приостановлена. Граждане 7 государств с частичными ограничениями смогут подавать заявки на получение временных виз. Действие указа распространяется только на тех, кто еще не успел въехать в США и не является держателем американской визы.

Кто может въехать в США?

Новый указ Трампа, который в той или иной мере распространяется на 19 стран, предусматривает исключения для следующих категорий иностранных граждан, желающих попасть в США:

держателей грин-карт, у которых есть право на получение гражданства США;

обладателей двойного гражданства;

граждан запрещённых стран, которые подают заявку на визу для воссоединения с членами-семьи, гражданами США;

спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях, проводящихся на территории Америки;

людей, получивших статус беженца

афганцев, которые оказывали помощь США во время войны в Афганистане;

иранцев, которые ищут убежища как религиозные меньшинства.

Сколько человек не сможет попасть в США?

По данным Госдепартамента, за прошлый год из 19 стран, жители которых не смогут с 9 июня отправляться в Америку, прибыло чуть более 350 тысяч человек. Это лишь малая часть из 11,5 млн иностранных граждан, въехавших в страну, получив ту или иную визу. Запрет, который на сегодняшний день охватывает небольшой процент потенциальных иммигрантов, может быть расширен: по словам Трампа, еще больше стран могут быть включены в список по мере возникновения угроз в мире.

© Фото: Сайт Белого дома

Почему Трамп ввел запрет на въезд?

Дональд Трамп, подписавший указ, точнее, прокламацию, которая не имеет обязательной юридической силы, но при этом определяет политический курс, объяснил его необходимость интересами национальной безопасности Америки и её граждан. Начиная с января, администрация Трампа активно борется с иммигрантами, в том числе на границе с Мексикой, а также за счёт многочисленных рейдов по всей стране.

В апреле чиновники Трампа определили список стран, в которых проверка информации о заявителях не является полноценной, в связи с чем визовый режим с ними должен быть приостановлен. Большинство стран из списка обвиняются в эксплуатации визовой системы США и отказе сотрудничать с правоохранительными органами по вопросу депортации.

Зачем нужен запрет на въезд в США?

Как и в случае с мусульманским запретом на въезд, введённым Дональдом Трампом в его первый президентский срок в 2017 году, нынешний запрет нацелен на борьбу с террористическими угрозами, которые, по мнению американского президента, представляют граждане указанных стран. Во второй список Трампа от 2025 года попали почти все страны из списка за 2017 год, кроме Ирака и Сирии.

Как отреагировали страны из списка Трампа?