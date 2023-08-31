Что китайцы переняли у тюркских народов?

Китайская мода, стиль, ювелирные украшения, изделия из фарфора повлияли на европейское общество и Османскую империю. Но существовало и обратное влияние, учитывая, что взаимодействие тюркских и персоязычных народов с китайской цивилизацией имеет многовековую историю.

Народы Великого шелкового пути при всех непростых, а иногда даже враждебных отношениях, перенимали лучшие обычаи и традиции, которые могли наблюдать в общении со своими соседями.

Если мода на стиль «шинуа» распространялась через светских модниц, экзотические для европейского глаза посольства и светские приемы, то в эпоху раннего средневековья культурный обмен осуществлялся через прямое общение – между торговцами, воинами, дипломатами. В силу этой причины сложно в высокой степени точности установить время и источник заимствований. Однако в отношении Китая, где письменные источники сохранились даже от самых эпох, остается шанс на установление истины в плане происхождения стиля одежды или музыкального инструмента.

Шаровары

Начнем с самого простого примера – шаровары, широкие в бедрах штаны, сужающиеся в голени. Слово «шальвар» в персидском языке обозначало мужские и женские штаны. От ираноязычных народов тюркские племена переняли эту удобную для повседневных дел часть одежды.

До Китая «одежда наездников» добралась в эпоху династии Тан (VII–Х вв. н.э.). Китайским женщинам настолько понравились удобные шаровары, что, по мнению строгих ревнителей местных традиций, наблюдавших «массовый спрос» на тюркский элемент одежды, подобный выбор был просто неприличен. Конфуцианская элита пыталась с этим явлением бороться путем запретов и ограничений, но особого результата так и не достигла.

Ко двору пришлась не только одежда. Статуэтки, оружие, форма украшений – сохранилось много артефактов, которые отражают художественные элементы, свойственные культуре тюркских народов. Толчок процессу интенсивного культурного обмена дало переселение огузских семей на территорию Китая. Именно мирное проникновение в земли Китая тюркских пограничных племен, а также другие подобные примеры «переселения народов» способствуют развитию в VIII веке моды на все тюркское, а шире - иноземное.

Юрта

Идем дальше. Юрта - в китайских источниках ее обозначали термином «цюнлу», т.е. «куполообразная хижина». Юрты ставились во дворах, рядом с домами. Популярность выросла настолько, что в эпоху Тан в Китае создаются поэтические произведения, посвященные юрте - удобная в походах, простая при установке, надежная в непогоду. В качестве примера поэтического осмысления этой новации можно привести стихотворение китайского поэта Бо Цзюйи. Вот отрывок из его произведения:

В северной прозрачной синеве Воин юрту ставил на траве. А теперь, как голубая мгла, Вместе с ним она на юг пришла... Юрте позавидует монах И школяр, запутанный в долгах, В юрте я приму моих гостей, Юрту сберегу я для детей... Князь свои дворцы покрыл резьбой... Что они - пред юртой голубой?! Я вельможным княжеским родам Юрту за дворцы их - не отдам!

Музыка

Впрочем, Бо Цзюйи не только традиционные жилища, но и искусство музыки и танца воспринимал как одну из типичных черт кочевников. Вполне возможно, что в данном случае свою роль играет происхождение поэта. По одной из версий он был родом из Восточного Туркестана.

Знаток эпохи Лев Гумилев также особо отмечал распространение в Китае той эпохи тюркской музыки:

Музыка… тюркская, исполнялась императорским оркестром еще со времени Бэй-Чжоу, исторической предшественницы Тан, а в интересующую нас эпоху получила полное признание … Их одежда и нравы импонировали китайской знати, и возникла мода на все тюркское … С каждым годом мода на кочевнические обычаи делала успехи, пока не вошла в быт придворных кругов и знати. На пирах подавались «заграничные блюда» под иноземную музыку.

Особенно популярной была «китайская лютня» пипа, завезенная из Центральной Азии. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, состоящий из грушевидного корпуса, короткого грифа и струн (число которых менялось от четырех до пяти – «усянь пипа»). Название инструмента связано со способом игры: «пи» означает движение пальцев вниз по струнам, а «па» - обратное движение вверх.

Долгое время пипа рассматривалась как «варварский инструмент», что косвенно подтверждает ее иноземное происхождение. Но в эпоху Тан «китайская лютня» превращается в наиболее популярную «участницу» придворных концертов.

Еда

Пищу, которую привозили в Китай эпохи Тан из других земель, называли пищей северных варваров. В основном это были лепешки хубин («лепешки ху») и шаобин (хрустящие лепешки, жареные в масле). Хубины пользовались наибольшей популярностью. Популярностью пользовались блюда из баранины, что контрастирует с предпочтениями последующих эпох. В современном Узбекистане или Казахстане набор популярных блюд вполне соответствует стандартам этой эпохи.

Многие элементы культурного синтеза в повседневной жизни той эпохи можно наблюдать в драматическом сериале «Самый длинный день в Чанъане», действие которого происходит во времена династии Тан.