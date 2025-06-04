Трамп готов на жесткие санкции против России и Украины

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность установления суровых санкций против России и Украины. По его словам, такая мера будет предпринята, если стороны не достигнут соглашения.

Американский президент Дональд Трамп считает вполне вероятным введение жестких санкций в отношении России и Украины, об этом лидер США заявил на встрече с германским канцлером Фридрихом Мерцем, которая прошла в Белом доме.

Он пояснил, что Вашингтон может обратиться к такой мере, если в итоге окажется, что Москва и Киев не могут заключить сделку, так что конфликт продолжится. Президент США добавил, что определил для себя "крайний срок", по истечении которого он перейдет на "очень жесткую позицию".

"И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам"

– Трамп

Комментируя законопроект, который находится сейчас в Сенате и который содержит новые санкции против России, глава американского государства признал, что незнаком с ним, но выразил уверенность, что республиканцы будут действовать в том направлении, в каком он укажет им.

В то же время, президент пояснил, что при необходимости сможет быстро изучить данный законопроект.

"Я сделаю то, что захочу. Это вполне может быть нормально. Надо будет посмотреть. Но они ждут, пока я решу, что делать... Это суровый законопроект, да, очень суровый"

– Трамп