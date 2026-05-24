День Арафа 2026: какого числа, пост, Курбан-Байрам, что делать?

День Арафа - один из ключевых в исламском календаре. Он завершает первые десять дней месяца Зуль-хиджа, которые мусульмане наиболее благоприятными в году. Расскажем, что такое День Арафа в исламе и что он означает, когда День Арафа в 2026 году, что делать в День Арафа, можно ли держать пост в День Арафа, а также каковы его достоинства и история.

Этот предшествующий Курбан-байраму день имеет особое значение как для совершающих хадж в Мекку, так и для верующих, не имеющих возможности отправиться в паломничество.

Что такое День Арафа в исламе?

День Арафа - это девятый день месяца Зуль-хиджа, который также называют День Арафат. Это второй день паломничества хадж, предшествующий празднику Курбан-Байрам. Это суть и сердце всего хаджа: в этот день миллионы верующих со всего мира собираются на равнине горы Арафат, находящейся примерно в 17 км от Мекки. Этот обряд, известный как "вукуф" (стояние), является центральным ритуалом хаджа. Хадж паломника считается недействительным, если он не присутствовал на Арафате 9-го числа Зуль-хиджа. Но и для тех, кто не совершает хадж, День Арафа остается в такой же мере значимым. Этот наполненный молитвой, постом и покаянием день дает возможность получить награду и прощение, находясь в любой точке мира.

Что означает день Арафа?

Название "Арафа" имеет глубокие корни. В переводе с арабского оно означает "знать" или "узнавать". По одному из преданий, на этой горе Адам и Хавва (Ева) встретились, узнав друг друга после изгнания из Рая. Другое толкование гласит, что в этот день паломники "осознают" свои грехи и признают безграничную милость Творца. Этот день также называют "Йаум аль-Вакф" (День Стояния), поскольку паломники проводят долгие часы, стоя перед Господом в мольбе и прошении о прощении. Гору Арафат также именуют "Гора Милосердия”, так как именно здесь, как считается, нисходит особая милость Всевышнего.

Какого числа День Арафа в 2026 году?

Исламский календарь основан на лунных месяцах, и начало каждого месяца определяется по фактическому наблюдению новой луны (хиляля). Поэтому точная дата Дня Арафа становится известна незадолго до его наступления. В 2026 году в Саудовской Аравии и других странах объявили, что новолуние месяца Зуль-хиджа было замечено вечером 17 мая.

В соответствии с этим:

День Арафа наступил вечером в понедельник, 25 мая, и продлится до заката солнца во вторник, 26 мая;

Первый день Курбан-байрама наступит в среду, 27 мая.

Что делать в День Арафа?

Для паломников, находящихся непосредственно на горе Арафат, основным содержанием дня является непрерывное обращение с мольбами (дуа) и чтение Корана. После полудня они совершают объединенные и сокращенные молитвы Зухр и Аср (по два ракаата вместо четырех). В мечети Намира, расположенной на горе Арафат, имам произносит проповедь (хутбу). Затем, до самого захода солнца, паломники стоят, обратившись в сторону Киблы, прося о прощении.

Для не находящихся в хадже мусульман есть ряд рекомендуемых действий, позволяющих максимально использовать благословение этого дня:

Пост в День Арафа. Согласно хадису, соблюдение поста в этот день служит прощением грехов, совершенных за предыдущие и последующие годы;

Совершение дуа. В День Арафа мольбы принимаются с особой благосклонностью. Рекомендуется заранее составить список своих просьб, касающихся как текущей жизни, так и будущей, и обращаться к Всевышнему с полной искренностью и уверенностью в получении ответа;

Поминание Всевышнего (зикр). Рекомендуется частое произнесение слов Такбира ("Аллаху Акбар"), Тахмида ("Альхамдулиллах") и Тахлиля ("Ля иляха илля-Ллах");

Раздача садака (милостыню). Награда за благие дела в первые 10 дней последнего месяца календаря Хиджры многократно увеличивается;

Просьба о прощении (истигфар). День Арафа известен как день безмерного прощения. Следует искренне каяться в своих прегрешениях с твердым намерением не возвращаться к ним впредь.

Как держать пост в День Арафа?

Тем, кто не участвует в хадже, настоятельно рекомендуется соблюдать пост в День Арафа. Согласно хадису, он искупает (малые) грехи за прошедший и наступающий годы. Но для находящихся в этот день на горе Арафат паломников пост не является предпочтительным. В хадисах передается, что Пророк Мухаммед пил молоко, находясь на горе, чтобы люди видели, что он не соблюдает пост. Ведь у паломников должно быть достаточно сил для продолжительного стояния и совершения мольбы. Начинается пост с рассветом и завершается с заходом солнца. Важно не только воздерживаться от еды и питья, но и оберегать свой слух, зрение и язык от всего предосудительного. Считается, что сохранившему органы чувств от греха, будет даровано прощение.

Намерение на пост в День Арафа

Перед соблюдением поста верующему необходимо утвердиться в намерении (ният). Это осознанная решимость сердца совершить акт поклонения ради Всевышнего. Хотя намерение желательно произнести ночью, до наступления рассвета, оно будет действительным, если сделать это и после утреннего приема пищи (сухура) до полудня (то есть до наступления времени, когда солнце проходит точку зенита). Произнести его можно как на любом языке - главное, чтобы смысл сказанного был ясен и подкреплен искренней убежденностью в сердце.

Что нельзя делать в День Арафа?

В этот день Всевышний проявляет особую милость и прощает множество грехов, но шанс на прощение не получают те, кто проявляет высокомерие или продолжает упорствовать в грехах, не раскаиваясь;

В этот благословенный день строго запрещены любые виды зла: нельзя проявлять нетерпимость, конфликтовать, злословить, обманывать и вредить окружающим. Это общее правило благочестия, которое в День Арафа приобретает особую важность;

Поскольку суть дня заключается в духовном очищении, рекомендуется избегать праздных разговоров и деятельности, отвлекающей от поклонения и поминания Всевышнего.

Каковы достоинства Дня Арафа?

Достоинства этого дня неисчислимы и упоминаются во многих аятах и хадисах:

Это день, когда, согласно хадисам, Всевышний освобождает наибольшее число Его рабов от адского пламени;

Для паломников стояние на горе Арафат является ключевым обрядом, без которого хадж теряет свою силу;

На горе Арафат Пророком Мухаммедом была произнесена Прощальная проповедь, в которой были изложены фундаментальные принципы ислама, касающиеся равенства всех людей, неприкосновенности жизни и имущества, а также прав женщин;

В этот день был ниспослан аят, возвещающий о завершении ниспослания религии.

История Дня Арафа

История Дня Арафа уходит корнями в глубокую древность, она связана с ключевыми событиями, сформировавшими основы авраамических религий. Повествование начинается с истории Адама и Хаввы (Евы), первых людей на земле. По кораническому преданию, после изгнания из Рая они долгие годы провели в разлуке, скитаясь по земле и неустанно моля Всевышнего о прощении. Местом их долгожданной встречи стала гора Арафат. Считается, что именно здесь они получили прощение от своего Господа.

В доисламскую эпоху, известную как джахилия (эпоха невежества), арабы также совершали паломничество к Арафату, однако их обряды были искажены. В частности, курайшиты, считавшие себя "хранителями Дома Аллаха", отказывались покидать пределы Мекки, полагая, что их особый статус освобождает их от необходимости стоять на Арафате наравне с другими паломниками. С приходом Ислама Пророк Мухаммад, следуя божественному откровению, восстановил изначальный обряд и повелел всем паломникам, независимо от происхождения и статуса, отправляться на Арафат 9-го Зуль-хиджа, подчеркнув тем самым принцип всеобщего равенства перед Богом.

Следующая важнейшая веха связана с жизнью Пророка Мухаммада. В 632 году, во время своего Прощального паломничества, он произнес на горе свою знаменитую проповедь, обращенную к более чем 100 тысяч сподвижников. Эта проповедь, по сути, стала манифестом прав человека, провозгласившим неприкосновенность жизни и имущества, равенство всех людей вне зависимости от расы и происхождения, справедливое отношение к женщинам и необходимость неукоснительного следования Корану и Сунне.

В этот день и в этом месте, согласно большинству толкований, был ниспослан один из последних и важнейших аятов Корана, знаменующий завершение ниспослания религии. В аяте говорится о том, что религия была усовершенствована, милость доведена до конца, а Ислам утвержден в качестве угодного пути для человечества.

Наконец, этот день связан с историей Пророка Ибрахима (Авраама), который считается праотцом единобожия и восстановителем обрядов Хаджа. Само паломничество и его кульминационный момент восходят к традиции, заложенной Ибрахимом. А Курбан-байрам остается напоминанием о готовности Ибрахима принести в жертву своего сына, демонстрируя абсолютную покорность воле Всевышнего.

Что значит стояние на горе Арафат?

После утренней молитвы в долине Мина паломники направляются к равнине Арафат. Центральное действие - ритуал “вукуф” (стояние), который по обязательной предосторожности совершается в период с момента прохождения солнцем зенита (после полудня) и до захода солнца. Паломники проводят это время, стоя с поднятыми руками и обратившись лицом к Кибле, в непрерывной мольбе (дуа), чтении Корана, поминании Всевышнего (зикр) и искреннем раскаянии в своих грехах. Также рекомендуется многократно произносить слова такбира, тахлиля и салаваты. Согласно правилам, стоянием на Арафате считается нахождение хоть на миг на этой земле в установленный промежуток времени.

В полдень все паломники собираются в мечети Намира для совершения совместной молитвы. Этот обряд включает объединение и сокращение молитв Зухр (полуденная) и Аср (послеполуденная) - каждая по два ракаата вместо обычных четырех, с одним азаном и двумя икаматами. Перед молитвой имам произносит с минбара проповедь (хутбу), которая транслируется через динамики на всю долину Арафата и через спутник на весь мир.

С заходом солнца паломники организованно покидают Арафат, направляясь в долину Муздалифа. В пути и на месте ночлега они продолжают произносить тальбию - формулу, выражающую отклик на призыв Всевышнего. По прибытии в Муздалифу паломники совершают объединенные вечернюю (Магриб) и ночную (Иша) молитвы, сокращая последнюю до двух ракаатов, а также молитву Витр. Ночь они проводят под открытым небом, собирая мелкие камешки для предстоящего ритуала побивания столбов в долине Мина в последующие дни.