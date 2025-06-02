Где в Армении спрятаться в случае воздушной тревоги?

Эскалация между Ираном и Израилем побудила власти некоторых стран пересмотреть доктрины безопасности, уделив больше внимания объектам гражданской безопасности. Расскажем, где можно укрыться в соседней с Ираном Армении на случай внезапной воздушной тревоги.

Где спрятаться в городе?

Поскольку Армения ранее входила в состав СССР, который опасался ядерной войны с НАТО, на территории республики при многочисленных объектах гражданской инфраструктуры, а также промышленных и военных объектах существовали специализированные бомбоубежища. С распадом Советского Союза некоторые из них были заброшены или снесены. Однако значительная часть сохранилась, хотя власти суверенной Армении скептически относились к поддержанию их в хорошем состоянии. В Ереване, Ванадзоре, Гюмри и других крупных городах можно укрываться в таких бомбоубежищах, предварительно узнав об режиме их допуска. Вторым приемлемым укрытием считается ереванское метро. Оно достаточно глубокое, защищенное плотным рельефом местности, поскольку Ереван расположен на горном плато. Кроме того, несмотря на немногочисленность станций, они строились так, чтобы вместить значительную часть жителей города, а потому в случае воздушной тревоги вход в метро остается свободным, так как второе предназначение подземки как раз бомбоубежище. Современные подземные паркинги в новостройках и бизнес-центрах. Глубокие подвалы домов, оборудованные хозяйственными помещениями. Дорожные подземные переходы, но только протяженные. Короткие переходы не справятся с волной осколков, которые могут засыпать открытый неглубокий переход.

Где нельзя прятаться в городе?

Не стоит укрываться в подвалах и цоколях панельных зданий, так как их конструкция уязвима в случае частичного обрушения. Воспрещается прятаться в торговых и прочих центрах, построенных из стекла и железных конструкций. Прилет снарядов, сопровождается разрушительной ударной волной, способной образовать целое облако различных осколков, которые на огромной скорости летят во все стороны и буквально прошивают всё на своем пути.

Где спрятаться за городом?

Наиболее предпочтительными укрытиями могут стать природные объекты естественного происхождения: пещеры, разломы в горах. Армения горная страна, а потому укрыться в горах не сложно. Куда труднее отыскать укрытие в редколесье, или на равнинах. Если воздушная опасность настигала вас вблизи железной или автодороги, то лучшим укрытием могут стать тоннели, но никак не мосты или эстакады. Если речь идет об автотрассах, то в качестве укрытия от осколков бомб или фрагментов поврежденных взрывом зданий подойдут придорожные водосточные трубы, канализационные люки (кроме газовых магистралей), а также ямы станций техобслуживания (СТО). Жители деревень и других небольших населенных пунктов приспосабливают под убежища подвалы своих частных домов, оборудуя в них запасной выход. Еще одним вариантом укрытия в сельской местности могут служить подземные овощехранилища. Постарайтесь найти естественную низменность и плотно прижаться к земле, снизив поражающий эффект от камней и других осколков.

Где нельзя прятаться за городом?

Ни при каких обстоятельствах нельзя укрываться в брошенной технике, под навесами и в сараях Также следует избегать водоемов, так как взрывная волна способна спровоцировать гидроудар.

Что делать при авианалетах?

Не паникуйте, но и не столбенейте. Ваши действия должны быть максимально грамотными и осознанными, так как при авиаударах, артобстрелах каждая секунда может стоить жизни. Если услышите свистящий звук, то падайте на землю и закрывайте голову руками. Рот следует немного открыть, чтобы не получить контузию или повреждения барабанных перепонок от перепада давления во время ударной волны.