Ильхам Алиев в Словакии: карабахское возрождение, газ и оборонка

Результатом двухдневного визита президента Азербайджана с Словакию стали соглашение между министерствами обороны о кооперации, Меморандум о взаимопонимании в сфере военно-технического сотрудничества и другие документы. Расскажем, чем еще запомнился визит.

В прошлом году в ходе официального визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Баку Азербайджан и Словакия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, которая, как надеются в Баку и Братиславе, позволит наводить еще более прочные связи для реализации как двусторонней, так и многосторонней повестки. Азербайджанский экспорт в Словакию за первые десять месяцев 2025 года составил 564,78 тыс. дол, а импорт превысил 36,139 млн долларов. Но две страны объединяет не только логистика и энергетическая инфраструктура.

Карабахское возрождение

Словакия принимает участие в восстановлении освобожденных территорий, и Ильхам Алиев поблагодарил партнеров за поддержку в возрождении Карабаха:

«Умный» поселок, строительство которого уже идет полным ходом, станет символом успеха Словакии на освобожденных территориях и навсегда останется отражением ваших достижений и символом нашей дружбы.

Речь идет о строящемся при участии словацких специалистов поселке, который включает 851 частный дом, 10 многоквартирных зданий, школу, детский сад и медицинский центр.

Сегодня восстановление территорий, освобожденных от оккупации, стало главным приоритетом Азербайджана. Словакия не только помогает ему в этом процессе, но также оказывает содействие в разминировании. С момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году более 400 человек погибли или получили тяжелые травмы в результате взрывов наземных мин, и сейчас словацкое спецоборудование помогает спасать жизни.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заметил, что Братислава всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и его мирные инициативы, а также акцентировал внимание на сотрудничестве с Баку в энергетической, экономической и оборонной сферах.

Поставки азербайджанского газа

В прошлом году азербайджанский газ впервые был поставлен в Словакию, и теперь Азербайджан может обеспечить любой объем энергоресурсов, необходимый Братиславе.

Ильхам Алиев заметил, что газовые месторождения позволяют Азербайджану в 14 стран мира:

Мы занимаем первое место, как страна, экспортирующая газ по трубопроводам. В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны.

Сейчас азербайджанский экспорт газа составляет 25 млрд кубометров, половина из которых транспортируется в европейские страны - 8 стран-членов Европейского Союза обеспечивают свою энергетическую безопасность, приобретая азербайджанский газ.

Сотрудничество в оборонной сфере

Петер Пеллегрини заявил о готовности работать с Азербайджаном над передачей технологий, созданием совместного производства и продавать производимую нами продукцию третьим странам. У Словакии большой опыт в сфере производства самоходных артиллерийских установок, боеприпасов и другой продукции. Баку уже выразил заинтересованность в приобретении автоматических артиллерийских систем.

Уверен, что эти виды вооружений также укрепят Вооруженные силы Азербайджана

- Петер Пеллегрини

Ильхам Алиев пояснил, что Баку рассматривает сотрудничество в этой сфере с точки зрения развития промышленности:

Мы не намерены вести войну - для нас войны уже остались в прошлом. Речь идет просто о создании синергии, когда, соединив словацкие технологии с азербайджанскими финансовыми возможностями, можно производить новую продукцию, которая будет интересной и для мировых рынков. Более того, это принесет нам большие выгоды и как одна из ветвей технологического развития. Мы работаем над конкретными проектами в этом направлении.

Мост между Востоком и Западом

Ильхам Алиев также напомнил, что инвестиции, вкладываемые в инфраструктуру, коммуникации, транспортный сектор, позволяют Азербайджану стать важной частью транспортного коридора Восток-Запад:

Мы активно участвуем в проекте Среднего коридора. Самый надежный и самый безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой, проходит через территорию Азербайджана. Вкладывая дополнительные средства в коммуникации и транспорт, мы расширим свои возможности.

В контексте развития отношений между Словакией и Азербайджаном Алиев призвал не оставлять эту сферу вне внимания, потому что она обладает очень большим потенциалом.