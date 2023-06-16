4 азербайджанских художника XX века в Москве

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В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ проходит выставка "Гейдар Алиев - 100. Личность. Эпоха. Искусство", на которой представлены работы азербайджанских художников XX века: Азима Азимзаде, Октая Садыхзаде, Таира Салахова, Тогрула Нариманбекова и других мастеров изобразительного искусства. В этом материале расскажем о некоторых из них.

Азим Азимзаде (1880-1943)

Азим Азимзаде не получил профессионального художественного образования, но рисованием увлекся еще в детстве. Четыре года он учился в школе при мечети, а потом поступил в трехклассную русско-азербайджанскую школу. Именно там учителя впервые обратили внимание на рисунки Азимзаде. В 1906 году в Тифлисе начал выходить азербайджанский сатирический журнал "Молла Насреддин", в нем постоянно печатались острые и смешные карикатуры и рисунки на социальные и политические темы, выполненные Азимзаде. С этим изданием он сотрудничал много лет и стал основоположником азербайджанской сатирической графики.

"Курбан Байрам"

Еще одно направление творческой деятельности художника - театральные работы. Он создавал эскизы декораций и костюмов для спектаклей Государственного свободного сатир-агиттеатра (так в то время назывался нынешний театр Русской драмы в Баку) и Азербайджанского драматического театра.

Известен Азимзаде и как мастер книжной графики, иллюстрировавший произведения Мирзы Алекпера Сабира, Джалила Мамедкулизаде, Абдуррагимбека Ахвердиева, других азербайджанских писателей. В начале 1930-х художник обратился к жанру плаката, в 1933 году его работы с успехом были показаны на выставке азербайджанских художников в Москве. Когда началась Великая Отечественная война, Азимзаде, как и многие другие советские живописцы, активно участвовал в создании плакатов, "агитокон", оперативно и остроумно реагируя на сводки Совинформбюро.

"Рамадан в доме бедняка"

Большое место в творческом наследии Азимзаде занимают станковые сюжетно-тематические серии. В павильоне "Азербайджан" представлены жанровые акварели из серии "Сцены старого быта": "Курбан Байрам", "Рамадан в доме бедняка" и "Прыжки через костер".

Октай Садыхзаде (1921-2014)

Октай Садыхзаде окончил Бакинский художественный техникум в 1939 году. Этот выпуск оказался знаменательным - появилась плеяда молодых талантливых художников, которых позже назовут корифеями азербайджанской живописи. В их числе - Микаил Абдуллаев и Беюкага Мирзазаде, произведения которых также представлены на выставке.

В 1956 году Садыхзаде окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, а за год до этого стал художественным редактором в издательстве "Азернешр". Он иллюстрировал азербайджанские сказки, произведения Гусейна Джавида, Джалила Мамедкулизаде, Сеида Гусейна, Джафара Джаббарлы, Мирзы Фатали Ахундова, других азербайджанских авторов, мировую и русскую классику.

Книжная графика во многом дала мне тот фундамент, на котором держится процесс познания человека, без которого не существует художник

- отмечал Садыхзаде.

Художник известен как мастер портрета. Герои его картин - поэтесса Хуршудбану Натаван, писатель Гусейн Джавид, также Садыхзаде создал портреты своих родителей - поэтессы Умгюльсум ханум и писателя Сеида Гусейна.

Портреты рисовать очень интересно. Хочется выявить самое главное, самое характерное в человеке. В своих картинах я пытаюсь дать некий психологический портрет своих героев, показать их внутренний мир

- говорил художник.

В павильоне "Азербайджан" представлен "Портрет академика Зарифы ханум Алиевой".

Что касается любимых работ Гейдара Алиевича, я думаю, что портрет его жены Зарифы ханум работы народного художника Азербайджана Октая Садыхзаде был самой его любимой картиной

- рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Азербайджанского национального музея искусств Чингиз Фарзалиев.

Таир Салахов (1928-2021)

Таир Салахов в 1950 году окончил Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1957 году - Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. О "суровом стиле", одним из основателей которого его называют, художник говорил так: "Сама жизнь его придумала. Суровый реализм был ответом на сталинское беспроблемное и парадное искусство 1940-х и 1950-х".

На выставке представлена одна из ранних работ Салахова - "Утренний эшелон", написанная в 1958 году.

Большое место в его творчестве занимают произведения о нефтяниках Азербайджана. Это и дипломная работа в Суриковском институте "С вахты", и последовавшие за ней "Ремонтники", "Над Каспием", и более поздние картины, например, "Утро на Каспии". Салахов известен и как мастер портрета. В галерее его героев - композиторы Дмитрий Шостакович и Кара Караев, виолончелист Мстислав Ростропович, карикатурист Борис Ефимов, другие деятели культуры, а также близкие самого художника: мать Сона ханум, супруга Варвара, дочь Айдан.

Важная тема в творчестве Салахова - национальный пейзаж: много работ он посвятил Апшерону и Каспию. А свои впечатления от поездок по разным странам художник воплотил в графических и живописных циклах "По Чехословакии", "По Италии", "По Америке", "Индия", "По Норвегии".

Тогрул Нариманбеков (1930-2013)

Тогрул Нариманбеков в 1950 году окончил Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1955 году - Литовский государственный художественный институт. Он жил и работал в разных странах, но именно Азербайджан называл страной, где "сама природа дает творческую силу художникам". "Когда приезжаю в Баку, чувствую в себе такой творческий подъем, повышенное чувство цвета, композиции", - признавался живописец.

Его творческое наследие составляют картины разных жанров: пейзажи ("Баку", "Базар в Нухе"), портреты (портреты Саттара Бахлулзаде, Чингиза Айтматова, Мстислава Ростроповича, "Бакинский автопортрет"), натюрморты ("Гранаты и груши", "Натюрморт с гранатами"). Много работал Нариманбеков и в монументальной росписи: создал панорамные фрески в здании Милли Меджлиса, Азербайджанском театре кукол в Баку. Также он занимался сценографией: в Азербайджанском театре оперы и балета оформил балеты "Тени Гобустана" Фараджа Караева, "Сказание о Насими" и "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова.

В павильоне "Азербайджан" представлена картина Нариманбекова "В садах Геокчая".

Однажды, попав в Геокчай, отец обнаружил там сады крупных красных гранатов. Они были потрясающими, просто воплощенный символ плодородия. Папа был ошеломлен и восхищен их сочностью, цветом и тем, какую красоту может создать природа. Картину он писал за один сеанс

- рассказала о полотне дочь автора, художница Асмар Нариманбекова.

После этой работы гранаты стали своеобразным фирменным знаком Нариманбекова, эти плоды можно увидеть на многих его картинах. Художник считал символичным, что в его фамилии есть корень "нар" - то есть "гранат".