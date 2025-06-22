Цель удара в районе Фордо раскрыли в Израиле

В Израиле рассказали, чего хотели добиться, нанося удар по территории возле ядерного объекта Фордо. В минувшие выходные этот объект атаковали США.

Израильские военные нанесли 23 июня удары в районы Фордо, чтобы ограничить доступ к этому ядерному объекту. Об этом информирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ранее сегодня силы ЦАХАЛ нанесли удар с целью перекрыть пути доступа к ядерному объекту в Фордо"

– пресс-служба ЦАХАЛ

В ночь с 12 на 13 июня Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана, обвинив Исламскую Республику в том, что она вплотную приблизилась к созданию ядерного оружия и угрожала мировой безопасности. В минувшие выходные атаку на иранские ядерные объекты совершили уже США. В Вашингтоне отметили позднее, что полностью уничтожили эти объекты.