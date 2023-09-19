Какие области Армении самые проблемные и как решить их проблемы?

Интеграция Армении в глобальные и региональные проекты позволит преодолеть замкнутость некоторых марзов (областей), предоставив возможность развивать на местах экономические кластеры. Расскажем, какие области Армении наиболее проблемные и как власти планируют преодолевать трудности.

Проблемы Тавушской области

Граничащий с Азербайджаном Тавуш - один из наименее экономически развитых регионов Армении. С советских времен его экономика была агарной. В постсоветской истории регионе не развивался, следствием чего стал отток населения в центральные регионы Армении и высокий уровень безработицы. Практически все армянское приграничье традиционно считает бедным, однако в Тавуше это ощущается сильнее всего. Сложные горные участки дорог и серпантины лишены ограждений, устойчивых промышленных или перерабатывающих производств здесь крайне мало. В Тавуше не реализуют крупных проектов, которые могли бы дать стабильную занятость и привлечь внешние инвестиции. Это самая настоящая периферия, где есть проблемы с водоснабжением и водоотведением.

Проблемы Ширакской области

Ширак некогда был одним из индустриальных центров АрмССР. Однако на севере области острее всего ощущаются последствия экономических шоков. Эта область сильно пострадала от последствий разрушительного землетрясения 1988 года. Долгосрочный спад промышленности привел к одному из самых высоких показателей бедности по стране (43%) и утечке профессиональных кадров. Нереализованный или утраченный промышленный потенциал Ширака зависит от двух важных условий: диверсификации и модернизации. Старая советская промышленная база может служить основой, но она требует значительных капиталовложений в цифровизацию и оптимизацию производства.

Проблемы Лорийской области

Лорийская область расположена между Шираком и Тавушем. Раньше она располагала промышленными мощностями в Ванадзоре, однако сегодня регион демонстрирует признаки дисбаланса: он активно развивает сельское хозяйство и промышленность, но есть разрыв между спросом на квалифицированные кадры и предложением в системе образования. В Лорийской области развивают малые ГЭС и солнечную энергетику, поэтому там на первый план выходят проблемы со связью и отсутствием высокоскоростного интернета.

Проблемы Сюникской области

Сюникской область - один из наиболее успешных регионов по объемам ВВП, однако там есть серьезные проблемы, связанные с географической изоляцией и необходимостью совершенствовать локальные производства на удаленных территориях. У горнорудной промышленности Сюника есть оборотная сторона - превышение содержания тяжелых металлов в растениях, сельхозпродукции и воде. Все дело в девяти хвостохранилищах, токсичная пыль которых смешивается с оросительными водами.

Проблемы Вайоцдзорской области

Этот важный с точки зрения логистики регион - безальтернативный связующий маршрут меду севером и югом – стоит особняком из-за малой численности населения и специфической географии. Промышленности здесь нет, развивать аграрный сектор сложно. Везти урожай на юг бессмысленно, а на север нерентабельно и долго, поэтому он остается невостребованным. Ситуация осложняется тем, что область расположена в одной из самых сейсмоактивных зон, здесь нередки камнепады и оползни.

Проблемы Гегаркуникской области

Гегаркуник мог быть ведущим агропромышленным регионом Армении, учитывая нереализованные ресурсы озера Севан. Однако соседство с крупнейшим на Южном Кавказе озером создало дополнительные трудности: значительная часть земель с/х назначения не используется, порядка 53% площадей не обрабатывалось по причине недоступности и ограниченности местной инфраструктуры. Говорить о развитии транзитного потенциала области можно будет лишь после решения приграничных проблем между Арменией и Азербайджаном.

Как власти собираются решать проблемы регионов?

Международный опыт развития и преодоления дисбаланса областей говорит о том, что нельзя слепо копировать опыт других регионов и, пытаться применять универсальный план развития. Нужно учитывать местную специфику (природные условия, историю, текущие вызовы), чтобы развивать региональные кластеры. Для всех без исключения областей актуально 4 направления господдержки: