На этой неделе одно из самых засекреченных воздушных средств США - ”самолет судного дня” - приземлился на военной базе Эндрюс, в 25 километрах от Белого дома. Его появление спровоцировало слухи о том, что Вашингтон активно готовится к противостоянию с Ираном. Что такое ”самолет судного дня” и для чего он нужен - рассказываем в нашем материале.

Что такое ”самолет судного дня”?

Если говорить простыми словами, то ”самолет судного дня” - это воздушный автономный командный пункт для высшего руководства страны, в том числе президента, министра обороны и начальников штабов, задача которого обеспечивать работу американского правительства в моменты кризиса. В США ”самолет судного дня” - это Боинг Е4Б (Boeing E4B), модификация Боинга 747.

Для чего нужен Боинг судного дня?

Боинг судного дня может быть задействован в чрезвычайной ситуации, в том числе:

в случае начала ядерной войны

природной и техногенной катастрофы

крупномасштабных конфликтов.

Самолет для экстренной ситуации может оставаться в небе до 35 часов без дозаправки, обеспечивая коммуникацию и управление страной на безопасном расстоянии.

© Фото: Sgt. Nicole Leidholm of the United States Air Force (USAF)

Как устроен американский ”самолет конца света”?

Большинство сведений об американском ”самолете судного дня” засекречены, однако некоторые данные о нем есть в открытом доступе. Вместимость Boeing E4B - более ста человек, а дальность полета - почти 11,300 километров. В небе с дозаправкой самолет, способный выдержать ядерную атаку, может провести более 150 часов или почти неделю.

В самолете судного дня практически нет иллюминаторов, а его фюзеляж защищен таким образом, чтобы предотвратить термическое воздействие ядерного оружия на пассажиров. Оборудование самолёта включает более 60 спутниковых устройств, с помощью которых пассажиры могут связываться с любым регионом мира и даже с подводными лодками флота.

Приборы на борту в основном аналоговые, как сообщает журнал Life Science, поскольку цифровые более подвержены электромагнитным импульсам, возникающим, в том числе и в результате ядерного взрыва. В высоту самолёт почти с 6-этажное здание, в нём 18 спальных отсеков, 6 ванных комнат, кухня и комната для совещаний среди прочих помещений.

Когда был создан ”самолет судного дня”?

Американские ”самолёты судного дня” появились в середине 1970х годов, в разгар холодной войны между США и СССР. На самом деле, таких воздушных средств четыре. По слухам, воздушные командные пункты ”Nightwatch” (”Ночной дозор”) - результат неудачной сделки: покупатель отказался от четырех Боингов 747, и военные их выкупили, переоборудовав под свои цели. Приблизительная стоимость каждого из Боингов судного дня - $ 223 млн.

Как и когда использовались ”самолеты судного дня”?

Один из Боингов E4Б находится в состоянии готовности круглосуточно на случай экстренной ситуации, однако самолеты, которые изначально были модифицированы на случай конфликта с СССР с окончанием холодной войны ни разу не использовались. В последний раз самолет ”Ночной дозор” был замечен в Вашингтоне после террористических атак 11 сентября 2001 года. В 2006 году министр обороны при администрации Джорджа Буша-младшего, Дональд Рамсфелд распорядился упразднить флот ”самолетов судного дня”, однако его решение было отменено уже в следующем году. В настоящее время программа особых ”самолетов конца света” модернизируется. Новые воздушные средства на случай ядерный войны появятся у руководства США не ранее, чем в 2032 году.

У каких еще стран есть ”самолеты конца света”?

Кроме США ”самолет судного дня” есть у России. Четыре Ил-80 на базе пассажирского Ил-86 появились в СССР в 1987 году. Как и американский аналог, российский воздушный командный пункт может быть задействован, если начнется ядерная война.

Есть ли у других стран подобные самолеты, неизвестно.