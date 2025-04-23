День независимости Израиля: когда в 2025 году отмечается праздник Йом ха-ацмаут?

Главный праздник в Израиле – День независимости. Он отмечается ежегодно с 1948 года и является одним из немногих праздничных выходных в году. Что это за праздник и когда он празднуется в 2025 году?

День независимости Израиля

День независимости Израиля или Йом ха-ацмаут – главный государственный праздник еврейского государства, на него гражданам положен выходной. Праздник установлен по случаю провозглашения Государства Израиль.

Дата Йом ха-ацмаут в 2025 году

В этом году Израиль отмечает День независимости 1 мая, однако празднования начинаются вечером 30 апреля – в еврейском календаре дни сменяются с заходом солнца.

Обычно праздник отмечается 5 ияра, так как Декларация о независимости государства была подписана 14 мая (5 ияра) 1948 года. При этом день может сдвигаться, так чтобы праздник выпал на четверг.

Сколько лет стране Израиль?

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Генассамблея ООН 29 ноября 1947 года приняла резолюцию о разделе Палестины на два государства - Арабское и Еврейское. После этого 14 мая 1948 года была подписала Декларация о независимости Израиля. В этот день о создании Государства Израиль официально объявил Давид Бен-Гурион, ставший первым премьер-министром страны.

В 2023 году Израиль отметил юбилей - 75 лет, в этом году еврейскому государству исполняется 77 лет.

Как отмечают Йом ха-ацмаут?

По всей стране вывешиваются флаги Израиля, флаги появляются не только на госучреждениях, но и на частных домах, на автомобилях, а сами израильтяне нередко стараются одеться в цвета государственного флага - синий и белый.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В канун праздника, то есть 30 апреля в 2025 году, стартует торжественная церемония на горе Герцля. Поднимается флаг Израиля, выступают с речам официальные лица, военнослужащие выстраиваются в знаковые для израильтян фигуры (менора, звезда Давида и другие). Проводится церемония зажжения 12 факелов в честь 12 Колен Израилевых. Затем вечером по всей стране гремит праздничный салют.

На следующий день, который является выходным, многие израильтяне отправляются за город на пикники с шашлыками. Это связано с тем, что в День независимости можно зажигать огни и водить автомобиль, кроме того работает общественный транспорт.

По случаю праздника многие музеи работают бесплатно, также проводятся различные концерты и другие культурные мероприятия.

В синагогах в Йом ха-ацмаут читаются благодарственные молитвы и исполняется праздничный гимн "Алель" ("Галель").