Как Лаг ба-Омер стал детским праздником?

Сегодня иудеи всего мира Лаг ба-Омер. О том, что это за праздник рассказывает президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Что можно и что нельзя делать?

Лаг ба-Омер отмечают на 33-й день отсчета Омера — периода между Песахом и Шавуотом, когда евреи соблюдают траурные ограничения: не женятся, не стригутся и не празднуют. Но один день в этом полутраурном отрезке — исключение. В Лаг ба-Омер можно всё: играть, жениться, веселиться и разводить костры. Именно поэтому праздник ассоциируется с радостью, свободой и, у многих, с романтикой.

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Почему именно 33-й день?

По одной из главных версий, в этот день остановилась загадочная эпидемия, которая, по словам Талмуда, унесла жизни тысяч учеников великого мудреца рабби Акивы. Считается, что они умерли из-за раздоров и споров между собой — и потому в память об этом евреи в эти недели сдержаны и строги.

Однако, если копнуть глубже, за этой «эпидемией» может скрываться не болезнь, а реальное историческое поражение. Рабби Акива был сторонником восстания Бар-Кохбы против Римской империи. Он верил, что Бар-Кохба — это и есть долгожданный Мессия. Многие его ученики пошли за ним на войну и погибли. Поскольку говорить открыто о мятежах было опасно, их гибель завуалировали как «эпидемию».

Но один из учеников Акивы выжил — это был рабби Шимон бар Йохай. Легенда гласит, что он умер именно в Лаг ба-Омер. Бар Йохай — фигура особенная: ему приписывают авторство книги «Зоар», краеугольного текста Каббалы. В Израиле в этот день тысячи паломников собираются у его гробницы на горе Мерон, поют, зажигают костры и танцуют. Одна из самых трогательных традиций — впервые подстричь трехлетнего мальчика именно там.

Некоторые авторитеты приписывают традицию Лаг ба-Омера вере в то, что манна, которая кормила израильтян в пустыне, впервые появилась 18-го числа месяца Ияр.

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Как отмечают Лаг ба-Омер?

Хотя происхождение праздника до конца неясно, сложился традиционный ритуал его отмечания. Школьники устраивают пикники и играют на открытом воздухе с луками и стрелами (возможное напоминание о военных подвигах учеников Акивы), а в Израиле сажают деревья. Принято зажигать костры, символизирующие свет, который принес в мир Шимон бар Йохай. И каждый год множество пар вступают в брак в это счастливое время.

Как и года празднуют Лаг ба-Омер горские евреи?

Сефарды, в отличие от ашкеназов, празднуют Лаг ба-Омер днем позже, в 34-й день счета Омера. У общины горских евреев в прошлом не было традиции массово отмечать этот праздник. Современные горские евреи в Израиле следуют чаще всего сефардской традиции, а в России — ашкеназской, поскольку живут преимущественно в их окружении.

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В 1950-х годах Любавичский Ребе Менахем Мендл Шнеерсон призвал проводить в Лаг ба-Омер детские парады — в качестве демонстрации еврейского единства и гордости. Проводимые перед Всемирной штаб-квартирой Хабада парады привлекали и продолжают привлекать тысячи детей. В 1980 году Ребе дал указание проводить парады на Лаг ба-Омер не только в Нью-Йорке, но и по всему миру, особенно в Израиле. По сей день Хабад организует в этот день сотни парадов по всему миру, в том числе в Москве. В них принимают участие учащиеся еврейских школ, которых затем обычно вывозят на природу и устраивают пикники с шашлыками и соревнованиями по стрельбе из лука (или пейнтбол). Так древний день памяти, связанный с трагедией и мистикой, превратился в веселый, преимущественно детский праздник.