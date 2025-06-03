Трамп попросил сенаторов придержать законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с призывом пока не давать хода законопроекту о новых антироссийских санкциях.

Американский президент и член Республиканской партии Дональд Трамп призвал своих однопартийцев в Сенате США повременить с голосованием по законопроекту, предполагающему значительное ужесточение санкций против России. Такую информацию озвучил глава комитета по делам ВС Сената Роджер Уикер – также республиканец.

"Я знаю, что он (Трамп) запросил, чтобы лидер (республиканского большинства в Сенате Джон) Тьюн не выносил законопроект (на рассмотрение) на этой неделе"

– сенатор Уикер

Как уточняет ТАСС, речь идет о законопроекте, который был внесен в начале апреля членами Сената, относящимися и к Республиканской, и к Демократической партии. В числе прочих мер документ включает и вторичные санкции против торговых партнеров РФ. В частности, для стран, которые приобретают у России нефть и газ, уран и другие товары, предполагается установить фактически запретительные пошлины на импорт в США – на уровне 500%.