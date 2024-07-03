Джансуг Кахидзе: история универсального дирижера

Музыкальную карьеру Джансуг Кахидзе начал как хоровой дирижер, а международную известность получил как оперный и симфонический дирижер. Расскажем, у кого он учился дирижированию, с какими оркестрами выступал, какой фестиваль создал, к каким фильмам написал музыку.

Как Джансуг Кахидзе стал хоровым дирижером?

Джансуг Кахидзе родился 26 мая 1935 года в Тбилиси. В 1954 году он окончил Центральную музыкальную школу имени Захария Палиашвили по классу фортепиано и поступил на факультет хорового дирижирования Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. Профессор Георгий Хаханашвили, у которого учился Джансуг, одновременно был художественным руководителем Государственной хоровой капеллы Грузии. Кахидзе увлекся пением, выступал с этим коллективом и как дирижер, а вскоре создал и возглавил вокальный септет "Швидкаца" (в переводе на русский язык — "Семерка"). В 1957-м на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве ансамбль завоевал золотую медаль, а на следующий год победил на Всемирной выставке в Брюсселе. В том же 1958-м Кахидзе окончил консерваторию, стал художественным руководителем и главным дирижером хоровой капеллы и занимал этот пост до 1962 года.

© Фото: Eka Samkharadze/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Кахидзе — оперный дирижер

В 1963 году Кахидзе окончил аспирантуру по оперному и симфоническому дирижированию под руководством профессора Одиссея Димитриади, а потом участвовал в семинаре, который в Московской государственной консерватории имени Чайковского проводил знаменитый Игорь Маркевич.

В 1962-м началось сотрудничество дирижера с Тбилисским государственным театром оперы и балета имени Палиашвили, которое, правда, с перерывами, продолжалось до конца его жизни. В 1971 году маэстро уехал в Польшу, под его музыкальным руководством шли оперные и балетные спектакли в Лодзи и Варшаве: Кахидзе, в частности, осуществил первую заграничную постановку оперы Палиашвили "Абесалом и Этери".

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Грузии

На родину Кахидзе вернулся в 1973 году и стал художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Грузии. Вместе с музыкантами этого коллектива он подготовил много программ, выступал в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Львове, Киеве, Владивостоке, Риге, Таллине, Вильнюсе, Кишиневе, других городах, гастролировал в Румынии, Польше, Германии, Финляндии, Великобритании. В 1977-м маэстро получил Государственную премию Грузинской ССР имени Шота Руставели, а на следующий год стал народным артистом Грузии.

Как приглашенный дирижер он выступал с Лондонским филармоническим оркестром, Бостонским и Сиднейским симфоническими оркестрами, оркестром Баварского радио и другими известными коллективами.

© Фото: Eka Samkharadze/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Главный дирижер Тбилисского театра оперы и балета

В 1982 году Кахидзе вернулся в Тбилисский театр оперы и балета — уже как главный дирижер оркестра. Под его музыкальным руководством были поставлены "Саломея" Рихарда Штрауса, "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта, "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, "Трубадур", "Отелло" и "Риголетто" Джузеппе Верди, "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Абесалом и Этери" Палиашвили, другие грузинские, русские и итальянские оперы. Театр приезжал на гастроли в Москву, представлял свои спектакли на Прокофьевском фестивале в Дуйсбурге, фестивалях Верди в Италии и на Мальте. В 1985 году музыкант стал народным артистом СССР.

Джансуг Кахидзе и Гия Канчели: "совместное творчество близких людей"

Кахидзе первым из дирижеров стал включать в свои концерты музыку Гии Канчели. Композитор считал его "не просто первым исполнителем и пропагандистом" своих сочинений, "но и их соавтором".

Он не только сыграл совершенно исключительную роль в моей жизни, но и как бы приобрел авторские права на исполнение моей музыки

— Канчели

Премьера первой редакции его оперы "Музыка для живых" состоялась в Тбилиси в 1984 году. Постановку осуществил режиссер Роберт Стуруа, а музыкальным руководителем и дирижером стал Кахидзе. А в декабре 1999 года он провел премьеру второй редакции "Музыки для живых" в Веймаре. О творческом тандеме с Канчели дирижер говорил так:

Я не просто исполнял все, что он писал, — сочиняя, он всегда поддерживал контакт со мной. Это было как бы совместное творчество близких людей

Создание нового оркестра и фестиваля "Осенний Тбилиси"

Создание в Тбилиси концертного зала для симфонических программ и открытие на его базе музыкально-культурного центра Кахидзе называл одним из важнейших дел своей жизни. На осуществление этого замысла ушло много лет, и в 1989-м новый зал наконец был построен. В 1993 году дирижер расстался с Государственным симфоническим оркестром, создал и возглавил Тбилисский симфонический оркестр, выступал с ним во Франции, Швейцарии, Турции, Люксембурге и Германии. В том же 1993-м он организовал ежегодный международный музыкальный фестиваль "Осенний Тбилиси", участниками которого стали пианисты Элисо Вирсаладзе и Александр Корсантия, альтист Юрий Башмет, скрипач Вадим Репин, виолончелистка Наталия Гутман и другие известные исполнители.

В 1995 году заслуги Кахидзе были отмечены грузинским орденом Чести.

Кахидзе и кино

Привычную для себя роль дирижера Кахидзе сыграл в двух фильмах Отара Иоселиани: "Жил певчий дрозд", снятом в 1970 году, и "Разбойники. Глава VII" — в 1996-м. А еще маэстро известен как кинокомпозитор: вместе с Канчели он написал музыку к фильмам Эльдара Шенгелая "Чудаки" и "Мачеха Саманишвили", а вместе с Бидзиной Квернадзе — к сериалу "Берега", снятому по роману Чабуа Амирэджиби "Дата Туташхиа". Также Кахидзе сочинил музыку к "Легенде о Сурамской крепости" Додо Абашидзе и Сергея Параджанова, циклу короткометражек по сценариям Резо Габриадзе. При этом дирижер отмечал, что "никогда не претендовал на звание композитора — это было бы несерьезно".

Кахидзе скончался 7 марта 2002 года в Тбилиси и был похоронен в Дидубийском пантеоне. Имя дирижера получил созданный им музыкально-культурный центр, с 2015 года в Грузии проходит международный музыкальный фестиваль, который тоже носит его имя.