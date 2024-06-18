Что нашли в Антарктиде: 8 самых невероятных открытий

Континент, покрытый ледяным щитом на 98%, где температура воздуха может доходить до -90°C, остается одним из наименее исследованных мест на Земле. Ученые продолжают делать здесь открытия, проливающие свет на прошлое и будущее планеты. Под антарктическими льдами скрывается множество тайн. Расскажем о 8 невероятных открытиях, сделанных учеными в Антарктиде.

На днях стало известно, что российские ученые продолжают искать в Антарктиде новые антибактериальные средства, поскольку найденные там ранее штаммы могут помочь в лечении стафилококковой инфекции. Какие открытия были сделаны в Антарктиде?

Теплые пещеры и неизвестное ДНК

Что нашли: нагретые вулканическим паром пещеры скрывают неизвестные формы жизни

нагретые вулканическим паром пещеры скрывают неизвестные формы жизни Где нашли: вулкан Эребус, остров Росса

вулкан Эребус, остров Росса Когда нашли: 2017

Единственный действующий вулкан Антарктиды Эребус хранит под собой удивительную тайну: сеть пещер с температурой +25°C, где в полной темноте обитают загадочные организмы. Восемь лет назад исследовательская группа Австралийского национального университета обнаружила здесь ДНК неизвестных видов, эволюционировавших в полной изоляции. В исследуемые пещеры немногочисленным туристам вход запрещен, но к острову Росса, где находится самый южный в мире вулкан, отправляются антарктические туры.

© Фото: Dave Pape/общественное достояние

Крупнейшие рыбные "ясли"

Что нашли: крупнейшее в мире нерестилище рыб

Где нашли: море Уэдделла

море Уэдделла Когда нашли: 2022

Три года назад на дне моря Уэдделла ученые из Института Альфреда Вегенера обнаружили гигантское нерестилище щуковидной белокровки или ледяной рыбы площадью 240 кв км. Каждое из 60 миллионов гнезд охраняла взрослая рыба, защищающая около 1700 икринок. Белокровки - это единственные позвоночные с бесцветной кровью. Регион моря Уэдделла, где обитают тюлени, питающиеся щуковидной белокровкой, туристам посещать разрешено.

Гигантское подледное озеро

Что нашли : доисторическое озеро размером с Красноярск

: доисторическое озеро размером с Красноярск Где нашли: Восточно-Антарктический ледяной щит

Восточно-Антарктический ледяной щит Когда нашли: 2022

Несколько лет назад исследовательская группа Техасского университета обнаружила, что под Восточно-Антарктическим ледяным щитом (самым крупным ледяным щитом планеты) на глубине 3,2 км скрывается озеро, возрастом более 34 млн лет. То есть возможно, что озеро, которое назвали "Белый орел", образовалась еще до того, как Антарктида покрылась льдами. Площадь озера составляет 370 кв км (примерно как территория Красноярска), а его глубина достигает почти 200 метров.

© Фото: August Heinrich Petermann/Hermann Habenicht/общественное достояние

Самая глубокая точка Антарктики

Что нашли : впадина глубиной более 7400 метров

: впадина глубиной более 7400 метров Где нашли : Южный океан

: Южный океан Когда нашли: 2019

Обнаруженная международной исследовательской группой 6 лет назад Факторианская бездна попала на карты как самая глубокая часть Южного океана. Расположенная в конце Южного Сэндвичевого желоба впадина уходит на глубину 7440 метров. Туристические суда проплывают над ней по пути к материку.

Древнейшая ДНК

Что нашли: самая старая осадочная древняя ДНК

самая старая осадочная древняя ДНК Где нашли: море Скоша

море Скоша Когда нашли: 2022

Несколько лет назад члены международной исследовательской группы нашли в море Скоша фрагменты древних микроорганизмов, возраст которых составляет миллион лет. Это невероятное открытие в Антарктиде, обнаруженное в донных отложениях, включает также генетический материал древних диатомовых водорослей, хотя к какому виду относятся наиболее древние образцы ДНК, пока неизвестно.

Перевернутые подледные актинии

Что нашли: таинственные существа, живущие в ледяных норах вниз головой

таинственные существа, живущие в ледяных норах вниз головой Где нашли: Шельфовый ледник Росса

Шельфовый ледник Росса Когда нашли: 2010

Пятнадцать лет назад под самым большим шельфовым ледником Антарктиды - ледником Росса - обнаружили актинию Edwardsiella andrillae. Это первый известный вид актиний, обитающий во льдах. Открытия было сделано случайно в рамках международной исследовательской программы по бурению льдов в Антарктиде.

© Фото: amanderson2/Creative Commons Attribution 2.0

Подледная речная сеть

Что нашли: подледная река длиннее Темзы

подледная река длиннее Темзы Где нашли: Восточная Антарктида

Восточная Антарктида Когда нашли: 2022

Три года назад ученые из международной исследовательской группы нашли речную систему под Восточной Антарктидой. Река, протяженность которой превышает длину Темзы, протекает под четырьмя отдельными ледяными массивами. Контуры реки видны с вертолета. Поток этой воды усиливает таяние соседних льдов, но если они растают, это поднимет уровень океана более чем на 4 метра.

Морской монстр Антарктиды

Что нашли : скелет крупнейшей морской рептилии

: скелет крупнейшей морской рептилии Где нашли : остров Сеймур

: остров Сеймур Когда нашли: 2019

На острове Сеймур палеонтологи обнаружили останки самого крупного известного плезиозавра, жившего как минимум 66 млн лет назад. Эти огромные морские хищники длиной в 12 метров жили незадолго до вымирания, уничтожившего динозавров, что также позволяет предположить, что экосистемы в Антарктиде процветали до самого конца мезозойской эры.

Что за саркофаги нашли в Антарктиде?

Эти восемь открытий напоминают, что под льдами Антарктиды еще остались тайны, которые в будущем могут удивить исследователей. А вот периодически вновь появляющаяся новость о том, что в Антарктиде нашли черные саркофаги - это фейк, фотографии для которого сгенерированы нейросетью.