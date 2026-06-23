Армения развивает периферию: новые дороги, рабочие места, миграция

Власти Армении решили оживить регионы. Облик страны с центром в Ереване и бескрайней архаичной периферией должен уступить современному индустриальному пространству. Расскажем, что строят в регионах и как это повлияет на занятость и миграцию.

Что строят в регионах?

Наиболее интенсивные темпы строительства в Сюникской области, через которую пройдут два транспортных коридора: Маршрут трампа (TRIPP) и МТК «Север-Юг».

Ширакская область ожидает реализации проектов МТК «Восток-Запад» и Северный железнодорожный коридор. Также Ширак считается одним из перспективных регионов для развития крупных логистических терминалов.

Тавушская и Лорийская области определены как вспомогательные направления в обновлении транспортной инфраструктуры северного приграничья. Там реконструируют и развивают отдельные отрезки дорог, обновляя или создавая с нуля инфраструктуру для связи населенных пунктов.

Отдельно стоит отметить проекты двух стратегических направлений: Ахурик – Каян (от границы с Азербайджаном до границы с Турцией, 212 км) и Маргара – Каян (258 км). Их задача соединить пограничные переходы с основной дорожной сетью.

Какие вакансии откроются на рынке труда Армении?

Участие Армении в масштабных региональных проектах способно оживить рынок труда. Инфраструктурные проекты создают рабочие места для строителей и инженеров, а также стимулируют развитие смежных сфер, таких как логистика, торговля, сервис.

Полупроводниковая отрасль. В Ереване компания «Инттеграл Солюшнс» строит научно-исследовательский центр, где планируют создать 300-400 рабочих мест для инженеров, которые будут заниматься полным циклом: от идеи и прототипирования до тестирования и верификации чипов.

Приграничные регионы ожидают реализации программы поддержки инвестиций в агросектор. В рамках инициативы «Инфраструктура в обмен на инвестиции» зарубежные и армянские компании строят интенсивные сады (миндальные, абрикосовые, персиковые), фермерские хозяйства, зоны сельского туризма. Это дает как постоянные, так и сезонные рабочие места. Параллельно открываются предприятия по переработке.

Индустриальные зоны. Реализуется инициатива по созданию пяти индустриальных зон в регионах, где со времен СССР сохранилась инфраструктура, и власти работают с инвесторами, чтобы запустить производства. К ним относятся:

Ванадзор (Лорийская область). В советские годы город был крупным промышленным центром: работали химический комбинат, станкостроительный завод, легкая и пищевая промышленность.

Раздан (Котайкская область). Здесь тоже сохранилась индустриальная база: Разданская ТЭС, цементный завод, другие промышленные объекты. В городе действует свободная экономическая зона ECOS, ориентированная на IT и высокие технологии.

Гюмри (Ширакская область). Еще один бывший индустриальный узел. В планах — создание гибридной свободной экономической зоны рядом с международным аэропортом Ширак.

Агарак (Сюникская область). Город исторически связан с промышленностью — здесь расположен медно-молибденовый комбинат.

Мегри (Сюникская область, на границе с Ираном). Изначально зону задумывали как трансграничный торговый и логистический хаб, но в рамках новой программы ее также включили в пятерку как площадку для промышленности и переработки.

Как изменится внутренняя миграция?

Миграционные потоки внутри республики инертны, резких перемен пока не наблюдается. Армяне все также покидают небольшие деревни и города ввиду дефицита рабочих мест. Однако наряду с оттоком с периферии есть небольшие очаги роста и в других местах. Так, в последние годы в Котайкской области (включая города Абовян, Раздан, Чаренцаван) фиксируется прирост населения. Стабильная ситуация с притоком людей в Ереван, Гюмри и Сюник. Аналитики предсказывают рост населения в приграничных районах, в особенности с Турцией, поскольку именно это приграничье власти Армении избрали в качестве пространства реализации большинства новых проекты или предприятий.

Косвенно проблему перенаселения столицы должен решить проект индустриальных зон, так как в основе этой инициативы лежит идея создания в областях рабочих мест, чтобы снизить стимул к переезду в Ереван.