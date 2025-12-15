День Святого Николая 2025: что за праздник, что нельзя делать и как его празднуют?

19 декабря Россия отмечает Святой Николаев День. Несмотря на то, что эта дата - день памяти Николая Чудотворца, то есть день его смерти, праздник считается семейным и очень добрым. Об истории праздника, о том, кем был Святой и чего у него просить, что нельзя делать и как празднуют 19 декабря - рассказываем в нашем материале.

Когда День Святого Николая в 2025 году?

Последний в году день (всего их три), посвящённый Николаю Угоднику, отмечается в России 19 декабря (6 декабря по церковному календарю). Иногда этот день называют Николой Зимним, а кроме него есть также Никола Вешний, отмечаемый 22 мая и Никола Летний - день рождения Святителя Николая, который празднуют 11 августа. День Святого Николая Чудотворца в 2025 году уже отметили западные христиане, в том числе католики и протестанты, поскольку в Европе он приходится на 6 декабря и по церковному, и по гражданскому календарю.

Что за праздник День Святого Николая?

День Николая Чудотворца, который отмечается 19 декабря, посвящен дню смерти Святого, почитаемого христианами буквально с момента его кончины приблизительно в 325-350 году: к его могиле в городе Миры Ликийские (ныне турецкий город Демре) сразу же началось паломничество. Традиционно считается, что умер Николай Угодник 6 декабря, поэтому византийской церковью и был установлен праздник в этот день. День памяти Святого Николая сперва отмечала только православная церковь, а спустя несколько столетий начала и католическая. В Европе, в том числе в Германии, Франции и Голландии праздник появился примерно в XII веке.

Кем был Николай Чудотворец?

Николай Угодник, живший в III-IV веках, в списке самых почитаемых Святых в православии. Его биография была впервые записана в VIII веке. Родился будущий Святой примерно в 260-265 году в малоазийской Патаре (сегодня территория Турции), которая в то время была частью Римской Империи. Важно отметить, что тогда христианство еще не было официальной религией, поэтому все, кто его проповедовал, подвергались преследованиям и гонениям. Когда достаточно обеспеченные родители-христиане Николая умерли, он раздал всё, что у него было, нуждающимся, и начал путешествовать. Побывав в Египте, Сирии и Палестине, он вернулся в Малую Азию, в город Мира (Миры Ликийские), где стал местным епископом.

За свою жизнь Святой Николай совершил множество чудес, которыми прославился, хотя и не стремился к славе: он воскрешал умерших, защищал несправедливо обвиненных, покровительствовал неимущим, спасал бедствующих и противостоял язычеству. Святой Николай, который, как считается, прожил более 70 лет и стал свидетелем принятия христианства в качестве официальной религии в Римской империи, умер, по разным данным, между 325 и 350 годами.

В чем помогает Николай Чудотворец?

Святой Николай помогает всем, кто к нему обращается, и даже более того, он продолжает творить чудеса, поэтому его называют Чудотворцем. Сегодня Николай Чудотворец почитается как покровитель детей, особенно сирот, мореплавателей, ремесленников, тех, кто еще не состоит в браке, торговцев, заключенных, путешественников и студентов. Николаю Угоднику молятся о заступничестве и о создании семьи, помощи в сложных ситуациях, когда отправляются в путь и когда приступают к важным делам. У Святого Николая, в том числе и в день его памяти, можно просить о защите детей, близких, военнослужащих, разрешении проблем, здоровье и прибавлении ума. Молиться Святому можно, как читая особые молитвы, так и обращаясь к нему искренне своими словами.

Как отмечают День Святого Николая?

Люди верующие в День Николая Чудотворца стараются сходить в храм, чтобы побывать на службе, помолиться и поставить свечку Святому за благополучие и здоровье близких. В этот день также, по возможности, оказывают помощь нуждающимся.

Поскольку Святой Николай - покровитель детей, в день его памяти принято дарить младшим членам семьи подарки: обычно их накануне праздника кладут под подушку. Для детей День Николая Чудотворца неизменно ассоциируется со скорым наступлением Нового года, особенно в свете того, что в образ Деда Мороза (Санта-Клауса) вобрал в себя черты христианского Святого.

Что нельзя делать в День Святого Николая?

Церковных запретов в День Святого Николая нет: работать и заниматься делами по дому 19 декабря можно. Те, кто постится, в этот день не едят мясо, молочную продукцию и яйца. Рыба разрешается. Немного красного вина также можно выпить, однако злоупотреблять алкоголем не стоит, как и злословить, унывать, сплетничать и не помогать тем, кто просит о помощи.

Что дарят на День Святого Николая?

В Николаев День стараются порадовать детей: в первую очередь, им дарят подарки-гостинцы, сладости, а также небольшие игрушки, книжки, брелоки и новую одежду. Взрослым тоже можно дарить подарки, в том числе открытки и сувениры, сделанные своими руками. Традиция дарить детям подарки на День Николая пришла с Запада, где она стала популярной примерно в XII веке.

Никола Зимний: традиции и приметы

На Руси праздник, посвященный Святому Николаю, отмечать начали вскоре после Крещения, приблизительно в начале XI века. Праздновали Николин день с размахом: устраивали застолья, варили пиво и приглашали всех близких и друзей. Длилось народное гуляние несколько дней и называлось Никольщиной. Считалось, что в Николин День Святой Николай сходит на землю и отгоняет злых духов и всякую нечисть. Особенно в праздник, посвященный Святому Угоднику, люди молились о благополучии тех, кто собирается вступить в брак. Из примет на 19 декабря сохранились следующие:

считалось, что на День Святого Николая нередко случается потепление;

иней на Николаев День сулил богатый урожай.

Поздравления с Днепм Святого Николая

Поздравлять с Днем Святого Николая Чудотворца можно родных, близких, друзей и коллег. Обычно в этот праздник желают покровительства Святого, здоровья, благополучия и успеха в делах. Детям желают хорошей учебы, военнослужащим - безопасной службы, а тем, кто болеет, скорейшего выздоровления.