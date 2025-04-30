Лаг ба-Омер 2025: что за праздник костров в Израиле?

Совсем скоро Израиль отметит Лаг ба-Омер. Расскажем об истории праздника костров, традициях, дате и поздравлениях, а также как с ним связаны рабби Акива и Шимон бар Йохай.

Что за праздник Лаг ба-Омер?

Лаг ба-Омер, или праздник костров – один из самых веселых и масштабных праздников в Израиле. Он олицетворяет окончание чумы, жертвой которой стали 24 тыс учеников богослова рабби Акивы. Позднее в этот же день ушел из жизни его величайший ученик рабби Шимон бар Йохай.

Праздник называется так по сочетанию слова "лаг", обозначающего число 33, и "омер", обозначающего сноп пшеницы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда празднуют Лаг ба-Омер 2025?

Праздник ежегодно выпадает на тридцать третий день между Песахом и Шавуотом. В 2025 году Лаг ба-Омер празднуется 16 мая. В Израиле он не входит в число нерабочих.

Лаг ба-Омер: история праздника

Праздник Лаг ба-Омер окружен многими преданиями. Он неразрывно связан с понятием "отсчет Омера" - устным счетом 49 дней (или 7 недель) между праздниками Песах и Шавуот, то есть Исхода из Египта и дарования Торы.

Согласно традиции, именно на 33-й день омера прекратилась чума, унесшая жизни 24 тыс учеников великого мудреца рабби Акивы. Причиной мора, как говорит Талмуд, стало то, что они не проявляли должного уважения друг к другу. По этой причине Лаг ба-Омер стал символом восстановления единства и уважения среди людей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, этот день связан с именем рабби Шимона бар Йохая — одного из выдающихся учеников рабби Акивы и автора книги "Зоар". Он скончался именно в этот день, и перед смертью завещал, чтобы день его ухода отмечался как день радости, а не скорби. С тех пор Лаг ба-Омер стал днем света и духовного просветления. Предание гласит, что после смерти Шимона бар Йохая в 160 году нашей эры над его телом вознесся столб огня. Так появилась традиция в этот день разводить костры.

Некоторые исследователи также связывают Лаг ба-Омер с восстанием бар Кохбы против римлян. Считается, что в этот день еврейские повстанцы одержали важную победу, поэтому праздник ассоциируется не только с духовным, но и с физическим героизмом, свободой и надеждой.

Лаг ба-Омер: традиции

У Лаг ба-Омера есть множество ярких традиций. Главная из них — зажжение костров. Они символизируют свет Торы и учения рабби Шимона. Одним из важнейших мест празднования является гора Мейрон, где, по преданию, похоронен рабби Шимон. Сотни тысяч паломников ежегодно собираются там, чтобы петь и танцевать. В пламя также бросают записки с молитвами, личными просьбами и пожеланиями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Лаг ба-Омер существует обычай стрелять из лука. По традиции, лук символизирует радугу, которая возвестила об окончании Всемирного потопа и стала символом примирения человека и Всевышнего.

Помимо этого, в этот день впервые стригут волосы мальчикам, достигшим трехлетнего возраста. Эта церемония называется "халаке". Лаг ба-Омер — единственный день во время траурного периода омера, когда разрешены свадьбы и веселые торжества.

Что едят на Лаг ба-Омер?

Лаг ба-Омер неразрывно связан с рабби Шимоном, поэтому в память о нем и его сыне, питавшимися плодами рожкового дерева во время борьбы с римлянами, евреи в этот праздник также едят фрукты с этого дерева. Еще одно традиционное угощение – окрашенные яйца, сваренные вкрутую, которые были любимы Шимоном бар Йохем.

Символ Лаг ба-Омера – костер, поэтому в этот праздник принято есть и блюда, приготовленные на открытом огне: шашлык, печеную в углях картошку и рыбу в фольге.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лаг ба-Омер: поздравления