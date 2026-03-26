Как Насими говорил голосом Штирлица

Эмилия Деменцова, кинокритик, дипломант премии «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России

Как русский дубляж создавал вторую актерскую жизнь азербайджанского кино, изменил его характеры, судьбы и интонации азербайджанского кино? Кто говорил за героев азербайджанского кино? Как Тихонов, Мартинсон и другие стали невидимыми актерами «Азербайджанфильма»?

У каждого кинематографа есть свой голос. Но у кино, прожившего долгую жизнь в дубляже, голосов всегда больше одного. Мы редко задумываемся, чей именно голос слышим в старом фильме. Если голос естественно соединяется с лицом актера, зритель принимает его без вопросов – как цвет глаз или улыбку. Один только голос способен сделать героя старше, строже, мужественнее, смешнее или беззащитнее.

С азербайджанским кино советской эпохи это происходило постоянно. Русскоязычный зритель видел на экране Расима Балаева, Гасана Мамедова, Эльданиза Зейналова, а слышал Вячеслава Тихонова, Алексея Сафонова, Владимира Ферапонтова и других артистов. Для широкого проката герои получали новую речь – литературную, безошибочную, профессионально выстроенную. Перевод открывал фильм огромной аудитории, но одновременно незаметно вмешивался и в актерскую работу.

Советская школа дубляжа славилась именно тем, что умела скрыть это вмешательство. Чем точнее был подобран голос, чем естественнее он соединялся с лицом и движением губ, тем меньше зритель замечал подмену. Чужая интонация прирастала к актеру и со временем начинала казаться единственно возможной. Возникала не копия оригинальной роли и не просто перевод текста, а ее вторая версия, созданная в другой студии и порой без личной встречи двух исполнителей. Один актер играет роль лицом, телом, взглядом. Другой – дыханием, паузой, тембром.

Сегодня мы можем сравнить, каким герой был в исходной версии и каким приходил к зрителю в Москве, Ленинграде или Новосибирске. Иногда русский голос делал персонажа ближе и понятнее, иногда менял его темперамент, а порой приносил с собой память о совсем других ролях и другом экранном амплуа. И теперь, когда азербайджанские фильмы можно услышать на языке оригинала, особенно заметно, насколько по-разному может существовать один и тот же герой – в оригинале и в дубляже. Так проступает еще одна долго остававшаяся незамеченной история азербайджанского кино – история его голосов.

Как «Аршин мал алан» вернул себе голос?

У «Аршин мал алан» языковая судьба сложилась почти детективно. Картина 1945 года существовала в азербайджанской и русской версиях, причем в русской Рашид Бейбутов не расстался со своим главным актерским инструментом – песни Аскера он исполнил по-русски сам. Язык менялся, а голос главного героя оставался прежним.

Со временем, однако, судьбы двух версий разошлись. Негатив азербайджанского варианта был утрачен или пришел в негодность, тогда как русский сохранился в российском Госфильмофонде. В течение многих лет фильм можно было смотреть преимущественно по-русски. В 2006 году произошло нечто похожее на возвращение голоса законному владельцу: изображение сохранившегося русского негатива соединили с уцелевшей, хотя и поврежденной азербайджанской фонограммой. Разумеется, это не был перевод с русского обратно на азербайджанский – возвращались оригинальные голоса. И все же технически фильму пришлось воспользоваться своим русским двойником, чтобы снова заговорить на родном языке. Обычно изображение считают телом фильма, а звук – чем-то более подвижным, заменяемым. История «Аршин мал алан» распорядилась иначе: русская копия сохранила тело, азербайджанская фонограмма – память. Только соединившись, они вновь стали фильмом.

Что теряется вместе с акцентом?

Самый наглядный пример того, что может потеряться при безупречном дубляже, – Тофик в картине Эльдара Кулиева «В этом южном городе» (1969). Тофика играет Эльданиз Зейналов, и в азербайджанской версии фильма русский текст своего героя он произносит сам – с ошибками, акцентом и той особой неловкостью, которая становится частью характера. В полностью русской версии Тофика с начала до конца озвучивает Владимир Ферапонтов. С технической точки зрения все сделано правильно: голос совпадает с движением губ, текст звучит отчетливо, персонаж понятен. И именно поэтому он становится другим.

Тофик приезжает на открытие бюста своего отца, героя войны. Церемония выстроена по всем законам официального торжества: памятник, речи, высокая общественная нота. Но сам Тофик говорит по-русски неуверенно, с ошибками и странноватыми оборотами. Его речь неожиданно нарушает эту безупречно выстроенную торжественность и возвращает сцене человеческий масштаб. Перед нами уже не условный «сын героя», а немного растерянный мужчина, старающийся найти слова, достойные отца и момента. Люди, собравшиеся на открытие памятника, слышат его ошибки, но принимают их с теплотой. Потому что Тофик произносит главное: «Проклятая война». Фраза проста, почти неловка. В ней нет ни исторического анализа, ни юбилейной риторики. Зато есть опыт человека, выросшего без отца. И становится ясно, что несовершенный русский Тофика не мешает ему быть понятым. Ошибки остаются на поверхности, смысл доходит без потерь.

Позже, оставшись наедине с Мариной, он пытается признаться в своей неопытности: «Я мальчик, клянусь, мальчик». Он имеет в виду, что еще никогда не был с женщиной. Взрослый мужчина, желающий казаться уверенным и современным, объясняется почти детскими словами. Здесь рождается редкое соединение юмора и нежности. Зритель смеется, но не над Тофиком. Наоборот, неправильная фраза защищает героя от карикатуры. Его мужское самолюбие внезапно оказывается тонкой скорлупой, под которой прячется человек, не научившийся притворяться опытным.

В полностью дублированной русской версии эта языковая ситуация исчезает. Тофик больше не пытается говорить по-русски – он просто говорит на нем. Вместе с ошибками пропадает и неловкость человека, вынужденного объясняться на чужом языке, а значит, меняется не только речь, но и характер сцен. Дубляж сохраняет смысл, но убирает главное – усилие человека, который говорит не на своем языке. В русской версии речь Тофика звучит правильнее, но вместе с ошибками теряет часть своего обаяния и внутренней хрупкости. Это особенно важный случай, потому что акцент и речевую неловкость обычно воспринимают как помеху, которую дубляж должен устранить. Здесь же несовершенная речь – не дефект исполнения, а часть актерского рисунка. Исправляя речь, дубляж невольно исправляет и самого человека.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Штирлиц за кадром, Насими на экране

Вячеслав Тихонов озвучивал азербайджанских героев неоднократно. Но самой знаменитой осталась его встреча с Расимом Балаевым в «Насими». По воспоминаниям Балаева, Тихонов сначала отказался от работы из-за занятости – в это время он еще работал над «Семнадцатью мгновениями весны». После просмотра «Насими» артист изменил решение и согласился записывать роль по ночам. На дубляже Балаев не присутствовал, актеры познакомились позднее. Сам Балаев согласился с тем, что Тихонов фактически стал соавтором образа.

«Насими голосом Штирлица» звучит как кинокурьез. Но у известного голоса есть собственная память. Он приносит с собой прежние роли, привычный ритм речи, характер пауз и потому никогда не остается просто «переводом». В случае Тихонова эта узнаваемость становится частью образа Насими. Тихоновская речь уже была связана со сдержанностью, внутренней дисциплиной и умением держать паузу. Лицо Балаева в «Насими» молодо, открыто, почти беззащитно. Голос Тихонова придает ему зрелость человека, который давно все решил. Возникает красивое несовпадение – герой одновременно юн и внутренне зрел, уязвим и недосягаем.

Тихонов не изображает условную «восточную страсть». Он говорит негромко, без декоративного жара. И от этого Насими кажется человеком, которому не нужно повышать голос, ведь истина от громкости не зависит. Дубляж здесь не исправляет и не упрощает роль, а вступает с ней в союз. Открытость и пластическая ясность Балаева соединяются с внутренней весомостью тихоновской интонации. Любопытно, что несколько лет спустя другой исторический герой Балаева получит уже совсем иной русский голос. Бабека озвучит Владимир Дружников. Одно лицо – и две разные голосовые биографии: сдержанный, почти аскетический Насими Тихонова и эпический Бабек Дружникова.

Голос как актерский почерк

На примере Гасана Мамедова особенно хорошо слышно, насколько сильно голос дублера может менять одно и то же экранное лицо. В фильме «В этом южном городе» Мамедов говорит голосом Алексея Сафонова. В фильме Арифа Бабаева «День прошел», снятом в 1971 году, его героя Октая дублировал уже Вячеслав Тихонов. Октай – архитектор, человек будущего, который проектирует новый Баку, но оказывается беспомощен перед собственным прошлым. В город приезжает его давняя любовь Эсмер, и герои проводят вместе день, пытаясь понять, можно ли вернуться к жизни, которую они когда-то не выбрали.

Голос Тихонова меняет масштаб этой камерной истории. Его сдержанность хорошо соединяется с архитектурой фильма – паузами, вечерними улицами, отражениями в мокром асфальте, телефонными звонками и разговорами, в которых важнее всего то, чего герои так и не произносят. Октай существует между старым городом и Баку будущего, между сегодняшней семьей и несостоявшейся любовью. Тихоновский голос словно заранее знает, что исправить уже ничего нельзя.

Через восемь лет Тихонов вновь озвучил Гасана Мамедова – теперь в «Допросе» Расима Оджагова. На этот раз Мамедов играет Мурада Абиева, руководителя подпольного производства, человека, которого следователь Ганиев (Александр Калягин) пытается заставить раскрыть коррупционную систему.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это почти идеальная лаборатория дубляжа. Калягин создает своего персонажа целиком сам: лицо, дыхание, нервные срывы и голос принадлежат одному человеку. Мамедов и Тихонов создают Абиева вдвоем. Следователь повышает голос, раздражается, почти теряет самообладание. Подследственный отвечает значительно ровнее. В результате привычное моральное распределение ролей становится неустойчивым – представитель закона кажется более уязвимым, чем человек, которого он допрашивает.

Один и тот же голос достается двум противоположным героям Мамедова. Октай – интеллигент, не сумевший вернуть любовь, и Абиев – преступник, не желающий выдавать своих покровителей. Но тихоновская сдержанность придает обоим внутреннюю автономию. Голос не оправдывает Абиева, однако делает его мощнее. Перед нами не суетливый делец, а человек, способный выдержать давление. Так дубляж формирует скрытую фильмографию, ведь мы привыкли считать роли по лицам, но их можно считать и по голосам. Тогда обнаруживается другой Вячеслав Тихонов – не тот, которого видно на экране, а невидимый актер азербайджанского кино.

Когда дубляж становится соавтором шутки

Комедия предъявляет к дубляжу более жесткие требования, чем драма. Трагическую реплику можно произнести другим тембром, и ее основной смысл сохранится. Шутка же живет в микросекундах – чуть раньше поставить ударение, чуть благороднее выговорить слово – и смешной человек превращается в скучного.

В фильме Гусейна Сеид-заде «Не та, так эта» Мустафу Марданова в роли Гасан-бека озвучивал Сергей Мартинсон. Особенно выразителен свадебный монолог героя, где Платон и Дарвин, общество, животные и обезьяны оказываются сведены в одну торжественную псевдоученую систему. Гасан-бек хочет казаться образованным европейцем. Он не просто говорит глупости – он наслаждается собственной просвещенностью. Поэтому дублеру мало передать текст. Нужно сыграть удовольствие человека от того, как великолепно, по его мнению, он сейчас мыслит.

Мартинсон обладал редким даром – его голос мог одновременно принадлежать персонажу и разоблачать его. Гасан-бек произносит речь с достоинством, а зритель слышит бахвальство. Чем увереннее он жонглирует великими именами, тем яснее становится, что по-настоящему он не понял ни одного из них. В оригинале герой принадлежит конкретной бакинской среде начала XX века, а русский голос Мартинсона добавляет ему родство с целой галереей гоголевских хвастунов, чеховских пошляков и советских псевдоинтеллектуалов. Это тот случай, когда дубляж не обедняет персонажа, а, напротив, придает ему дополнительный объем.

Русский актер, заговоривший по-азербайджански

В истории отношений русских актеров и азербайджанского кино существовало и обратное движение. Сергей Юрский в «Дервише взрывает Париж» не отдавал азербайджанские реплики своего месье Жордана другому исполнителю. В воспоминаниях Юрский писал, что оригинал фильма выходил на азербайджанском языке. Часть роли месье Жордана звучала по-французски, а азербайджанский текст актер озвучил сам – с помощью своего партнера Гасана Турабова.

Решение Юрского сохранить собственный голос оказалось художественно точным. Месье Жордан – иностранец, оказавшийся в чужом для него мире, где он не знает ни языка, ни правил. Безупречное произношение сделало бы его менее убедительным. Усилие, осторожность, инородная мелодика речи продолжали роль, а не мешали ей. Юрский не стремился раствориться в чужом языке. Он позволял персонажу оставаться пришельцем – любознательным, благожелательным, немного нелепым и очень живым. Этот эпизод показывает, что озвучка – не техническое послесловие к роли, а ее продолжение.

Между лицом и голосом

Русский дубляж азербайджанских фильмов невозможно свести ни к культурной потере, ни к безусловному достижению. Он был слишком разным. Иногда голос становился равноправным соавтором роли, как Тихонов в «Насими». Иногда создавал неожиданную вторую судьбу одного экранного лица – как в фильмах с Гасаном Мамедовым. Иногда расширял комедийную природу персонажа, как Мартинсон в «Не та, так эта». А иногда, как в истории Тофика, профессиональная правильность убирала из роли именно то, что составляло ее живую ткань – ошибку, акцент, неловкость и человеческую беззащитность.

Самое интересное начинается там, где перевод перестает быть прозрачным, где становится слышно, что перед нами не один актер, а двое – и каждый знает о герое что-то свое. Лицо помнит съемочную площадку. Голос приносит с собой другую школу, другой город, другую культурную память. И, может быть, именно поэтому, возвращаясь потом к «Свекрови», «Мерзавцу» или «Анекдоту», начинаешь еще острее слышать ту особую интонацию азербайджанского кино, которую невозможно свести ни к языку, ни к жанру, ни к эпохе. Между лицом и голосом возникает третий человек – тот самый, которого видит зритель.

Поэтому вопрос «кто сыграл Насими?» имеет очевидный и одновременно неполный ответ. Конечно, Расим Балаев. Но русский Насими был создан и Вячеславом Тихоновым, как русский Гасан-бек неотделим от Сергея Мартинсона, а русский Тофик – при всей точности дубляжа – уже не совсем тот Тофик, которого сыграл Эльданиз Зейналов. Дубляж не просто переводил фильм на другой язык – он давал персонажу другую биографию. И потому возвращение к оригинальной версии порой становится не повторным просмотром, а новой встречей с героем, которого, казалось, мы давно знали.