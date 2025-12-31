Картины Айвазовского на аукционах: самые дорогие, необычные и романтичные

Самый известный маринист в мире Константин Айвазовский, по его собственным словам, написал более 6 тысяч полотен. Основным направлением работы художника были морские пейзажи, но он также создавал графические миниатюры, портреты и исторические картины. За сколько и какие полотна Айвазовского покупают с молотка?

Неизменно возвращаясь к Черному морю в Феодосию, где находится знаменитая Картинная галерея имени художника, Айвазовский всю жизнь путешествовал, побывав во многих странах мира. Сегодня также путешествуют его картины, меняя владельцев и выставляясь на аукционах.

Самая дорогая картина

Аукционный рекорд работ Константина Айвазовского - картина ”Выжившие”, написанная маринистом в 1878 году. Полотно размером 195 на 266 сантиметров было продано аукционным домом ”Сотбис” в ноябре 2025 года почти за $5,5 млн. Ранее картина, которую по масштабу и сюжету сравнивают со знаменитым ”Девятым валом”, сегодня хранящемся в Русском музее в Санкт-Петербурге, находилась в частной греческой коллекции. Кто приобрёл картину по рекордной цене, неизвестно. Похожей по накалу эмоций картиной в полтора раза больше, полотном ”Среди волн” размером 284 на 429 сантиметров можно полюбоваться в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского.

Самая маленькая картина

27 марта 2026 года на аукционе ”Коллер” в Цюрихе была продана самая маленькая из картин Айвазовского, когда-либо выставлявшихся на продажу. Размер полотна ”Море в вечернем свете” всего 20 на 24 сантиметра. Картина подписана Айвазовским, однако дата её создания неизвестна. Продано ”Море в вечернем свете” было почти за $232 тысячи. Кто покупатель, неизвестно. Похожую картину русского мариниста под названием ”Вид моря ночью” размером чуть больше - 30 на 22 сантиметра - можно посмотреть в Астраханской областной картинной галерее.

Самая необычная картина

Одна из самых необычных картин Константина Айвазовского, как из выставленных на продажу, так и в целом из всех написанных, это ”Великая пирамида в Гизе” 1878 года. Маринист, известный, прежде всего морскими пейзажами, в этой работе обращается к египетской тематике: на холсте размером 44,2 на 65,2 сантиметра изображена посреди пустыни Великая пирамида, сквозь которую пробиваются лучи солнца, а на заднем фоне виднеется Нил. Картина действительно редкая, поскольку Египту в творчестве Айвазовского посвящено всего 7 полотен. В далёкой восточной стране художник побывал в 1869 году в составе российской делегации на открытии Суэцкого канала, а к воспроизведению увиденных в Египте чудес вернулся спустя несколько лет. ”Великая пирамида в Гизе” была продана на аукционе ”Кристис” в 2010 году за $478 тысяч покупателю, имя которого не раскрывается. На сегодняшний день в России представлена всего одна картина из египетского цикла художника: ”Пирамиды” 1895 года в Ярославском художественном музее.

Самая романтичная картина

Самые романтичные картины Айвазовского - пейзажи морского побережья в лунном свете. Именно ночные виды, написанные им в начале 1840-х годов во время первой поездки в Италию, принесли ему международную известность и признание. С тех пор маринист обращался к морским вечерним и ночным пейзажам постоянно. Одна из таких романтичных картин под названием ”Отдых у моря в лунную ночь” 1880 года была приобретена на аукционе ”Сотбис” в 2025 году за $1,345 млн. Мастерство Айвазовского в изображении лунных дорожек можно оценить в феодосийском музее, где представлено в том числе полотно ”Первый поезд в Феодосии”.