Вестник Кавказа

Алькатрас: кто сидел, кто сбежал и когда заново откроют?

Екатерина Винник
Алькатрас: кто сидел, кто сбежал и когда заново откроют?
© Фото: Frank Schulenburg/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Легендарная американская тюрьма  Алькатрас или Скала, которая во многом стала популярной, благодаря огромному количеству фильмов и книг, вновь может стать пенитенциарным учреждением: Дональд Трамп сообщил, что тюрьма будет служить символом закона, правопорядка и правосудия. О том, что такое Алькатрас и почему он популярен рассказываем в нашем материале.

Что такое Алькатрас?

Алькатрас (на английском Alcatraz, ударение на последний слог) - это остров, который был открыт исследователем-испанцем Хуаном де Айалой в 1775 году. Находится Алькатрас в заливе Сан-Франциско, в штате Калифорния. Расположен остров всего в двух километрах от города Сан-Франциско: с него открывается вид на мост Золотые Ворота. Необитаемый остров посреди холодных вод Тихого океана известен в первую очередь тюрьмой с одноимённым названием, которая функционировала менее 30 лет. 

  • Интересный факт: название ”Алькатрас” в переводе с испанского означает ”баклан”. Такое название острову дал Хуан де Айала из-за большого количества птиц, на нем гнездившихся. 
© Фото: Christian Ferrer/Creative Commons Attribution 4.0

Что было на Алькатрасе до тюрьмы?

История острова Алькатрас началась не с тюрьмы, а с крепости: в середине XIX века штат Калифорния, который в течение 20 предыдущих лет был частью Мексики, а до этого - Испанской империи, стал Америкой, как и  острова, к нему относящиеся. В связи со стратегически удобным расположением Алькатраса в заливе американская армия построила на острове, площадь которого всего 9 гектаров, форт (крепость), оснастив её артиллерийскими орудиями и первым на тихоокеанском побережье маяком. Необходимость в фортификации Алькатраса возникла из-за золотой лихорадки, охватившей Калифорнию как раз в это время. В 1860х годах Алькатрас защищал Сан-Франциско от армии конфедератов во время Гражданской войны. 

  • Интересный факт: впервые форт Алькатраса стал использоваться в качестве тюрьмы в годы Гражданской войны в Америке. На острове под стражей находились дезертиры и сочувствовавшие конфедератам  - рабовладельческим  южным штатам. 

История тюрьмы Алькатрас 

История тюрьмы Алькатрас делится на два этапа. 

  1. В 1890-е годы оборонная миссия Алькатраса завершилась. К 1912 году на острове появилась трехэтажная тюрьма, которая к 1920 году была заполнена. Алькатрас стал первой в истории США военной тюрьмой длительного содержания. Возраст заключённых-военных, которые были разделены на три категории по тяжести преступлений, составлял в среднем 24 года.  
  2. К середине 1930-х годов стоимость содержания тюрьмы для военных стала слишком большой, и они решили её закрыть, передав на управление Министерству юстиции. В 1934 году начался второй этап истории Алькатраса уже как федеральной тюрьмы. Проработал Алькатрас в качестве тюрьмы для гражданских лиц всего 29 лет. 
  • Интересный факт:  впервые гражданские заключенные оказались на острове в 1906 году после разрушительного землетрясения в Сан-Франциско.  
© Фото: Dietmar Rabich/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как был устроен Алькатрас?

  • На Алькатрасе более 10 зданий, многие из которых на сегодняшний день значительно разрушены. 
  • На острове есть причал, где с 1854 года швартовались суда с припасами и едой. 
  • В 1909 году на месте старого маяка был возведён новый, 25-метровый маяк из бетона, который на острове по сей день.
  • Военные бараки, сооруженные в центре острова в середине XIX века, к 1910м годам были перестроены в трёхэтажную тюрьму, рассчитанную на 600 заключённых.
  • Вокруг здания тюрьмы расположены 6 сторожевых башен 
  • В производственном здании, созданном в 1939 году, работали заключённые: они делали автомобильные покрышки и щетки, собирали мебель, шили одежду и перчатки. 
  • Также на острове есть склад, водонапорная башня, электростанция и бывшая часовня, переделанная под жилое помещение для сотрудников тюрьмы. 

Интересный факт: в годы Второй мировой войны заключенные Алькатраса шили грузовые сети для флота и противолодочные сети для защиты Залива. 

Почему Алькатрас так популярен? 

Популярность Алькатраса отчасти связана с эпохой, в которую тюрьма начала действовать. 1930е годы в Америке были временем Великой депрессии, на фоне которой появилась организованная преступность: гангстеры. До Алькатраса в США не было тюрем, которые могли бы считаться достаточно надёжными для содержания преступников, терроризировавших страну. Алькатрас за счёт островного расположения стал идеальным решением проблемы. Среди знаменитых заключенных, которые отбывали срок в Алькатрасе, гангстеры Аль Капоне и Пулемёт Келли, образ которых был популяризован в кино и художественной литературе, а вместе с ними известной стала и тюрьма. 

Среди других известных заключенных Алькатраса:

  • Совершивший неудачный побег из тюрьмы Генри Янг, грабитель и убийца. О нём в 1994м году был снят фильм ”Убийство первой степени”.
  • Осужденный за кражу Уильям Бэйкер, в 2012 году опубликовавший автобиографический роман ”Алькатрас 1259”. 

Интересный факт: В Алькатрас, в первую очередь, отправлялись преступники, нуждавшиеся в коррекции поведения из-за нарушения правил содержания в других тюрьмах страны.  

© Фото: Dietmar Rabich/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Кто сбежал из Алькатраса?

Вторая причина популярности тюрьмы Алькатрас - ее репутация в качестве неприступной крепости, сбежать из которой невозможно, и неоднократные попытки эту репутацию испортить со стороны заключенных. За 29 лет существования пенитенциарного учреждения 36 человек в 14 отдельных случаях пытались сбежать с острова. Удалось это только троим в 1962 году: Фрэнку Моррису, неоднократно судимому за грабёж, и братьям Джону и Кларенсу Энглинам, осужденным за ограбление банка. Им удалось покинуть остров, однако дальнейшая их судьба, несмотря на многолетнее расследование, неизвестна: не исключено, что они утонули в холодных водах залива Сан-Франциско, тем не менее их тела обнаружены не были. Позднее, по мотивам этой истории была написана книга, которая легла в основу фильма Клинта Иствуда ”Побег из Алькатраса”. 

  • Интересный факт:  долгое время считалось, что доплыть из Алькатраса до Сан-Франциско невозможно. Сегодня ежегодно сотни человек переплывают два километра, отделяющие остров от города в рамках соревнования по триатлону ”Побег из Алькатраса”. 

Почему закрыли Алькатрас?

Легендарная тюрьма была закрыта в марте 1963 года, проработав 29 лет. Основная причина закрытия: чрезмерные расходы. В тюрьме содержался всего 1% всех заключенных США, не более 275 человек единовременно, однако расходы на них были в три раза выше, чем на заключенных в обычных, не островных исправительных учреждениях. Кроме того, сама инфраструктура острова пришла в негодность, а её ремонт был оценен в $ 5 млн (около $ 50 по современным меркам). 

  • Интересный факт:  в 1969 году заброшенный остров более чем на полтора года захватили коренные американцы-активисты, требуя признания Алькатраса территорией, принадлежащей индийским племенам. 

Что сейчас на Алькатрасе?

В 1972 году Алькатрас был приобретен у американской армии Службой нацпарков страны. С 1986 года Алькатрас - Исторический памятник США и часть Национальной рекреационной зоны ”Золотые ворота”, в 1988 году признанной ЮНЕСКО биосферным заповедником. Сегодня тюрьма Алькатрас - музей под открытым небом, попасть на который можно на пароме из Сан-Франциско. Экскурсия по острову длится несколько часов, а ее стоимость составляет $ 48. В ходе экскурсии можно побывать в некоторых из сохранившихся помещений острова. 

  • Интересный факт: экскурсии по Алькатрасу проводятся в аудиоформате (аудиогид) , который доступен, в том числе и на русском языке. 
Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома

Когда повторное открытие Алькатраса?

Несмотря на заявление Дональда Трампа о повторном открытии Алькатраса для злостных нарушителей правопорядка, скорее всего, эта идея осуществлена не будет. Трамп объяснил репортерам, что его призыв к открытию Алькатраса был сделан под давлением федеральных судей, требующих тщательного разбирательства в отношении мигрантов, которых готовят к депортации и, соответственно, необходимости в месте, где их можно будет содержать. 

Сложность в повторном открытии тюрьмы в колоссальной стоимости обеспечения всей необходимой инфраструктуры, а также охранном статусе территории, отозвать который юридически будет непросто. Кроме того, Алькатрас - одна из самых популярных достопримечательностей Калифорнии, которую посещают полтора миллиона туристов ежегодно, принося доход в $ 60 млн.

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