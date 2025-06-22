Что такое Фордо в Иране и почему его хотят разрушить?

В ночь на 22 июня ядерные объекты Ирана подверглись атаке США. Их главной целью был иранский завод по обогащению урана в Фордо - символ сопротивления западному давлению в ИРИ. Что такое Фордо, насколько он важен и что будет дальше с иранской ядерной программой - рассказываем в нашем материале.

Что за объект Фордо?

Фордо - второй крупнейший в Иране ядерный объект после Натанза, который находится, по разным сведениям, в 20 или 30 километрах от города Кум, где располагается религиозный центр с богословскими учебными заведениями - медресе. Чтобы попасть из Тегерана в Фордо, нужно проехать примерно 95 километров на юго-запад. Ядерный объект Фордо был создан в северной части горной системы Эльбрус, на глубине 80-100 метров под землёй. Официально, Фордо - это завод по обогащению урана, и, по словам, Ирана, обогащение на нем происходит исключительно в мирных целях. Изначально Фордо служил базой для Корпуса стражей исламской революции, а сам объект защищали системы ПВО.

Чем Фордо отличается от других ядерных объектов?

С момента появления информации об иранском Фордо он стал предметом споров и спекуляций, вызвав волну обвинений Ирана в попытке создать ядерную бомбу. О Фордо стало известно в 2009 году: сперва о нем сообщили разведывательные службы США, Великобритании и Франции, а затем и сам Иран признал наличие у себя нового объекта по обогащению урана в мирных целях.

От всех остальных ядерных предприятий Ирана Фордо отличается высокой степенью защищенности. Завод был спроектирован таким образом, чтобы выдержать авиаудары, и несмотря на то, что его секретность сохранить не удалось, мало что известно о деятельности объекта, который, как считается, основа ядерной программы Ирана.

Чем занимаются в Фордо?

Согласно документу, опубликованному Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в конце мая 2025 года, на объекте Фордо находятся центрифуги для обогащения урана IR-1 и IR-6. Центрифуга IR-6 считается наиболее перспективной иранской разработкой, необходимой для обогащения уранового сырья. В годы, предшествующие заключению ядерной сделки в 2015 году, на Фордо работало более 16 каскадов центрифуг (каскады нужны для более эффективного разделения). В 2009 году Иран заявил, что уран на Фордо обогащается всего до 5%, однако к 2011 году этот показатель был увеличен до 20%.

В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Иран обязался прекратить работу на Фордо на время действия сделки. Однако в 2019 году Хассан Рухани отказался от обязательств по этому объекту, заявив, что уран вновь закладывают в центрифуги.

В 2023 году во время внезапной проверки МАГАТЭ на объекте выяснилось, что уран на нём обогащается до 60%, и даже более того, в Фордо был обнаружены следы урана, обогащённого до 83,7%, что гораздо больше, чем требуется для гражданской ядерной программы, и крайне близко к уровню, необходимому для создания оружия (90%). На протяжении многих лет Иран заявляет, что все работы, которые ведутся на его ядерных объектах, служат исключительно мирным целям: большая часть обогащённого урана идёт на создание медицинского оборудования.

Почему Израиль и США хотят уничтожить Фордо?

По мнению экспертов, если Иран в перспективе надеется создать ядерное оружие, то сделать он это сможет на объекте Фордо. Вот почему уничтожение ядерной угрозы со стороны ИРИ означает, в первую очередь, выведение из строя подземного завода по обогащению урана. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции ”Восставший лев” являются ядерные объекты Ирана, и самый главный из них - Фордо.

Такое пристальное внимание к Фордо связано с тем, что Иран, по оценкам налетчиков, способен обогатить 60-процентный уран с объекта до 90%, необходимых для создания атомной бомбы всего за три недели. Того урана, что сейчас есть у ИРИ хватит на целых 9 ядерных боеголовок. При этом, никто точно не знает, есть ли на самом деле у Ирана мощности и возможности для подобного скачка.

Что произошло с Фордо?

Неделю назад Израиль нанёс первые удары по Фордо. Тогда иранские СМИ сообщили, что завод по обогащению урана не пострадал. В ночь на 22 июня уже США предприняли попытку уничтожить Фордо в ходе продолжительной военной операции, получившей название ”Полуночный молот”. Всего на Фордо и второй ядерный объект, Натанз, группа американских бомбардировщиков B-2 сбросила 14 противобункерных авиационных бомб, GBU-57, каждая из которых весит 14 тонн и способна проникать на глубину до 60 метров. На месте, где находится завод по обогащению урана, образовалось два кратера, а территория, где располагались ПВО для защиты объекта, была разрушена.

Между тем Иран заявил, что несмотря на меры предосторожности, предпринятые американскими военными, нападение не было внезапным и не нанесло непоправимого ущерба Фордо. Более того, на всех трёх объектах, включая Натанз и Исфахан, заранее была проведена эвакуация. Куда был перемещён персонал и обогащённый уран, неизвестно. Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что страна продолжит заниматься развитием своей ядерной программы, несмотря на авианалёты и другие враждебные действия. По сообщениям МАГАТЭ, следов радиоактивного заражения на Фордо и других объектах, подвергшихся американской атаке не обнаружено.

Какие еще есть способы уничтожить Фордо?

Есть несколько вероятных причин, по которым США не удалось уничтожить Фордо:

иранский объект по обогащению урана, скорее всего, находится ниже глубины, на которую могут проникнуть противобункерные ракеты; если горная порода, в которой был создан Фордо, твердая, то максимальная глубина проникновения GBU-57 еще меньше, всего 40 метров; Иран годами разрабатывает высокопрочный бетон, и, очевидно, именно он защищает подземный объект, осложняя проникновение бомб и ракет.

Не исключено, что Израиль и США предпримут новые попытки разрушить Фордо. Среди вероятных способов, которыми может быть достигнута эта цель:

уничтожение инфраструктуры вокруг объекта;

разрушение вентиляционных шахт и туннелей;

вывод из строя электроснабжения.

Всё это может быть достигнуто за счет комбинированных авиаударов с использованием как ракет, так и противобункерных бомб. Еще один способ нарушения работы объекта - саботаж, к которому в прошлом спецслужбы Израиля, в частности, прибегали не единожды.

Без Фордо не будет ядерной программы Ирана?

Вероятно, что даже в случае если Фордо и другие ядерные объекты Ирана будут полностью уничтожены, от своей ядерной программы Иран не откажется, поскольку работа над ней ведется в течение нескольких десятилетий, несмотря на санкции и угрозы со стороны Запада. Руководство Ирана прямо говорит, что тысячи учёных будут продолжать трудиться над тем, чтобы ядерная промышленность страны, созданная на крови мучеников, продолжала своё существование.