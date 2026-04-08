Карта дорог Армении: протяженность, состояние, какие маршруты изменятся

Основное внимание сейчас сосредоточено на масштабных проектах международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». Параллельно Армения готовится оживить железнодорожное сообщение с внешним миром путем реализации двух не менее важных инфраструктурных проектов: Северный железнодорожный коридор и TRIPP. Какие еще изменения ожидает дорожную карту Армении и что уже введено в эксплуатацию.
Протяженность дорожной сети Армении
Общая протяженность дорог общего пользования (включая дороги местного значения) в Армении составляет примерно 7637 километров. Почти 96,7% дорог с твердым покрытием.
Состояние армянской автодорожной сети
Состояние дорог в Армении неоднородное. Дорожное полотно ключевых магистралей (трассы М1, М2, М4) регулярно обновляется.
Сложнее ситуация на второстепенных участках, в сельской местности, а также на сложных горных участках, где дорожное полотно подвержено смещению и разрушению. Многие туристические маршруты проходят по серпантинам через горы, где из-за поворотов, узких участков и отсутствия ограждений ездить сложнее.
Опасности на дорогах Армении
Частые лавины, оползни и обвалы ухудшают дорожное покрытие, вынуждая надолго перекрывать отдельные участки. Поскольку значительная часть дорог построена еще по советским стандартам, отсутствие ливневой канализации способствует подтоплениям. Спасательная служба и МВД Армении регулярно сообщают о закрытых или труднопроходимых участках из-за погоды или аварий.
Какие обновленные маршруты готовы принять туристов?
- Ереван – Гарни. Здесь сделали капитальный ремонт 15-километрового участка дороги: заменили грунт, уложили два слоя асфальта (общая толщина 12 см), обустроили ливневые стоки, тротуары и подпорные стены, которых ранее не было на этом участке дороги.
- Навур – Варагаван (через поселок Чинчин). Это 10-километровый участок в Тавушской области. Работы завершили в прошлом году. Подрядчик уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, было построено несколько мостов. В поселке Чинчин впервые за всю его истории появилась асфальтированная дорога.
- Отрезок от развилки (со стороны Ванадзора) до села Атан (Лорийская область). Реконструировали 27-километровый участок, заменили асфальт, укрепили основание, привели к порядок обочины, сделали водоотвод, установили дорожные знаки и нанесли современную разметку. Отдельно отремонтировали два моста на 14-м километре дороги.
Какие маршруты ожидают обновления и строительства?
- Ванадзор – Алаверди – Баграташен (около 92 км). В планах обновить 12 мостов и путепроводов, а также 3 тоннеля, в том числе Дилижанский и Пушкинский. Причем по Дилижанскому тоннелю решили вместо реконструкции спроектировать новый тоннель, существенно расширив его. На нескольких участках дороги планируется расширение до трех полос.
- На участке у реки Дебед изучают состояние дороги, чтобы укрепить берега и защитить трассу от возможных наводнений. В проект включена прокладка линий связи (оптоволокно), а также систем водоснабжения и канализации. В районе Алаверди планируется организовать наружное освещение.
- Енокаван – Джуджеван (около 60 км). Планируется строительство новой объездной дороги, которая пройдет через горный рельеф, включая тоннели, мосты, а также участки с придорожной инфраструктурой. Предполагается, что она обеспечит альтернативное и надежное транспортное сообщение (речь идет о приграничье в Тавушской области), а также упростит доступность к популярным туристическим пещерам в районе Енокавана.
- Веди – Мартуни (около 60 км). Смысл этой новой дороги – соединение Араратской и Гегаркуникской областей. Сейчас, чтобы доехать от побережья Севана приходится делать большой крюк через Ехегнадзор или Гарни. Новая трасса сократит путь вдвое - со 120 км до 60. Один из ключевых отрезков пройдет от Мартуни до села Урцадзор, рядом с которым планируется построить развязку для безопасного подхода к охраняемой природной территории Хосровского заповедника.
- Шванидзор – Нрнадзор (около 9 км). Это региональная дорога на самом юге Сюникской области примечательна тем, что строят ее буквально с нуля в сложной горной местности. Новая дорога должна обеспечить надежное и стабильное сообщение между Нрнадзором и городом Мегри. Самое южное село Армении - Нрнадзор - расположено недалеко от границы с Ираном, поэтому хорошая транспортная связь важна и с точки зрения приграничного взаимодействия. Сейчас добраться до него можно лишь по маршруту заброшенной железной дороги. Это приграничное направление ожидает существенное оживление в период реализации проекта TRIPP.