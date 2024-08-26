Древняя Хива за 1-2 дня: удобный маршрут по сказочному городу Узбекистана

Хива вошла в список лучших туристических направлений 2026 года по версии журнала National Geographic. Путешествие в самый кинематографичный город Великого Шелкового пути стоит начать планировать уже сейчас. Расскажем, за сколько дней можно посмотреть Хиву, как купить билет в Ичан-кала и что посмотреть в Хиве самостоятельному туристу за 1-2 дня.

Во внутреннем городе Хивы, называемом Ичан-Кала, есть более 50 изысканных мечетей, медресе и минаретов. Это один из наиболее сохранившихся древних центральноазиатских городов, ставший первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане. Кроме того, из Хивы можно отправиться в пустыню Кызылкум к древним крепостям Хорезма, в Каракалпакстан и в сторону Аральского моря.

Сколько дней провести в Хиве?

Хива - это весьма небольшой город, при желании ее можно исследовать за один день. Но идеальный вариант для поездки - это два полных дня, этого будет достаточно, чтобы посмотреть все основные локации, расположенные во внутреннем городе, встретить закат на одной из смотровых площадок и провести несколько часов, исследуя более современную Хиву.

Как купить билет в Ичан-Кала?

Ичан-Кала имеет статус Музей-заповедника. Система продажи билетов немного запутанная, но главное, что нужно знать - не нужно покупать билет, чтобы просто гулять по территории города-крепости. Можно свободно проходить через ворота туда и обратно, билет требуется лишь для входа в определенные мечети и медресе. Общий билет включает 17 таких мест, его можно приобрести в кассе у западных ворот (Ата-дарваза).

Билет в Ичан-Кала стоимостью 250 тысяч сум (около 1700 рублей на момент октября 2025 года) действует в течение 24 часов. В кассе принимают как наличные, так и карты. При этом четыре важных достопримечательности Хивы - минарет Ислам Ходжа, башня Ак-Шейх-Бобо и стены в цитадели Куня-арк, а также мавзолей Пахлаван Махмуда - не входят в этот билет, вход в них оплачиваются отдельно.

© Фото: LBM1948/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что посмотреть в Хиве за 1 день?

Утро: мавзолей Пахлаван Махмуда, Джума-мечеть и минарет Ислам-Ходжа

Внутренняя крепость Хивы, основанная в VI веке до н.э., была первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане (с 1990 года). Эта не слишком большая территория содержит в себе почти все важные достопримечательности Хивы. Городские стены сохранились с конца XVII века, но выстроены они на фундаментах как минимум V века. В крепостных стенах есть четверо ворот: Ата-дарваза (западные), Таш-дарваза (южные), Палван-дарваза (восточные) и Бахча-дарваза (северные). Для покупки билета заходить стоит через западные ворота, где расположена главная касса.

Первым крупным ориентиром будет минарет Кальта-Минар. Его возведение началось в 1852 году при Мухаммаде Амин-хане, который планировал, что минарет превзойдет все остальные по высоте и богатству отделки. Однако работы остановились после его смерти в 1855 году, и минарет так не был достроен, достигнув высоты всего 26 метров. Яркий "короткий минарет" остается символом Хивы и теперь. Подниматься на этот минарет запрещено.

В самые популярные локации Ичан-Калы стоит идти с самого утра, пока они не заполнились толпами туристов. Начать лучше с мавзолея Пахлаван Махмуда, который открывается первым, в 8 утра. Это одна из достопримечательностей, для которой нужно покупать отдельный билет за 30 тысяч сум (202 рубля), оплата наличными в кассе у входа). Мавзолей, посвященный покровителю города - поэту и философу XIII века, считается духовным сердцем Хивы. Архитектурный комплекс включает также несколько гробниц, принадлежащих хивинским ханам.

По соседству возвышается Джума-мечеть - одна из старейших сохранившихся религиозных построек Хивы. Хотя эту мечеть перестроили в конце XVIII века, она примечательна 213 резными деревянными колоннами, некоторые из них сохранились с X века. В октябре 2025 года в части мечети еще ведутся реставрационные работы. На минарет мечети высотой в 48 метров иногда разрешали подняться за дополнительную плату в 100 тысяч сум (670 рублей), но пока что он закрыт.

Другой шанс посмотреть на город с высоты - это минарет Ислам-Ходжа. Еще один символ Хивы, но уже современный, построенный в начале прошлого века. Это наиболее высокая точка обзора в городе - около 56 метров. Его посещение не входит в общий билет и стоит 100 тысяч сум (670 рублей). На лестницу пускают по 10 человек, поэтому иногда скапливается очередь. Около него можно зайти в медресе Ислам-Ходжа, где расположен музей прикладного искусства.

День: дворец Таш-Хаули и другие музеи

Дворцовый комплекс Таш-Хаули стоит рядом с восточными воротами. Это основной дворец хивинских ханов XIX века и лучший музей Хивы, на него стоит выделить 2 часа. Дворец был построен между 1832 и 1841 годами для Аллакули-хана, заменив более скромную крепость Куня-Арк. Внутренний двор комплекса окружен пятью украшенными майоликой айванами - для хана и его четырех жен. Дворец разделен на два крыла, вход в южную часть с тронным залом осуществляется через отдельную дверь. Еще здесь есть медресе Матпанабая и медресе Кутлуг-Мурад-инака, в которых расположены музеи, и медресе Аллакули-хана (сейчас здесь находятся ресторан и ковровая мастерская).

Дальше стоит вернуться к Медресе Мухаммад Рахим-хана, возведенное в 1871 году. Это исламское учебное заведение одно из крупнейших в Хиве, перед ним расположена огромная открытая площадь, а над входом - изящная плиточная мозаика. Экспозиция рассказывает об истории Хивинского ханства и о жизни студентов медресе. Напротив находится музей, посвященный немецким меннонитам. Его экспонаты и архивные фотографии повествуют о немецкоязычных семьях меннонитов, которые поселились к югу от Хивы в 1884 году.

Вечер: увидеть закат со смотровой мавзолея Куня-Арк

Любоваться закатом лучше всего со смотровой башни цитадели Куня-Арк. Это довольно популярное место в Хиве по вечерам. Хотя посещение цитадели входит в общий билет, доступ на смотровую башню оплачивается отдельно - 100 тысяч сум (670 рублей). Стоит остаться до наступления темноты, чтобы увидеть, как вдали подсвечивается минарет Ислам-Ходжа.

© Фото: Komila Hamroyeva Bahodir qizi/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

День 2: Другая Хива

Утро: внешние стены и дворец Нуруллабая

Осмотрев главные достопримечательности Ичан-Калы, часть второго дня можно провести за пределами крепостных стен. Слева от северных ворот будет небольшая остановка, откуда отправляются маршрутки в Ургенч, а справа от ворот находится особенно красивый участок стены, по которому можно пройтись. Если остались недосмотренные места в старом городе, днем и вечером будет достаточно времени, чтобы вернуться в сердце Хивы.

Расположенный в 10 минутах ходьбы к западу от Ичан-Калы дворец Нуруллабая представляет интересный контраст с ханскими резиденциями. Дворец был возведен между 1906 и 1912 годами для Мухаммад Рахим-хана II и завершен его сыном Асфандияр-ханом. Камины из изысканного итальянского мрамора, паркетные полы и венецианские люстры соседствуют с плиткой и резьбой по дереву типичными для среднеазиатского искусства отделки. Внутри есть залы, посвященные текстилю, керамике и фотографиям Худайбергена Деванова - первого узбекского фотографа.

День: возвращение в Ичан-Калу

Во второй половине дня можно вернуться во внутренний город через северные ворота. Посетить можно музей истории шелководства, где можно посетить мастер-класс по покраске шелкового платка. Медресе Амир-Тура на данный момент закрыт для посетителей, но мимо пройти стоит. Оставшееся время можно провести гуляя по улицам старого города, особенно интересны маленькие переулки в северо-восточной части Ичан-Калы.

Вечер: полюбоваться закатом с крепостных стен

Вечером стоит подняться на крепостные стены около северных ворот, чтобы встретить еще один хивинский закат, но на этот раз с другим видом. Хотя есть участки стены, на которые можно попасть бесплатно, большинство из них перекрыты. Чтобы попасть на длинный участок стены, идущий поверх ворот, нужно купить билет в кассе. Она закрывается в промежутке между 17:00 и 19:00 в зависимости от сезона. По стенам можно пройти на запад до угла около гостиницы Meros B&B, и на восток - в сторону рынка ремесленных изделий. На эту прогулку хватит чуть менее часа.