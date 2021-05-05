Кому принадлежит Антарктика и почему за нее развернулась борьба?

Антарктика - уникальный регион с точки зрения географии и политического устройства. В последнее время континент на Южном полюсе, который в течение более 70 лет оставался зоной исключительно научных интересов, вновь оказался в центре международного внимания. Как, почему и когда за Антарктику развернулась борьба - рассказываем в этом материале.

Осенью прошлого года командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани заявил о намерении Ирана построить военную и научную базу на материке. Совсем недавно, на прошлой неделе, Китаю пришлось отвергать обвинения в том, что его новая научная антарктическая база была построена не с целью международного шпионажа.

Что такое Антарктика?

Антарктика - это область Южного полюса Земли, которая включает в себя пятый по величине континент в мире, Антарктиду, близлежащие острова, и омывающие её океаны: Тихий, Атлантический и Индийский. Антарктика и Антарктида - фактически одно и тоже, кроме того, что под Антарктикой понимается континент с океаном, то есть более обширная географическая область. Антарктида - это самый холодный, сухой и ветреный материк земного шара, она больше чем Европа и Австралия. Среднегодовая температура в Антарктике -57°C, на берегу -10°C. Антарктика занимает примерно 20% Южного полушария земли.

Антарктида - это пустыня

Технически Антарктида представляет собой пустыню: осадки на континенте минимальные. Поскольку снег практически не тает, он собирается в ледники и ледяные щиты. Если бы Антарктида была без льда, она представляла бы собой два образования:

гигантский полуостров и архипелаг скалистых островов - Малая или Западная Антарктида;

и огромную территорию размером с Австралию - Большую Антарктиду.

В Антарктиде нет белых медведей. Высший хищник континента - морской леопард. Самые известные животные Антарктиды - это пингвины.

Кто открыл Антарктиду?

Впервые необитаемая Антарктида была замечена в январе 1820 года двумя кораблями российской империи, ”Востоком” и ”Мирным” под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена. В том же году континент попал в поле зрения британской и американской экспедиций.

Считается, что первым ступил на землю Антарктиды родившийся в Британии американский моряк Джон Дэвис в 1821 году. Однако его свидетельство о том, что он побывал в Антарктиде не может быть подтверждено.

Первая подтвержденная высадка на континенте состоялась гораздо позже: в 1895 году.

Права на Антарктиду

К концу XIX века Антарктида стала заветным континентом для множества наций: начинается так называемая Гонка за Южный полюс, которая продолжалась с 1890 по 1911 годы.

В 1908 году Великобритания стала первой страной, которая заявила права на Антарктику

В 1923 году о своём желании получить часть Антарктики, покрытой 4-километровым слоем льда, заявила Новая Зеландия.

Франция присоединилась к странам, требующим часть континента в 1924 году

Норвегия - в 1929 году

В 1933 году Австралия затребовала самую большую часть континента - целых 42%.

Чили заявила права на Антарктику в 1940 году

Аргентина - в 1942 году.

США и Советский Союз приняли решение позднее заявить права на материк.

Во время Второй мировой войны Антарктида оказалась в поле зрения Германии. Считалось, что германские подлодки патрулируют воды Южного океана, который образуют Тихий, Атлантический и Индийский океаны, омывающие Антарктиду.

Договор об Антарктике

Во второй половине XX века в разгар холодной войны между США и СССР ученые со всего мира организовали программу по изучению в том числе Антарктики под названием Международный геофизический год, который продолжался в 1957-1958 гг. Отложив политические разногласия, эксперты из разных стран работали вместе на отдалённом континенте. В результате их работы удалось установить важность Антарктики с точки зрения климата и геофизики для всего мира.

Благодаря сотрудничеству стран в рамках Международного геофизического года, 1 декабря 1959 года 12 стран - Австралия, Новая Зеландия, Советский Союз, США, Бельгия, Великобритания, Франция, Норвегия, Аргентина, Чили, Япония, Южная Африка - встретились в Вашингтоне, где подписали Договор об Антарктике.

Договор об Антарктике предусматривает:

Международное сотрудничество с целью научных изысканий Доверие и прозрачность намерений сторон-подписантов Заморозку всех территориальных притязаний Невозможность использования Антарктики в военных целях

Кому принадлежит Антарктика?

На сегодняшний день Договор об Антарктике подписали 54 страны: 29 из них имеют права на проведение научных исследований на континенте. Ежегодно страны-участницы договора проводят Консультативные совещания по Договору об Антарктике, на которых решаются вопросы по управлению и организации работы на континенте.

Фактически Антарктика никому не принадлежит, поскольку является не государственным образованием, а, скорее, совладением - политической территорией, где совместно управляют несколько суверенных государств. В частности, это означает, что, например, туристы, посещающие континент, подчиняются законам своей страны, принятым в отношении Антарктики.

В Антарктике нет ни лидера, ни столицы, зато на континенте действуют 70 постоянных научно-исследовательских баз разных стран. Некоторые из них можно посетить в ходе экскурсии.

Флаг Антарктиды

Флаг Антарктиды был создан в 2002 году. Он представляет собой простую белую карту Антарктики на бледно-голубом фоне. Такой флаг развевается у большинства научных станций на континенте.