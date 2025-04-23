День независимости Израиля: когда в 2025 году отмечается праздник Йом ха-ацмаут?

День независимости Израиля
День независимости Израиля или Йом ха-ацмаут – главный государственный праздник еврейского государства, на него гражданам положен выходной. Праздник установлен по случаю провозглашения Государства Израиль.
Дата Йом ха-ацмаут в 2025 году
В этом году Израиль отмечает День независимости 1 мая, однако празднования начинаются вечером 30 апреля – в еврейском календаре дни сменяются с заходом солнца.
Обычно праздник отмечается 5 ияра, так как Декларация о независимости государства была подписана 14 мая (5 ияра) 1948 года. При этом день может сдвигаться, так чтобы праздник выпал на четверг.
Сколько лет стране Израиль?
Генассамблея ООН 29 ноября 1947 года приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства - Арабское и Еврейское. После этого 14 мая 1948 года была подписала Декларация о независимости Израиля. В этот день о создании Государства Израиль официально объявил Давид Бен-Гурион, ставший первым премьер-министром страны.
В 2023 году Израиль отметил юбилей - 75 лет, в этом году еврейскому государству исполняется 77 лет.
Как отмечают Йом ха-ацмаут?
По всей стране вывешиваются флаги Израиля, флаги появляются не только на госучреждениях, но и на частных домах, на автомобилях, а сами израильтяне нередко стараются одеться в цвета государственного флага - синий и белый.
В канун праздника, то есть 30 апреля в 2025 году, стартует торжественная церемония на горе Герцля. Поднимается флаг Израиля, выступают с речам официальные лица, военнослужащие выстраиваются в знаковые для израильтян фигуры (менора, звезда Давида и другие). Проводится церемония зажжения 12 факелов в честь 12 Колен Израилевых. Затем вечером по всей стране гремит праздничный салют.
На следующий день, который является выходным, многие израильтяне отправляются за город на пикники с шашлыками. Это связано с тем, что в День независимости можно зажигать огни и водить автомобиль, кроме того работает общественный транспорт.
По случаю праздника многие музеи работают бесплатно, также проводятся различные концерты и другие культурные мероприятия.
В синагогах в Йом ха-ацмаут читаются благодарственные молитвы и исполняется праздничный гимн "Алель" ("Галель").