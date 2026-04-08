Карта дорог Армении: протяженность, состояние, какие маршруты изменятся

Карту дорог Армении в ближайшие годы ожидают серьезные изменения. Расскажем о состоянии армянской автодорожной сети, об опасностях, которые ожидают на дорогах Армении, и том, какие дороги уже реконструировали, а какие только предстоит.

Основное внимание сейчас сосредоточено на масштабных проектах международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». Параллельно Армения готовится оживить железнодорожное сообщение с внешним миром путем реализации двух не менее важных инфраструктурных проектов: Северный железнодорожный коридор и TRIPP. Какие еще изменения ожидает дорожную карту Армении и что уже введено в эксплуатацию.

Протяженность дорожной сети Армении

Общая протяженность дорог общего пользования (включая дороги местного значения) в Армении составляет примерно 7637 километров. Почти 96,7% дорог с твердым покрытием.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Состояние армянской автодорожной сети

Состояние дорог в Армении неоднородное. Дорожное полотно ключевых магистралей (трассы М1, М2, М4) регулярно обновляется.

Сложнее ситуация на второстепенных участках, в сельской местности, а также на сложных горных участках, где дорожное полотно подвержено смещению и разрушению. Многие туристические маршруты проходят по серпантинам через горы, где из-за поворотов, узких участков и отсутствия ограждений ездить сложнее.

Опасности на дорогах Армении

Частые лавины, оползни и обвалы ухудшают дорожное покрытие, вынуждая надолго перекрывать отдельные участки. Поскольку значительная часть дорог построена еще по советским стандартам, отсутствие ливневой канализации способствует подтоплениям. Спасательная служба и МВД Армении регулярно сообщают о закрытых или труднопроходимых участках из-за погоды или аварий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие обновленные маршруты готовы принять туристов?

Ереван – Гарни . Здесь сделали капитальный ремонт 15-километрового участка дороги: заменили грунт, уложили два слоя асфальта (общая толщина 12 см), обустроили ливневые стоки, тротуары и подпорные стены, которых ранее не было на этом участке дороги.

. Здесь сделали капитальный ремонт 15-километрового участка дороги: заменили грунт, уложили два слоя асфальта (общая толщина 12 см), обустроили ливневые стоки, тротуары и подпорные стены, которых ранее не было на этом участке дороги. Навур – Варагаван (через поселок Чинчин). Это 10-километровый участок в Тавушской области. Работы завершили в прошлом году. Подрядчик уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, было построено несколько мостов. В поселке Чинчин впервые за всю его истории появилась асфальтированная дорога.

(через поселок Чинчин). Это 10-километровый участок в Тавушской области. Работы завершили в прошлом году. Подрядчик уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, было построено несколько мостов. В поселке Чинчин впервые за всю его истории появилась асфальтированная дорога. Отрезок от развилки (со стороны Ванадзора) до села Атан (Лорийская область). Реконструировали 27-километровый участок, заменили асфальт, укрепили основание, привели к порядок обочины, сделали водоотвод, установили дорожные знаки и нанесли современную разметку. Отдельно отремонтировали два моста на 14-м километре дороги.

Какие маршруты ожидают обновления и строительства?