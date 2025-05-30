Что для Армении означает обострение конфликта между Ираном и Израилем?

За эскалацией конфликта между Израилем и Ираном следят во всем мире, в том числе в Армении, граничащей с Исламской Республикой. О том, какую позицию занимает Ереван в отношении ирано-израильского конфликта, расскажем в этом материале.

Чего боится армянская общественность?

Страх людей, следящих за развитием противостояния в соседнем государстве, обусловлен опасностью ракетно-бомбовых ударов и возросших рисков радиационного заражения региона. Эскалация уже привела к непредвиденным последствиям для Армении в сфере гражданской авиации. С прошлой пятницы нарушена карта воздушного движения в регионе. Рейсы в Ереван и из армянской столицы в другие города были отменены, а некоторые авиакомпании изменили свои маршруты. Если конфликт затянется, то усложнится и подорожает логистика, а себестоимость импорта и экспорта возрастет. Привыкшие к дешевым иранским товарам армяне скоро будут вынуждены экономить и жить в условиях дефицита некоторых торговых позиций. Вооруженная активность в непосредственной близости от Армении может заморозить на неопределенное время инвестиции в армянскую экономику, поскольку неизвестно какими могут быть гуманитарные последствия конфликта для Ирана и Южного Кавказа.

Чего боится армянская власть?

Власти также находятся в напряжении. В минувшую субботу по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Чуть позже с официальной речью выступил премьер Никол Пашинян, обеспокоившись региональной стабильностью.

Это, наверное, единственная сфера интересов, в которой позиции Еревана и Вашингтона, традиционного поддерживающего Тель-Авив, расходятся. Пока администрация Трампа надеется на скорый слом политической воли руководства Ирана, армянские политики опасаются того, что территория Армении может быть использована в военных целях.

Также армянские власти готовятся к возможным гуманитарным вызовам, включая приток беженцев.

Чего боится армянская оппозиция?

Наиболее радикально настроена армянская системная и внесистемная оппозиция, осуждающая политику Тель-Авива в отношении иранской ядерной программы. Оппозиционные фракции рассматривают нынешний виток эскалации как непосредственную угрозу Армении. Особенно в условиях, отсутствия стабильного мира в отношениях с ближайшими соседями.

Переоценивая роль Ирана в системе безопасности Армении, оппозиционные спикеры призывают к консолидации общества и временному прекращению протестных демонстраций. Такие предложения звучат на фоне предстоящих парламентских летних каникул, во время которых политическая активность в Армении и без того снижается.