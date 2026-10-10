Джумада ас-сани 2026: когда начинается, пост, что означает в исламе?

Какой месяц и год по мусульманскому календарю сейчас, что означает Джумада ас-сани в исламе, когда начинается месяц Джумада ас-сани и когда заканчивается, сколько в нем дней, нужно ли поститься, что делать в Джумада ас-сани, а также какие исторические события с ним связаны?

Приближается начало очередного месяца по исламскому лунному календарю. Джумада ас-сани не относится к числу священных, однако его расположение перед чередой важнейших месяцев делает его важным подготовительным этапом.

Какой месяц и год по исламскому календарю сейчас?

По исламскому календарю (хиджре) на момент 3 ноября идет месяц Джумада аль-Авваль. Это пятый месяц года хиджры, и сегодняшний день соответствует 23-му числу этого месяца 1448 года.

Что означает месяц Джумада ас-Сани в исламе?

Название месяца имеет арабское происхождение и указывает на его порядковый номер в паре месяцев. "Джумада ас-Сани" переводится как "вторая Джумада", а его альтернативное название "Джумада аль-Ахира" означает "последняя Джумада". Корень слова "Джумада" (جُمَادَىٰ) исторически связывают со значением "сухой, бесплодный" или "застывший". Согласно наиболее распространенному объяснению, эти названия отражали климатические условия доисламской Аравии в те сезоны, когда месяцы получили свои имена: земля в это время была сухой, а вода могла замерзать. Поскольку исламский календарь является лунным и короче солнечного примерно на 11 дней, месяц Джумада ас-Сани со временем проходит через все сезоны года, поэтому древнее "погодное" значение названия сегодня является скорее историческим фактом, чем описанием реальности.

Когда начинается месяц Джумада ас-сани в 2026 году?

Ожидаемая дата начала месяца Джумада ас-сани 1448 года хиджры - среда, 11 ноября. Эта дата основана на расчетах по календарю Умм аль-Кура, который используется в Саудовской Аравии и является общепринятым ориентиром для многих мусульманских общин по всему миру. Однако, как и в случае с любым исламским месяцем, фактическое начало может сдвинуться на один день в зависимости от местного наблюдения за новолунием (хилал).

Когда заканчивается месяц Джумада ас-сани в 2026 году?

Согласно тому же календарю, месяц Джумада ас-сани 1448 года хиджры завершится в среду, 9 декабря. На следующий день, 10 декабря, ожидается начало следующего месяца - Раджаба, одного из четырех священных месяцев в исламе. При этом до Рамадана 2027 года остается чуть более трех месяцев.

Сколько дней в месяце Джумада ас-сани в 2026 году?

Продолжительность месяца Джумада ас-сани 1448 года хиджры по календарю Умм аль-Кура составляет 29 дней. В целом лунный месяц может длиться 29 или 30 дней, это зависит от фактического наблюдения за луной.

Нужно ли держать пост в месяц Джумада ас-сани?

Джумада ас-сани не относится к четырем священным месяцам ислама, но идет перед Раджабом, что придает ему значение подготовительного периода. В этом месяце нет обязательных постов или специальных коллективных молитв, однако верующие могут соблюдать добровольные (нафиль) посты, которые поощряются в любое разрешенное время.

Рекомендуемые дни для добровольного поста:

"Белые дни" (Айям аль-Бид): 13-е, 14-е и 15-е числа лунного месяца. В 2026 году эти дни приходятся на 23, 24 и 25 ноября;

Понедельники и четверги: Пророк Мухаммед регулярно постился в эти дни недели. В течение Джумада ас-сани 2026 года понедельники и четверги приходятся на следующие даты: 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября и 3, 7 декабря.

Что делать в месяц Джумада ас-Сани?

Главная духовная задача этого месяца - поддерживать постоянство в добрых делах. Даже небольшие, но ежедневные действия считаются более важными, чем более масштабные, но очень редкие. В Джумада ас-сани верующим рекомендуется:

Читать Коран и размышлять над прочитанным;

Совершать дополнительные (нафиль) молитвы, например, тахаджуд, духа;

Поддерживать зикр и истигфар (поминание Бога и просьбу о прощении);

Давать садаку (милостыню) в пределах своих возможностей;

Укреплять семейные связи и проявлять заботу о близких и соседях и общине;

Кроме того, этот месяц - удобное время, чтобы восполнить пропущенные обязательные молитвы или посты (если такие есть) и спланировать свой график на предстоящие месяцы.

Какие исторические события связаны с Джумада ас-сани?

С месяцем Джумада ас-сани связано несколько событий ранней исламской истории, хотя их точная датировка в разных источниках может различаться: