Динара Алиева: «Я азербайджанка, родилась в Баку, но моя вторая Родина – Москва»

Сегодня, 17 декабря, свой 45-й день рождения отмечает азербайджанская и российская оперная певица, солистка Большого театра, народная артистка Азербайджана, сопрано Динара Алиева. На Новой сцене ГАБТ только что завершился ее творческий вечер Vivere l’arte (Жить искусством).

Динара Алиева родилась в Баку 17 декабря 1980 года, окончила Бакинскую академию музыки (класс Хураман Касимовой), была солисткой Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова, где исполнила партии Леоноры в «Трубадуре» Дж. Верди, Виолетты в «Травиате» Дж. Верди и Мими в «Богеме» Дж. Пуччини. В 2009 дебютировала в Большом театре в партии Лю («Турандот» Дж. Пуччини). С 2010 — солистка оперной труппы Большого театра.

Перед началом творческого вечера Динара Алиева выразила благодарность Большому театру:

2025-й – мой юбилейный год. Сегодняшний творческий вечер совпал с моим днем рождения. Плюс, еще 250-й сезон Большого театра. Я безумно счастлива, что на моей любимой сцене Большого театра исполняю большой концерт в двух отделениях.

Также певица поблагодарила фонд развития межнациональных отношений ”Полилог”, оказавший ей помощь в организации концерта.

Моя мечта - привезти такой большой концерт в Баку. Очень надеюсь, что Министерство культуры России, Министерство культуры Азербайджана мне помогут, чтобы я провела такое мероприятие у себя на Родине

Она также выразила мнение, что такие мероприятия способствуют укреплению культурных связей между Россией и Азербайджаном:

Я азербайджанка, родилась в Баку. Но у меня есть вторая Родина - Москва. На протяжении многих лет я представляю Россию во всех странах. Мы, азербайджанские певцы, послы своего искусства, которые объединяют культуры двух таких масштабных государств.

Отвечая на вопрос о планах на наступающий год, солистка сказала:

Планов много, но я их обычно не озвучиваю. Очень много концертов, премьер готовится в Большом театре и на европейских сценах. Так что, слава Богу, работа есть.

Говоря о программе вечера, певица заметила:

В первом отделении - Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, одни из самых известных арий. Во втором - песни из кинофильмов, оперетта, все такое очень новогоднее, в преддверии праздника и для хорошего настроения.

Динара Алиева в сопровождении оркестра и хора Большого театра исполнила арию Леоноры «Pace, pace mio Dio!» из оперы «Сила судьбы» Верди, арию Адрианы из оперы «Адриана Лекуврёр» Франческо Чилеа, арии Баттерфляй и Фиделии из опер Пуччини «Мадам Баттерфляй» и «Эдгар».

Во втором отделении прозвучали ария Джудитты из оперетты Франца Легара, колыбельная Клары Summertime из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», а также песни из кинофильма «Волшебник страны Оз», мюзикла «Вестсайдская история»; Cinema Paradiso Эннио Морриконе.

Полад Бюльбюль оглы, певец, композитор, депутат парламента и бывший министр культуры Азербайджана:

Очень рад, что на этом замечательном вокальном вечере в Большом театре сегодня представлена азербайджанская вокальная школа. Динара Алиева - народная артистка Азербайджана, лауреат Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля, воспитанница азербайджанской вокальной школы. Сегодня не только она, но и наш Эльчин Азизов - солисты Большого театра. Мы очень рады, что Азербайджан представлен на главной оперной площадке России, в одном из лучших театров мира... Динара Алиева в прекрасной вокальной форме. Она покорила зрителей, вы видели реакцию зала, а ведь здесь собирается искушенная публика, знающая толк в вокалистах. На этой сцене блистали вокалисты со всего мира.

Говоря о российско-азербайджанских контактах в сфере культуры, Полад Бюльбюль оглы заметил: