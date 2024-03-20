Какие термальные источники есть Армении и когда в них можно окунуться?

Термальные источники Южного и Северного Кавказа многие считают местами для поддержания здоровья, молодости и красоты. Расскажем о трех популярных курортах Армении, в которых в любое время года можно окунуться в горячие источники.

Анкаван

Анкаван – небольшой поселок в Котайкской области, в 85 км от Еревана в долине реки Мармарик. На территории поселка есть несколько геотермальных источников. Самый известный бьет из скважины глубиной в несколько сот метров и находится на высоте более 1900 метров над уровнем моря в верховьях реки. Он разделен на 6 бассейнов овальной формы. Температура воды может достигать 42º, однако поддерживаются комфортные 39º. Поскольку термальная вода источника содержит большое количество йода, брома, бора, она очень мутная. Однако местные жители утверждают, что источник воды полезен не только в качестве купели, но и как лекарство от проблем желудочно-кишечного тракта.

Курорт Анкаван можно назвать скромным и даже семейным. Его вместимость всего шесть комнат, в одну купель может выходить не более трех человек одновременно. Поскольку купели не оборудованы теплыми комнатами для переодевания, зимой термальные ванны могут принимать лишь закаленные люди.

Добраться до Анкавана можно самим, проще всего это делать из Цахкадзора, преодолев 35 км на северо-запад по дороге H-28.

Арзакан

Арзакан – горная деревня в 40 км от Еревана, расположенная в долине реки Далар. Группа геотермальных источников расположилась высоте 1800 метров над уровнем моря. Их точное количество не установлено, но курортными признано всего 3 источника, расположенных в частных домовладениях. Вода там горячая – около 50º. Купели 8 метров в длину и ширину. Из-за высокого содержания углекислого газа мутная вода может источать неприятный запах.

Добраться до курорта можно на личном автомобиле. Дорога займет всего 35 минут по маршруту Ереван - Абовян - Чаренвацан - Арзакан.

Джермук

Название курорта произошло от армянского слова «джерм», что значит «теплый». Сами теплые источники местные называют джермами. Джермы Джермука природного происхождения, а потому сохранили свой естественный вид. Вода в них очень теплая, а углекислый газ, выходящий вместе с ней, приводит к бурлению. Говорят, раньше люди, преодолевая труднопроходимые горные маршруты, прибывали в эти места на мулах и лошадях, чтобы принимать ванны в речных запрудах из теплой воды.

За пределами города у подножия горы Гюйдаг можно отыскать два гейзера, расположенных прямо посреди дубового леса. К ним ведет труднодоступная тропинка, которую называют Тропой к горячим источникам.

Гейзеры расположены в ста метрах друг от друга. Самым большим и самым посещаемым считается первый гейзер. Он представляет собой чашу неправильной формы. Вода в чаше сохраняет температуру 30º даже зимой. Каждые 5-7 минут можно наблюдать, как из-под земли поднимается газ, превращая гейзер в природное джакузи.