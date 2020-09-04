День Военно-воздушных сил России: история и традиции праздника

Сегодня в России отмечают День Военно-воздушных сил, посвященный всем, кто вносит свой вклад в развитие авиации, включая пилотов, инженеров, техников, специалистов авиационной промышленности и других профессионалов, обеспечивающих безопасность воздушного пространства.

Когда отмечают День Военно-воздушных сил

30 июля (12 августа по новому стилю) 1912 года император Николай II издал указ о создании первого подразделения воздухоплавания при Главном управлении Генерального штаба, что стало важным этапом в формировании и развитии отечественной военной авиации.

В 1997 году президент Борис Ельцин своим указом официально утвердил 12 августа как День Военно-воздушных сил. До этого военные летчики отмечали свой профессиональный праздник вместе с гражданскими - 18 августа, в День Воздушного флота, который был учрежден в 1933 году.

В начале XX века первые праздничные мероприятия проходили на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе в Москве, где демонстрировались новейшие образцы авиационной техники, а также проводились показательные выступления пилотов, демонстрирующих высокий уровень мастерства.

Зарождение военной авиации

Сначала в России использовали зарубежные воздушные суда, но в 1910-х годах началось интенсивное развитие собственной авиапромышленности. В 1909 году открылся завод «Дукс» (с 1919 года - «Государственный авиационный завод No1»), который впоследствии стал основным производителем авиационной техники для нужд армии Российской империи.

Значительный вклад в развитие авиастроения внес конструктор Игорь Сикорский. Под его началом в 1913 году был разработан и построен первый в мире четырехмоторный самолет «Русский Витязь», который заложил основу для развития тяжелой авиации. Позже был сконструирован первый многомоторный бомбардировщик «Илья Муромец».

Вклад в развитие высшего пилотажа внес Петр Нестеров, который первым в мировой истории выполнил в воздушном пространстве сложнейшую фигуру, известную как «мертвая петля», которая стала символом мастерства и отваги военных летчиков. Фигуру впоследствии назвали в его честь – «петлей Нестерова».

В 1920-е годы были созданы первые конструкторские бюро и самолеты запустили в серийное производство.

1930-е ознаменовались формированием мощных авиационных соединений.

В период Великой Отечественной войны авиастроительная промышленность Советского Союза функционировала на пределе возможностей, массово выпуска боевые самолеты. Несколько летчиков стали Героями Советского Союза:

Александр Покрышкин, на счету которого более 50 сбитых вражеских самолетов, стал одним из самых успешных пилотов в истории советской авиации и был удостоен звания трижды Героя Советского Союза

Николай Гастелло, совершивший огненный таран, направив свой горящий самолет на колонну вражеской техники.

Виктор Талалихин первым в истории совершил ночной таран.

Алексей Маресьев, несмотря на ампутацию обеих ног, продолжил службу в авиации, став символом несгибаемой воли и моральной стойкости.

После завершения войны начался новый этап в развитии авиации, связанный с внедрением реактивных двигателей. В 1980-х годах в Советском Союзе начались работы по созданию авиационной техники нового поколения, включая самолеты Су-27 и МиГ-29, которые остаются одними из самых передовых боевых самолетов в мире.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВВС сегодня

В 2010-х годов началось серийное производство новых типов воздушных судов, таких как учебно-тренировочный самолет Як-130 и многофункциональный истребитель Су-34, которые зарекомендовали себя как надежные и высокоэффективные боевые системы.

В 2015 году Военно-воздушные силы были интегрированы в состав Воздушно-космических сил, что укрепило их роль в системе национальной обороны.

Традиции празднования

В Советском Союзе с 1935 по 1962 год в честь этого праздника (но 18 августа) ежегодно проводился масштабный авиационный парад в Тушино. Сегодня празднование Дня Военно-воздушных сил включает в себя торжественные церемонии построения личного состава, награждение военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения служебных обязанностей, демонстрационные полеты авиационной техники и показ новейших образцов вооружения.