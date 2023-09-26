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Саирме - горный курорт в предгорьях Малого Кавказа находится примерно в часе езды к югу от Кутаиси. Прославившаяся еще в советское время лечебница до сих пор известна своей минеральной водой и термальными бассейнами, а также горным климатом и чистым воздухом. Но Саирме остается в тени более популярного грузинского курорта - Боржоми.

Из Кутаиси можно съездить в Саирме и Багдати на один день или на выходные. Помимо лечебных и термальных источников, в этой части Имерети можно посетить небольшие виноградники и побродить по осенним пешеходным тропам.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Саирме и Багдати из Кутаиси?

Саирме находится в 53 км к югу от Кутаиси, на машине можно доехать за час с небольшим. Багдати расположен по пути к курорту, его от Кутаиси отделяет 27 км или 35 минут на машине.

В однодневную поездку в Саирме из Кутаиси можно поехать как с экскурсией или на трансфере, так и самостоятельно на арендованной машине или такси. Общественный транспорт туда не ходит. Но до Багдати из Кутаиси можно доехать на маршрутке с центрального автовокзала за полтора часа. От Багдати до Саирме ехать на машине чуть меньше 40 минут.

Если хочется поехать дальше к Абастумани, то нужно помнить, что в зимние месяцы Зекарский перевал закрыт (примерно с декабря по март), а в пограничные месяцы (конец октября, апрель) необходимо проверять дорожные условия прежде чем отправляться в путь.

Где остановиться в Саирме?

Если вы приезжаете в Саирме, чтобы просто посмотреть курорт, то одной ночи здесь хватит, но на лечение сюда обычно едут на две недели. Самый популярный объект размещения - это Sairme Hotel & Resort, здание которого находится внутри отреставрированного санатория 1950-х годов. До термальных бассейнов от отеля ходит бесплатный трансфер, дорога занимает 10 минут. Рядом есть рестораны, бары и кафе. Чтобы жить в 5 минутах пешком от спа-центра, можно остановиться в отеле New Sairme.

Чем заняться в Саирме?

Искупаться в термальных источниках

Как и на близлежащих курортах Боржоми, Абастумани и Цхалтубо, в Саирме были построены санатории, крытые и открытые бассейны и другие оздоровительные учреждения, привязанные к природным минеральным источникам. После реконструкции Саирме снова начал привлекать посетителей со всей Грузии и туристов. Воду можно набирать из бетонных бюветов, расположенных вдоль притока Бостания: всего есть четыре вида минеральной воды с уникальными свойствами. Считается, что местные воды полезны при многих заболеваниях, в том числе при желчнокаменной болезни, желудочно-кишечных заболеваниях и нарушениях обмена веществ. Но для питья в лечебных целях необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Крытые и открытые термальные бассейны в Саирме находятся недалеко от центра. Круглогодичный спа-центр был недавно отремонтирован, есть как открытые бассейны для детей и взрослых, так и закрытые бассейны, сауны и массажный кабинет. Мне нравится фасад в восточном стиле с витражами и центральным куполом.

Прокатиться на зиплайне

Особой популярностью в Саирме пользуется зиплайн общей протяженностью 800 метров, всего трассы две, по 500 и 300 метров. Аттракцион начинается за отелем Best Western и проходит над долиной, с него открывается захватывающий вид на курорт. Также на курорте есть веревочный городок и тир, однако зимой они закрыты, а весной и осенью работают с пятницы по воскресенье.

Сходить на прогулку или в поход

От Саирме идут несколько размеченных пешеходных маршрутов. По пути в Саирме из Кутаиси дорога идет через лесное урочище Сагория и Гегутский дворец - царскую резиденцию 11 века. В этой местности также есть пешеходные маршруты. Недалеко от Багдати есть заповедник Аджамети - это лесной парк площадью 20 гектаров в долине реки Риони. По большей части заказник расположен на равнине, в основном там растут дубы, некоторым из которых более 250 лет.

Что посмотреть в Багдати и окрестностях?

Дом-музей Маяковского

По пути в Саирме или обратно стоит ненадолго остановиться в Багдати. Это место наиболее известно как место, где в 1893 году родился поэт Владимир Маяковский. В Багдати можно посетить посвященный ему дом-музей. Несмотря на то, что большую часть жизни Маяковский провел в Москве, он учился в Кутаиси до 13 лет и свободно говорил на грузинском. В литературном отделе музея собрана коллекция плакатов и произведений искусства в футуристическом стиле, а также большой архив фотографий и документов, связанных с жизненным путем Маяковского.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Билет стоит 2 лари (около 70 рублей). Также можно бесплатно посетить деревянный дом, где родился самый известный поэт-кубофутурист. За исключением зимних месяцев музей работает каждый день с 10:00 до 17:00.

Винодельни

Винный имеретинский маршрут проходит через Багдати и близлежащие деревни на западе Грузии. Хоть имеретинские вина и изготавливаются из различных сортов винограда, чаще всего это с применением специальных сосудов квеври, причем в Имерети такие глиняные сосуды имеют отдельное название - чури. Часто при производстве вина соединяют два сорта винограда, для обогащения вкуса, наиболее известное сочетание для Имерети - Цицка-Цоликаури.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также популярен сорт красного винограда Оцханури-Сапере, еще можно попробовать розовое вино, изготовленное из винограда Аладастури. Из игристых имеретинских вин многим по душе Цицка. Ряд виноделен вблизи Багдати и Саирме можно посетить с целью дегустации вин, экскурсии по производству с обедом, но нужно предварительно бронировать. необходимо.