Гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи: джихад, возможные преемники, варианты развития событий

Али Хаменеи руководил Ираном более трех десятилетий (с 1989 года) и был ключевой фигурой ближневосточной политики. Гибель Верховного лидера Ирана произошла на фоне масштабной военной операции США и Израиля, которая рассматривается как начало нового этапа регионального конфликта. Иран уже объявил врагам священную войну (джихад).

Как погиб Хаменеи?

86-летний аятолла Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате совместных ударов США и Израиля по ключевым военным и стратегическим объектам Ирана. По данным международных СМИ, удар был частью крупной военной кампании, направленной против инфраструктуры, связанной с иранской оборонной и ядерной программой.

Сообщается, что ракеты поразили комплекс, где находилась резиденция и рабочий кабинет верховного лидера. Спутниковые снимки зафиксировали серьезные разрушения здания, а тело Хаменеи, по данным источников безопасности, было обнаружено под завалами.

Одним из первых о гибели политика заявил президент США Дональд Трамп. Однако официальное подтверждение появилось лишь спустя несколько часов: иранское государственное телевидение подтвердило смерть Хаменеи утром 1 марта 2026 года. В стране был объявлен 40-дневный национальный траур.

По сообщениям иранских агентств, вместе с ним погибли несколько высокопоставленных чиновников и членов его семьи, что усилило эффект политического шока внутри страны.

Кто будет руководить страной после смерти Хаменеи?

Согласно иранской конституции, после смерти верховного лидера власть временно переходит к коллегиальному органу. В него входят президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голам-Хоссейн Мохсени-Эжеи, а также представитель Совета стражей конституции. Этот временный механизм должен обеспечить управляемость государства до избрания нового духовного лидера.

Ключевую роль в переходный период должен сыграть Корпус стражей исламской революции (КСИР), который уже заявил о подготовке «жесткого ответа» на атаки и фактически стал главным силовым центром страны.

Когда и как пройдут выборы нового Верховного лидера?

Согласно Конституции Ирана, нового Верховного лидера должна избрать Ассамблея экспертов (или Совет экспертов), в составе которого 88 человек. О начале работы экспертов сегодня сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Официальный преемник пока не объявлен. Выбор нового верховного лидера должна сделать Ассамблея экспертов – религиозный орган, обладающий исключительным правом назначения руководителя государства. Среди требований к духовному лидеру в Конституции указано следующие:

необходимый уровень знаний, научной компетентности для вынесения фетв, по различным вопросам мусульманского права;

развитое чувство справедливости и истинная набожность для авторитетного управления исламской нацией;

правильное политическое и социальное мировоззрение, распорядительность, смелость, обладание организационными способностями, достаточными для управления.

Если найдется несколько человек, отвечающих вышеперечисленным требованиям, предпочтение отдается тому, кто обладает более сильным богословским и политическим мировоззрением.

Возможные преемники Хаменеи

СМИ среди возможных кандидатов называют пять имен.

Мохаммад Мехди Мирбагери, глава Исламской Академии наук, член Ассамблеи экспертов, которая представляет собой наиболее консервативное крыло. Он жестко настроен в отношении западных стран, а также Израиля. Можтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, священнослужителбь близкий к КСИР. Правда, уже прошла информация, что в выбранном Али Хаменеи списке кандидатов на пост преемника Можтабы нет. Алиреза Арафи, заместитель председателя Ассамблеи экспертов, признанный священнослужитель, который на сегодняшний день руководит системой религиозного образования в стране. Хассан Хомейни, внук основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни, который на сегодняшний день не занимает постов в государстве. В 2016 году ему было запрещено баллотироваться в Ассамблею экспертов. Хашем Хоссейни Бушери, высокопоставленный священнослужитель, занимает пост первого заместителя председателя Ассамблеи экспертов. Считался близким к Хаменеи.

Отсутствие очевидного наследника может создать риск внутренней борьбы за власть — впервые со смерти аятоллы Хомейни в 1989 году. При этом, по данным западных СМИ, рассматривается сценарий усиления влияния КСИР.

Как могут развиваться события в Иране?

Эксперты выделяют несколько возможных сценариев развития ситуации:

Эскалация конфликта

Иран начал ответные ракетные и беспилотные удары по целям в регионе, что может повысить риск перерастания ситуации в более крупный конфликт. Несколько стран Ближнего Востока охватили протесты на фоне гибели Верховного лидера. Дональд Трамп в недавнем заявлении отметил, что гибель Хаменеи может облегчить переговоры с Ираном, предложив населению Ирана взять власть в свои руки. Однако признаков деэскалации нет. Более того, после гибели аятоллы власть в Иране может перейти к радикальным представителям КСИР, а это вызовет еще большую радикализацию иранской политики.

Вмешательство мирового сообщества

Долгая блокада Ормузского пролива может нанести крайне тяжелый удар по мировой экономике из-за роста цен на нефть. В такой ситуации мировое сообщество может оказать давление на администрацию Трампа с целью скорого прекращения конфликта.

Конфликт будет носить временный характер

Некоторые эксперты отмечают, что нынешний конфликт все же может ограничиться лишь точечными ударами по инфраструктуре, повторив события июня.