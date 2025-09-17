5 самых «армянских» городов России

Россия стала домом для многих поколений армян. Сегодня их можно встретить в большинстве российских городов, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе. Расскажем о пяти городах России, где легко можно услышать армянскую речь и где до сих пор сохраняется армянский колорит.

Буденновск

Этот город начинался как казачья станица, в которую в конце XVII века стали стекаться казаки-староверы с Дона, а к концу XVIII века там обосновались и переселенцы с Южного Кавказа. Указом Петра I в 1799 году на этом месте был основан город Святой Крест (Сурб Хач), который целое столетие оставался моноэтничным. Со временем туда потянулись русские и украинские переселенцы, а после революции город приобрел свое первое советское название Прикумск, которое вскоре было заменено на Буденновск.

Сегодня в Буденновске проживает более 61 тыс. жителей, из которых более 3,5 тыс. армяне. Правда, считается, что армян гораздо больше, но многие из них предпочитают называть себя русскими. Это уютный тихий город привлек армян своим географическим положением: с одной стороны его окружают кавказские горы, с другой стороны - бескрайняя степь.

Армавир

Название города полностью повторяет аналогичный топоним в современной Армении. Его основали армянские переселенцы из Крыма. Обосновавшись в предгорьях Адыгеи к началу XVIII века, армяне постепенно покинули земли адыгов, заселив устье реки Уруп. Здесь и началась история будущего российского Армавира, основанного в 1839 году, сохранявшего свой моноэтничной состав вплоть до обретения статуса города в 1914 году.

Бурное развитие пришлось на советский период истории, превратившего городок в преуспевающий райцентр Краснодарского края. Из 200 тыс. населения, около 11 тыс. жителей – армяне, которые любят город за чистоту и мягкий климат. Зимой температура редко опускается ниже +4º, а летом держится на отметке +30º. Здесь не бывает засух, так как часто идут дожди, а потому город достаточно зеленый: повсюду растут кипарисы, клены, барбарисы и каштаны.

Армавир - единственный город в России, сохранивший армянское название.

Анапа

В период русско-турецких войн, Анапа не раз переходила из рук в руки, пока окончательно не была занята в 1828 году русской армией под руководством адмирала Лазаря Серебрякова (Казара Арцатагорцяна). Так началась история крепости Анапы, в которую потянулись армяне Османской империи и русские переселенцы из Кубани.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Местом своего постоянного пребывания армяне избрали местность в 9 км восточнее крепости, основав в 1908 году крупное село, получившее в 1925 году свое нынешнее название Гай-Кодзор (армянское ущелье), ставшего пригородом курорта. Сегодня в Анапе живет около 11 тыс. человек, в основном выходцев из села-спутника.

Сочи

Во всех городах Причерноморья живет много армян. Некоторые из них утверждают, что Сочи основали армяне. В действительности это не так. Армяне стали переселяться в город после Кавказской войны (1817-1864). Вторая волна армянской эмиграции хлынула в Сочи после распада СССР.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

По приблизительным данным, армян в Сочи чуть больше 29 тыс. Правда, мало кто верит, в такую скромную статистку.

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону армяне не основывали и массово туда не переселялись, однако он стал домом для многих известных армян, среди которых Микаэл Налбандян, Рафаэл Патканян, Мартирос Сарьян, Гурген Шатворян.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 1779 году императрица Екатерина II позволила армянам из Крыма поселиться на Дону, основав свое поселение к востоку от крепости Дмитрия Ростовского. Так началась история Нахичевани-на-Дону. Построенный по излюбленному армянами шахматному принципу город долгое время оставался спутником растущего Ростова. В 1928 году он был упразднен и вошел состав Пролетарского района Ростова-на-Дону. Сегодня это городской район крупного мегаполиса, где сохранился стиль армянской архитектуры. Ориентировочная численность армян составляет 30 тыс. Говоря о Пролетарском районе Ростова-на-Дону, они предпочитают использовать старый топоним,.