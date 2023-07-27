Чем заняться в грузинском Абастумани: увидеть звезды, наследие Романовых и серные бани

Абастумани - это не только горноклиматический курорт с очень чистым воздухом, но и место с идеальными условиями для наблюдения за звездами в Грузии. Хотя иностранные туристы в Абастумани отдыхают не так часто, жители Грузии очень любят приезжать туда. Расскажем, где находится Абастумани, когда туда лучше ехать, как добраться и что посмотреть.

После распада Советского Союза популярность многих курортных городов Грузии, в том числе Абастумани, Боржоми, Кобулети и Цхалтубо, пошла на убыль, а санатории стали со временем разрушаться. Но за последние годы Абастумани претерпел значительную реставрацию, и хотя впереди еще много работы, курорт и соседний поселок уже изменились в лучшую сторону.

Чем интересен Абастумани?

Прежде чем попасть под власть османов в XVI веке Абастумани относился к территориям древней крепости Одзрхе. В 1842 году здесь возникла немецкая колония Фриденталь, но просуществовала она недолго. К 1850-м годам местность перешла под покровительство русского наместника князя Михаила Воронцова. В 1890-х годах в Абастумани был отправлен жить болеющий туберкулезом князь Георгий Романов, младший брат последнего российского императора Николая II. Князь провел последние годы своей жизни во дворцах в Абастумани и Ликани. К тому времени Абастумани стал популярным в высшем обществе курортом.

Это место привлекло внимание и петербургского астронома Сергея Глазенапа, который установил свой телескоп на вершине горы Канобили. Его статьи позже были использованы грузинским академиком Евгением Харадзе в качестве доказательства, чтобы убедить советские власти в том, что здесь должна быть построена первая в СССР горная обсерватория. В 1932 году в Абастумани открыли астрофизическую обсерваторию.

Где находится Абастумани?

Курорт Абастумани расположен на юге Грузии рядом с одноименным поселком городского типа. Эта территория относится к Адигенскому муниципалитету, который входит в состав края Самцхе-Джавахетия. Кроме того курорт находится на территории исторической грузинской области Месхетия, поэтому здесь можно попробовать месхетинскую кухню, которую редко подают в кафе в других регионах Грузии.

Курорт лежит на склоне Месхетского хребта, расположенного в северной части горной системы Малый Кавказ, в ущелье реки Оцхе, на высоте более 1200 метров. Абастумани расположен в 90 км к югу от Кутаиси. Ближе всего к курорту находится Ахалцихе - их разделяют всего в 28 км или 40 минут на машине. Боржоми находится в 70 км, но расстояние от Тбилиси превышает 200 км, зато ближе Батуми - около 160 км.

Как добраться до Абастумани?

На собственном или арендованном автомобиле к курорту лучше ехать с юга через Ахалцихе. При выезде из города стоит следовать по дороге Батуми-Ахалцихе, а после села Бенара свернуть на дорогу Кутаиси-Бенара. Если ехать из Кутаиси через Багдати и Саирме, понадобится машина с высоким дорожным просветом. Эта дорога проходит через Зекарский перевал, который считается одной из самых красивых дорог в Грузии, но по нему не на каждой машине можно проехать. Поэтому иногда лучше проехать длинным путем через Боржоми и Хашури.

Самый простой способ добраться в Абастумани на общественном транспорте - это проехать через небольшой город Ахалцихе, который находится примерно в 40 минутах езды по дороге. Поскольку в Абастумани ежедневно идет лишь одна или две прямые маршрутки из Тбилиси, Кутаиси и Батуми, если не попасть на них, придется добираться через Ахалцихе. Из Тбилиси в Ахалцихе маршрутки едут с автостанции Дидубе минимум каждый час. Билет стоит 15 лари, дорога занимает около 3,5 часов. Из Кутаиси до Ахалцихе ехать примерно 3,5-4 часа, билет также стоит 15 лари.

Обратные маршрутки отправляются с главной улицы Абастумани, недалеко от оранжереи. Маршрутки в Ахалцихе (около 2,50 лари) отправляются чаще всего, их около пяти за утро-день, время в пути около часа. Маршрутки до Тбилиси (15 лари), Кутаиси (15 лари), Батуми (20 лари) ходят один раз в день, утром-днем. Узнать расписание и купить билеты можно в небольшом сине-белом здании на обочине дороги.

Что посмотреть в Абастумани?

Астрофизическая обсерватория

При посещении Абастуманской астрофизической обсерватории стоит взять экскурсию, поскольку без нее на территорию обсерватории не пройти.

Есть не только дневные и вечерние экскурсии, но и даже ночные, которые включают в себя наблюдение за звездами в один из телескопов при условии, что небо достаточно ясное. Поэтому перед заказом такой экскурсии необходимо сверяться с прогнозом погоды. Экскурсия по обсерватории обычно длится полтора часа и стоит 10 лари на человека. Экскурсия включает осмотр части территории и одного из телескопов, а также музей обсерватории. Ночная экскурсия обычно дороже, поскольку включает наблюдение за звездами. Поскольку канатная дорога работает по нестабильному графику, самый простой способ добраться до обсерватории - это пешком по тропе, которая начинается возле нижней станции канатной дороги, либо на машине. Канатная дорога в Абастумани была построена для транспортировки людей к обсерватории на горе Канобили с курорта и обратно. Нижняя станция расположена в лесу, в стороне от главной дороги.

Старинная деревянная архитектура

Самые красивые дома Абастумани выходят на улицу Царицы Тамар, главную улицу, проходящую через центр города. Двух- и трехэтажные деревянные дома с верандами служили раньше дачами, недавно они были отреставрированы. Однако не всем домам Абастумани так повезло, многие из них находятся в разной степени ветхости. Среди них есть тоже очень красивые. В Абастумани есть также пара примечательных советских мозаик. В том числе длинная мозаика с оленем, украшающая стену на главной дороге.

Средневековые крепости

Расположение Абастумани среди гор и густых лесов делают его прекрасным местом для пеших прогулок. Рельеф здесь почти такой же как в национальном парке Боржоми-Харагаули, расположенном чуть восточнее. Здесь есть несколько коротких кольцевых маршрутов, а также тропы для более длительных походов на целый день, идущих через холмы над городом до обсерватории или средневековых руин. Обозначенные знаками тропы начинаются от главной дороги и нижней станции канатной дороги.

До двух самых важных средневековых памятников Абастумани, руин крепостей царицы Тамар и Окросцихе, можно дойти пешком. Первая крепость расположена на хребте очень близко к главной дороге в южной части курорта. К крепости царицы Тамар ведет тропа длиной 5,4 км от серных бань. Крепость Окросцихе находится дальше в лесу, поэтому лучше сначала доехать на машине до деревни Шока, а оттуда продолжить путь пешком, который займет примерно 3 км.

Церковь Александра Невского

Расположенная недалеко от главной улицы церковь Александра Невского, известная теперь как Ахали Зарзма - главный православный храм Абастумани. Церковь была возведена по желанию князя Георгия, но он умер до завершения строительства в 1902 году. Церковь представляет собой копию монастыря Зарзма, построенном в XIV веке, который расположен в 30 км к юго-западу от Абастумани. Церковь украшена фресками русского живописца Михаила Нестерова.

Царские бани

Царские бани построены вокруг одного из трех природных горячих источников в южной части Абастумани, примерно в 10 минутах ходьбы от центра. Температура воды здесь колеблется от 39°C до 48,5°C, она богата сульфатом и хлоридом натрия, которые традиционно применялись при лечении туберкулеза и других респираторных заболеваний. Царский павильон был построен в 1879-1881 годах по проекту петербургского врача Адольфа Реммерта. В настоящее время комплекс реставрируется и туда невозможно попасть.

Рядом с Царскими банями есть функционирующие серные бани. Эти бассейны открыты ежедневно с 8 утра. Вход стоит 10 лари для взрослых и 7 лари для детей. С собой нужно взять полотенце и шлепанцы, есть кабинки для переодевания.

Дворец Романовых

Построенный в 1893 году для князя Георгия Романова комплекс в Абастумани состоит из двух домов: летнего и зимнего дворцов. Летний дом был построен полностью из дерева, а зимний дворец был отделан камнем. После смерти князя комплекс по большей части был заброшен, а в 1990-е годы здесь был женский монастырь, позже уничтоженный пожаром. Сейчас в обоих домах идет реставрация, в 2023 году посетить дворцы нельзя.

Где остановиться в Абастумани?

Если отправиться в Абастумани с ночевкой, то здесь заранее можно снять в аренду апартаменты или коттедж, также пока есть несколько отелей, к 2025 году откроется больше. С июня по август лучше бронировать жилье сильно заранее, поскольку в эти месяцы курорт пользуется спросом. Ресторанов здесь пока не очень много, продукты можно купить в супермаркете Spar, там же на главной улице есть несколько банкоматов. В кафе “Сакалмахе” можно попробовать месхетинскую кухню и рыбные блюда. Ближайшая заправка находится на шоссе сразу после выезда из Ахалцихе. В теплое время года есть комары, поэтому стоит взять с собой средство от насекомых.