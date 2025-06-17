Гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи: джихад, возможные преемники, варианты развития событий

Как погиб Хаменеи?
86-летний аятолла Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате совместных ударов США и Израиля по ключевым военным и стратегическим объектам Ирана. По данным международных СМИ, удар был частью крупной военной кампании, направленной против инфраструктуры, связанной с иранской оборонной и ядерной программой.
Сообщается, что ракеты поразили комплекс, где находилась резиденция и рабочий кабинет верховного лидера. Спутниковые снимки зафиксировали серьезные разрушения здания, а тело Хаменеи, по данным источников безопасности, было обнаружено под завалами.
Одним из первых о гибели политика заявил президент США Дональд Трамп. Однако официальное подтверждение появилось лишь спустя несколько часов: иранское государственное телевидение подтвердило смерть Хаменеи утром 1 марта 2026 года. В стране был объявлен 40-дневный национальный траур.
По сообщениям иранских агентств, вместе с ним погибли несколько высокопоставленных чиновников и членов его семьи, что усилило эффект политического шока внутри страны.
Кто будет руководить страной после смерти Хаменеи?
Согласно иранской конституции, после смерти верховного лидера власть временно переходит к коллегиальному органу. В него входят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голам-Хоссейн Мохсени-Эжеи, а также представитель Совета стражей конституции. Этот временный механизм должен обеспечить управляемость государства до избрания нового духовного лидера.
Ключевую роль в переходный период должен сыграть Корпус стражей исламской революции (КСИР), который уже заявил о подготовке «жесткого ответа» на атаки и фактически стал главным силовым центром страны.
Когда и как пройдут выборы нового Верховного лидера?
Согласно Конституции Ирана, нового Верховного лидера должна избрать Ассамблея экспертов (или Совет экспертов), в составе которого 88 человек. О начале работы экспертов сегодня сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Официальный преемник пока не объявлен. Выбор нового верховного лидера должна сделать Ассамблея экспертов – религиозный орган, обладающий исключительным правом назначения руководителя государства. Среди требований к духовному лидеру в Конституции указано следующие:
- необходимый уровень знаний, научной компетентности для вынесения фетв, по различным вопросам мусульманского права;
- развитое чувство справедливости и истинная набожность для авторитетного управления исламской нацией;
- правильное политическое и социальное мировоззрение, распорядительность, смелость, обладание организационными способностями, достаточными для управления.
Если найдется несколько человек, отвечающих вышеперечисленным требованиям, предпочтение отдается тому, кто обладает более сильным богословским и политическим мировоззрением.
Возможные преемники Хаменеи
СМИ среди возможных кандидатов называют пять имен.
- Мохаммад Мехди Мирбагери, глава Исламской Академии наук, член Ассамблеи экспертов, которая представляет собой наиболее консервативное крыло. Он жестко настроен в отношении западных стран, а также Израиля.
- Можтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, священнослужителбь близкий к КСИР. Правда, уже прошла информация, что в выбранном Али Хаменеи списке кандидатов на пост преемника Можтабы нет.
- Алиреза Арафи, заместитель председателя Ассамблеи экспертов, признанный священнослужитель, который на сегодняшний день руководит системой религиозного образования в стране.
- Хассан Хомейни, внук основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни, который на сегодняшний день не занимает постов в государстве. В 2016 году ему было запрещено баллотироваться в Ассамблею экспертов.
- Хашем Хоссейни Бушери, высокопоставленный священнослужитель, занимает пост первого заместителя председателя Ассамблеи экспертов. Считался близким к Хаменеи.
Отсутствие очевидного наследника может создать риск внутренней борьбы за власть — впервые со смерти аятоллы Хомейни в 1989 году. При этом, по данным западных СМИ, рассматривается сценарий усиления влияния КСИР.
Как могут развиваться события в Иране?
Эксперты выделяют несколько возможных сценариев развития ситуации:
Эскалация конфликта
Иран начал ответные ракетные и беспилотные удары по целям в регионе, что может повысить риск перерастания ситуации в более крупный конфликт. Несколько стран Ближнего Востока охватили протесты на фоне гибели Верховного лидера. Дональд Трамп в недавнем заявлении отметил, что гибель Хаменеи может облегчить переговоры с Ираном, предложив населению Ирана взять власть в свои руки. Однако признаков деэскалации нет. Более того, после гибели аятоллы власть в Иране может перейти к радикальным представителям КСИР, а это вызовет еще большую радикализацию иранской политики.
Вмешательство мирового сообщества
Долгая блокада Ормузского пролива может нанести крайне тяжелый удар по мировой экономике из-за роста цен на нефть. В такой ситуации мировое сообщество может оказать давление на администрацию Трампа с целью скорого прекращения конфликта.
Конфликт будет носить временный характер
Некоторые эксперты отмечают, что нынешний конфликт все же может ограничиться лишь точечными ударами по инфраструктуре, повторив события июня.