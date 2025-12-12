Что подарить на День Святого Николая детям и взрослым?

19 декабря 2025 года жители России будут отмечать День Святого Николая. Изначально церковный праздник, день памяти Николая Чудотворца, в последние десять лет приобрел добрую традицию дарить подарки и гостинцы близким, в первую очередь, конечно же, детям. Почему в День Святителя Николая дарят подарки и чем порадовать близких - рассказываем в этом материале.

Святой Николай - это Дед Мороз и Санта-Клаус?

Традиция дарить подарки в конце года действительно появилась, благодаря Святому из Турции, Николаю Чудотворцу, который жил в III-IV веках. За свою жизнь Святой Николай сотворил множество чудес, помогая тем, кто был беден и обездолен, притом делал он это скрытно, под покровом ночи, поскольку был невероятно скромным человеком. Николай Чудотворец стал считаться покровителем детей, и со временем в Европе сложилась традиция в день его смерти радовать подрастающее поколение гостинцами и небольшими сувенирами. В XIX веке образ Святого Николая, разносящего подарки детям, породил рождественского персонажа - Санта-Клауса (Санта-Клаус производное от датского имени Святого Николая - Синтер Клаас). Более привычный для России Дед Мороз - это сборный образ Святого Николая, Санта-Клауса и фольклорного персонажа Мороза.

Почему на День Святого Николая дарят подарки?

В России традиция дарить подарки на День Святого Николая появилась относительно недавно, чуть более 10 лет назад. До этого она считалась присущей западному христианству: преимущественно европейским странам. Сегодня подарки на День Святого Николая дарят в основном детям, в том числе в детских садах и школах, но также и близким взрослым людям. И хотя эта традицию нельзя назвать исконно русской, она завоевала любовь и популярность среди жителей страны.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что подарить на День Святого Николая детям?

Традиционно, подарки на Святого Николая не такие большие, как на Новый Год. Зачастую ребёнок в этот праздник получает сладости: конфеты, шоколад или печенье, а также фрукты. Если вы не хотите дарить своим детям сладости или они их, например, не едят, то можно рассмотреть такие варианты подарков, как:

небольшие игрушки, в том числе коллекционные фигурки;

обвесы для школьной/спортивной сумки;

что-то из одежды, которая точно порадует ребёнка;

набор для творчества;

значки на куртку/сумку

книгу/комикс, которые читает ваш ребёнок;

билеты в кино/на спортивный матч;

новый чехол для мобильного телефона с любимыми героями;

набор постеров/стикеров для украшения комнаты.

Обычно подарок кладут в ночь на 19 декабря, а утром говорят ребёнку, что его принёс Святой Николай. По возможности, в этот день также можно рассказать детям, кто такой Николай Чудотворец и почему он дарит подарки детям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что подарить взрослому на День Святого Николая?

Зачастую в День Николая Чудотворца, который отмечается 19 декабря (6 декабря по старому стилю) взрослым подарки не дарят, однако для тех, кто хочет порадовать своих близких и любимых, этот праздник - хороший повод. Удивить близкого человека, супруга/супругу, парня или девушку, можно, преподнеся ему:

набор вкусных шоколадных конфет;

оригинальные елочные украшения;

тематический подарок по его/её интересам: леску для спиннинга любителю рыбалки, набор новых ниток для вязания рукодельницам;

носки в новогодней тематике;

закладку-лампу для чтения;

пауэрбанк для гаджетов;

термокружку в рождественской/новогодней тематике.

Если вы собираетесь отмечать День Святого Николая в семейном кругу, можно побаловать своих близких, приготовив им их любимое блюдо или пирог, а вечер провести за просмотром приятного семейного кино.

Что бы вы ни выбрали в качестве подарка в этот день, главное, дарить его искренне и с любовью, не ожидая ничего взамен, ведь именно так и поступал Святой Николай: он делился своими теплом и заботой с теми, кто в этом нуждался, совершенно бескорыстно и без стремления прославиться.