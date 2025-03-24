Что нужно знать, находясь в Армении за рулем?

Путешествие по Армении на личном автотранспорте позволяет увидеть больше достопримечательностей, а если прихватить с собой все необходимое для кемпинга, то можно заночевать на самых неожиданных локациях под открытым небом. Расскажем о тонкостях автомобильного путешествия по Армении.

Какие документы взять с собой?

Для посещения Армении, туристам из России не нужна виза. Однако сухопутной границы между странами нет, и чтобы попасть в Армению необходимо проехать по территории Грузии. Поэтому лучше брать сразу два паспорта: общегражданский и заграничный. Прибыв в Армению, придется купить местную страховку, что с учетом транзита через Грузию, означает приобретение двух страховок, которые быстро оформляются на границах. Управление транспортным средством с российским водительским удостоверением разрешено, но нужно взять с собой свидетельство о регистрации на машину и паспорт транспортного средства. Для тех, кто собирается прибегнуть к услугам каршеринга, достаточно взять водительское удостоверение.

Проверьте состояние автомобиля

Армения горная страна с частыми перепадами высот, серпантинами и перевалами. Тормозная система автомобиля должна быть отлажена, так как притормаживать придется часто. Жидкости, тормозные колодки, и прочие элементы системы не должны иметь дефектов. Это касается также арендованных машин и тех, которые могут быть предложены в качестве транспортных средств.

Армения жаркая страна летом и достаточно сырая зимой. Убедитесь, что кондиционер или климат-контроль автомобиля исправны. Горячий разряженный летний воздух и прохлада ночи в горах могут существенно помешать вниманию и концентрации на дороге.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не спешите за рулем

Хотя местные водители достаточно лихо входят в повороты и обгоняют в крайне опасных условиях, повторять их стиль вождения не стоит. Они ориентируются на привычных маршрутах, а потому никогда не пропустят заветный поворот, который в условиях армянского захолустья может быть совсем неочевидным. Поскольку армянские дороги редко пролегают по равнинной местности, видимость часто может быть ограничена, а потому резкие маневры, разгоны чреваты выездом за пределы дороги.

Армянские обочины нередко граничат с пропастями и обрывами. Эта же специфика местного ландшафта обуславливает частое появление диких животных (в основном шакалы, ежи, кабаны, змеи, лисы, олени, горные козлы, зайцы, дикобразы), а также пасущихся в непосредственной близости от дорог стадных баранов.

Заправляйтесь вовремя

Армянские дороги извилистые и порой врезающиеся в суровый местный ландшафт. В таких природных условиях строительство автозаправочных станций затруднительно. Еще реже встречаются стационарные пункты СТО, где водителям может быть оказана квалифицированная помощь. Передвигаясь по Армении, старайтесь не допускать опустошения бензобака и по возможности заправляйтесь каждый раз, когда останавливаетесь на АЗС. Ищите проверенные заправки и не прибегайте к услугам малоизвестных частников, продающих непонятный суррогат бензина.

Владельцы автомашин, использующих газобаллонное оборудование, могут быть приятно удивлены, так как газовых заправок значительно больше, нежели традиционных бензиновых. А вот владельцам дизельных двигателей придется несладко, так как дизель у армян не в почете.

То же самое касается запасов воды и провианта, так как бесплатные источники питьевой воды не всегда обозначены на указателях и картах.

Не стесняйтесь спрашивать дорогу

Навигатор в пути вещь полезная. Однако Армения - страна с непредсказуемыми природными явлениями, а потому на ее дорогах, особенно в горной местности нередки оползни, камнепады и завалы. Навигатор неспособен предугадать и предупредить об изменении маршрута. Поэтому передвигаясь в местности без постоянного асфальтобетонного покрытия, не стесняйтесь спрашивать дорогу у местных жителей, которые лучше навигатора располагают актуальной дорожной информацией.