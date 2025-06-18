Война Израиля и Ирана - битва США и Китая?

Китай помогает Ирану и вместе с Россией осуждает Израиль в ирано-израильском военному конфликте - так проявляется противостояние другого уровня: между Пекином и Вашингтоном.

В конфликте Израиля и Ирана обозначаются разные измерения. В первом приближении очевиден двусторонний контекст - взаимная ненависть и угрозу друг другу Исламской Республики и Еврейского государства, потери сторон, точность ракет и беспилотников. Вслед за этим выделяется определяющая позиция США, которые позволили конфликту случиться и могут еще усилить эскалацию, если Трамп отдаст приказ о прямом американском вмешательстве в войну. Затем экспертов интересует реакция региональных стран, например тех, где у США есть военные базы (Турция, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт), поскольку они вправе не разрешить удары американских ВВС по Ирану со своей территории. Ряд аналитиков задается вопросами "Что скажет Россия?" и "Как поведет себя исламский мир?".

Китайские интересы

В этой совокупности геополитических аспектов войны Израиля и Ирана стоит отдельно рассмотреть позицию такого крупного игрока, как Китай. Даже если Пекин ведет себя достаточно сдержанно, сбрасывать его со счетов не следует по ряду причин.

Прежде всего, Китай - наиболее близкий экономический партнер Ирана. Не единственный, но самый важный благодаря объемам импорта иранской нефти. Падение власти в Тегеране, тем более ее смена на прозападный режим существенно ограничит влияние КНР в регионе. В 2021 году две страны подписали документ о 25-летнем всеобъемлющем сотрудничестве.

Иран - одна из тех стран, которая обеспечивает энергетическую безопасность Китая. В апреле поставки нефти из ИРИ в Китай побили рекорд - достигли 1,91 млн баррелей в сутки. Верно и обратное: Китай для Ирана - спасательный круг, так как страна находится под санкциями и поставлять ресурсы на Запад не может. Китай поддержал вступление Ирана в ШОС и БРИКС.

В связи с этим Иран для США - ключ к Китаю. Ликвидировав "иранскую угрозу", Трамп снимает с США одну из трех проблем. Две другие - КНР и Россия. С Москвой он хочет и может договориться. Обезопасив украинский фронт и закрыв ближневосточный фронт, Трамп освободит силы США для давления на Китай. При этом в высших эшелонах власти США осознают и то, что если Америка увязнет в Иране, то сдержать Китай будет невозможно. Именно из-за этого ненавидящий КНР советник главы Пентагона Элбридж Колби блокирует перенаправление военных ресурсов США на Ближний Восток От втягивания США в войну с Ираном Трампа отговаривает и бывший советник Стив Бэннон. Он считает экономическое сдерживание КНР самой важной задачей политики США. "Мы должны быть маниакально сфокусированы на этом", - говорил он еще в 2017 году.

В Китае понимают эти две угрозы. Потеря плацдарма на Ближнем Востоке значительно лишает возможности КНР в регионе, не говоря о том, что перспективы расширения "Шелкового пути" через юг становятся туманными. Китай хотел бы также избежать столкновения с набирающим аппетит Трампом, хотя и готов к нему больше, чем Иран.

Что делает Китай?

Между тем реакция Пекина на ирано-израильский конфликт выглядит достаточно неожиданно. Китайский лидер Си Цзиньпин ограничился выражением обеспокоенности войной Ирана и Израиля, призвав стороны к деэскалации. Более четкая позиция была выражена по итогам телефонного разговора Си с президентом России Владимиром Путиным, в котором, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Пекин и Москва осудили действия Израиля.

Пассивность КНР, на самом деле, обманчивая. Сохраняя объективность в дипломатии, китайцы уже предпринимают шаги для того, чтобы поддержать Иран и сдержать США. С момента начала израильской военной операции они направили в сторону Ирана минимум три грузовых самолета Boeing 747 - маршрут был проложен вдоль северной границы Китая, над Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, после пересечения иранского воздушного пространства "Боинги" исчезли с радаров.

Британские СМИ утверждают, что конечным пунктом китайских грузовых самолетов указывался Люксембург, но над Европой они так и не появились. Военные эксперты отмечают, что такие большие самолеты, как Boeing 747, часто используют для поставки военной техники и других вооружений. КНР уже возил ранее военную продукцию в Иран - компоненты для баллистических ракет и материалы, которые теоретически можно использовать в разработке оружия массового поражения.

Информация о негласном китайско-иранском военном взаимодействии в эти дни появлялась не только в западных СМИ, но и в турецких медиа - о поставках Китаем через Пакистан до 700 ракет в помощь Ирану. Учитывая ход конфликта и сокращение запасов у Ирана, можно допустить, что это явно не единоразовая помощь.

Эти данные свидетельствуют о том, что война Израиля и Ирана, имея и самостоятельное содержание, может рассматриваться как прокси-война США и Китая за Ближний Восток. Вашингтон и Пекин уже борются за сдерживание/ослабление друг друга, но пока что в скрытой форме - через поддержку сторон ирано-израильского конфликта.