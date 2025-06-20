Иран вывез часть обогащенного урана с Фордо – СМИ

По данным СМИ, Иран успел вывезти часть обогащенного урана с завода в Фордо. Также Тегеран эвакуировал часть работников с ядерного предприятия рядом с городом Кум.

Большая часть обогащенного урана была вывезена с иранского завода в Фордо перед ударом США, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник из Ирана.

Он также передал, что Иран эвакуировал большинство персонала с подземного завода по обогащению урана, который находится на глубине 80-90 м рядом с городом Кум.

Напомним, что сегодня ночью США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе. С 13 июня Иран атакует Израиль, чтобы полностью ликвидировать ядерную программу Исламской Республики.

После сегодняшних ударов американский президент Трамп и израильский премьер Нетаньяху заявили, что их войска ликвидировали все ядерные объекты в Иране. Тегеран опровергает эту информацию.