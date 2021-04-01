Караевы: три поколения музыкальной династии

Выдающийся композитор Кара Караев, 108-летие со дня рождения которого отмечается 5 февраля, стал основателем музыкальной династии, и она насчитывает уже три поколения. Второе поколение — его сын, дочь и племянник, а третье поколение — его внук.

Кара Караев — композитор и педагог

Кара Караев родился 5 февраля 1918 года в Баку. Его отец — выпускник медицинского факультета Императорского Новороссийского университета, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Азербайджана Абульфаз Караев — был одним из первых педиатров в республике, заведовал кафедрой педиатрии Азербайджанского государственного медицинского института, возглавлял научно-исследовательский институт охраны материнства и детства. Мать — Сона Ахундова-Караева — окончила гимназию "Бакинское женское учебное заведение Святой Нины", любила поэзию, сама писала стихи, играла на фортепиано. Она и стала первой учительницей сына, потом он поступил в музыкальную школу, а в 12 лет продолжил учиться играть на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме.

В Азербайджанскую государственную консерваторию (теперь это Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова) Караев поступил в 1935-м, композицию изучал у профессора Леопольда Рудольфа, основы народной музыки — у профессора Узеира Гаджибекова. Самые примечательные произведения молодого композитора — фортепианная картина "Царскосельская статуя", написанная под впечатлением от пушкинской поэзии, и кантата "Песня сердца" на стихи Расула Рзы для хора, симфонического оркестра и танцевального ансамбля — были исполнены в рамках Декады азербайджанского искусства в Москве весной 1938-го. В том же году Караев поступил в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского и по классу композиции начал заниматься у профессора Анатолия Александрова. Однако учеба была прервана войной, музыкант вернулся в Баку, стал художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, вместе с Джевдетом Гаджиевым написал оперу "Вэтэн" ("Родина"), которая в 1945-м была поставлена в Баку, а в следующем году отмечена Государственной премией СССР.

Занятия в Московской консерватории Караев продолжил в 1943 году — уже в классе профессора Дмитрия Шостаковича, теплые отношения с которым у него сохранились на долгие годы. Дипломной работой композитора в 1946-м стала Вторая симфония, а следующим крупным произведением — симфоническая поэма "Лейли и Меджнун". Она впервые прозвучала в Баку в сентябре 1947 года, когда отмечалось 800-летие Низами Гянджеви, и за эту работу Караев получил еще одну Государственную премию. К симфонической поэме он вернулся через 20 лет и создал на ее основе одноименный балет, премьера которого состоялась в мае 1969 года в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. Еще одним обращением Караева к творчеству Низами стал балет "Семь красавиц". Впервые он был поставлен в Баку 7 ноября 1952 года, а потом появился в репертуаре многих других театров.

В 1955-м композитор стал заслуженным деятелем искусств Азербайджана, а через три года — народным артистом Азербайджана.

4 января 1958 года в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (теперь это Мариинский) состоялась премьера балета "Тропою грома", через полтора года он был исполнен в филиале Большого театра, а 25 декабря 1960-го — в Баку. В 1967 году за эту работу Караев был удостоен Ленинской премии.

В 1964-м он сочинил Третью симфонию, через три года — Концерт для скрипки и симфонического оркестра, посвященный легендарному Леониду Когану и им впервые исполненный. Написаны эти произведения были в додекафонной технике, считавшейся тогда в СССР одновременно и авангардной, и буржуазно-формалистической. Поначалу симфония и концерт вызывали большие споры, а теперь признаны вершинами творчества композитора.

Музыкальная комедия "Неистовый гасконец" по пьесе Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак", впервые поставленная 28 октября 1978 года в Московском театре оперетты, — произведение, на первый взгляд, неожиданное для Караева. Сам он отмечал, что в этом сочинении хотел "перекинуть мост от нашего времени к музыке XVII века на фундаменте современных ритмических структур" — поэтому в партитуре появились трио гитар и набор джазовых ударных инструментов.

Работа над музыкой к "Неистовому гасконцу" окончательно убедила меня в том, что никакого барьера между серьезной и легкой музыкой нет, что легкая музыка требует от композитора столь же серьезного и ответственного подхода, отдачи всех сил

— Караев

Преподавать в Азербайджанской консерватории он начал в 1946-м, в 1949-1952 годах был ректором, в 1959-м стал профессором. Среди учеников композитора — его сын Фарадж, Ариф Меликов, Франгиз Ализаде, Полад Бюльбюль оглы, Владимир Шаинский, Леонид Вайнштейн. Много лет музыкант возглавлял Союз композиторов Азербайджана, в 1959-м был избран академиком Академии наук Азербайджана, в том же году стал народным артистом СССР.

Караев скончался 13 мая 1982 года в Москве и был похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку. Памятник музыканту установлен в центре азербайджанской столицы, его именем названы проспект, станция метро и Центральная школа искусств. 1 октября 2018-го, в год 100-летия композитора, в доме, где жили его родители и где он провел юность и студенческие годы, открылся Дом-музей Кара Караева.

В Москве в честь композитора названа Детская музыкальная школа. В 2018 году состоялся первый конкурс имени Кара Караева, а в 2021-м он получил статус международного: его участниками стали юные исполнители из 10 стран. В 2024-м был учрежден еще один международный конкурс имени Кара Караева — для фортепиано и фортепианных дуэтов, а потом решено было чередовать два конкурса: по четным годам проводить фортепианный конкурс, по нечетным — для всех инструментов.

Фарадж Караев — композитор и педагог

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фарадж Караев родился 19 декабря 1943 года в Баку.

То, что я буду музыкантом, предполагалось по инерции: папа — музыкант, мама — музыкант, в доме все время звучит музыка

— композитор

В Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля Фарадж сначала учился играть на фортепиано, а после седьмого класса перешел на теоретико-композиторское отделение и заинтересовался сочинением музыки. В консерватории по классу композиции он занимался у отца, окончил ее в 1966 году с отличием, потом у него же учился в аспирантуре.

Одно из первых крупных произведений Караева — балет "Тени Гобустана". Премьера состоялась в мае 1969-го в Азербайджанском театре оперы и балета, а в феврале 1971 года на той же сцене был впервые представлен его балет "Калейдоскоп".

Вместе с отцом Караев создал музыку к советско-немецкому фильму "Гойя, или Тяжкий путь познания", который вышел на экраны в том же 1971-м.

Эта работа стала моим вторым дипломом, причем более важным. После нее я почувствовал себя гораздо увереннее

— композитор

Моноопера Journey to love ("Путешествие к любви") для сопрано и камерного оркестра на стихи поэтов XX века была написана в 1978 году, а впервые исполнена в 1991-м в Эссене преподавателями и студентами Музыкальной академии. Участниками бакинской премьеры 16 декабря 2013 года стали Фарида Мамедова и ансамбль солистов Азербайджанской государственной филармонии.

В 1982-м Караев создал Tristessa I для камерного оркестра, у этого произведения есть подзаголовок "Прощальная симфония" и посвящение — "Отцу. Учителю. Другу". Впервые его исполнили в Баку 7 февраля следующего года.

По заказу оркестра Пражского радио и телевидения в том же 1982-м композитор написал серенаду "Я простился с Моцартом на Карловом мосту в Праге". А амстердамский Nieuw ensemble заказал произведение с обязательным азербайджанским народным инструментом, Караев выбрал тар — так появилось знаменитое Xütbə, muğam və surə ("Проповедь, мугам и молитва") для инструментального ансамбля. Премьеру Nieuw ensemble сыграл с таристом Мохлетом Муслимовым на фестивале в Амстердаме 3 февраля 1998 года.

Преподавать композитор начал в 1966 году, в 1994-м стал профессором Бакинской музыкальной академии, в 1999-м — профессором Московской консерватории. В 2018 году Караев получил звание народного артиста Азербайджана, а в 2025-м — звание заслуженного артиста России.

Зулейха Караева-Багирова — пианистка и педагог

Зулейха Караева родилась в 1948 году в Баку, как пианистка училась в школе имени Бюльбюля и Азербайджанской консерватории, которую окончила с отличием. С середины 1980-х она вместе с мужем — дирижером Эльшадом Багировым — живет в Стамбуле, заведовала фортепианным отделением Центра культуры и искусства Государственной консерватории, преподавала в музыкальной школе. В 2018 году Караева-Багирова стала первым директором Дома-музея Кара Караева и руководила им пять лет.

Джахангир Караев — пианист

Джахангир Караев — племянник Кара Караева, сын его младшего брата Мурсала. Он родился 11 февраля 1950 года в Баку, как пианист тоже учился в школе имени Бюльбюля и консерватории, а окончив ее, стал преподавать там. В своих концертных программах мировую классику Караев сочетал с произведениями современных азербайджанских композиторов, сам писал фортепианную музыку. В 1970-х он увлекся электронной музыкой и джазом, создал группу Cürbəcür ("Разнообразный"), выступал на многих фестивалях. Пианист скончался 15 января 2013 года в Баку.

Зульфугар Багиров — джазовый саксофонист

Зульфугар Багиров — сын Зулейхи Караевой-Багировой и Эльшада Багирова. Он родился в 1973 году в Баку, в пять лет начал учиться играть на скрипке, а через семь лет — на кларнете. Зульфугар окончил консерваторию в Стамбуле, играл в симфоническом оркестре, а потом заинтересовался джазом. Он отправился в США, занимался в музыкальном колледже Беркли в Бостоне и Нью-Йоркском университете, стал известным саксофонистом. Багиров выступает в концертных залах и на джазовых фестивалях в разных странах, преподает, записывает диски. Один из них — QaraBağ: ZulfiqaRenatuS — выпущен в США в 2014 году и посвящен азербайджанской музыке: саксофонист и португальский пианист Ренато Дизина исполняют сочинения Узеира Гаджибекова, Кара и Фараджа Караевых, Закира Багирова в современной обработке.