Джордж Клуни и его друзья

Александр Клемент

Часто популярные личности становятся известны каким-то поступком, совершенно не относящимся к их основной деятельности. В 2013 году американский актер Джордж Клуни подарил каждому из своих 14 близких друзей по миллиону долларов.

Поступок Клуни, сыгравшего главную роль в популярной трилогии об Оушене и его друзьях, которая прекрасно вписывается в аналогию со щедрым жестом актера, который словно в продолжение нехитрого математического ряда, перещеголял своего экранного персонажа в количестве друзей.

В США Джордж Клуни известен как ярый приверженец Демократической партии и борец с малейшими проявлениями попыток каким-то образом ущемить демократические принципы или тем, что сам актер воспринимает таковыми. Во время последних выборов Клуни даже предложил предыдущему президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру как заведомо проигрышную. Правда, этим он вызвал гнев не Байдена, а его противника Трампа, который в присущем ему стиле призвал актера не вмешиваться в политику, а вернуться к своей профессиональной деятельности, причем даже не в кино, которое, по мнению нынешнего президента США Клуни не удается, а на телевидение.

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Актер в первый и пока в последний раз женился в 53 года, несколько раз выиграв спор у своих коллег по поводу возраста, в котором он наконец свяжет себя узами брака. Избранницей актера стала британский юрист ливанского происхождения Амаль Аламуддин, среди клиентов которой были Джулиан Ассанж, Юлия Тимошенко и многие другие. Когда в 2015 году Джордж Клуни получал на «Золотом глобусе» Премию Сесиля Б. Де Милля, ведущая Тина Фей пригласила его на сцену такими словами:

Амаль — юрист, специализирующийся на правах человека, работала по делу Enron, была советником Кофи Аннана по Сирии, расследовала военные нарушения в секторе Газа. Так вот, сегодня ее муж получает пожизненную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Впрочем, триумфатор на шутку нисколько не обиделся: он и сам не устает повторять, что порой ощущает себя на порядок глупее жены.

Что может неприятно поразить поклонников таланта Клуни в России – его прохладное отношение к ней. Фонд Clooney Foundation for Justice (CFJ — Фонд содействия правосудию Клуни), который был основан в 2016 году актером и его женой, проводит не самую дружественную политику по отношению к России, в связи с чем Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность этой иностранной неправительственной организации в России:

Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций.

Одна из сотрудниц этого фонда Анна Нейстат даже потребовала арестовывать российских журналистов, если те окажутся на территории Европы. Правда потом сам Клуни заявил, что никого преследовать не собирался, а тем более журналистов, сославшись на то, что его сотрудница просто неправильно выразилась:

Я сам сын журналиста

Возвращаясь к покорившей многих истории о благородном поступке Клуни, так щедро одарившем своих друзей, стоит напомнить, что он считается одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и только за 2018 год заработал 239 миллионов долларов. При таких заработках подарить своим друзьям 14 млн вполне можно себе позволить. Хотя, с другой стороны, многие ли из нас, имея такие возможности, поступили бы подобным образом?