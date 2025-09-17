3 самых загадочных персоны в армянской истории

В истории Армении были люди, чья биография оставила много вопросов. О некоторых из них известно лишь со слов современников, другие покинули этот мир, не оставив после себя никаких упоминаний. В этой статье расскажем о трех наиболее загадочных личностях в истории Армении, чье прошлое окутано тайнами и не поддается верификации.

Артемий Араратский

Артемий Араратский (Арутюн Аствацатурович Араратян) родился 20 апреля 1774 года в селении Вагаршапат; объездил много стран, в итоге обосновался в Санкт-Петербурге и служил при дворе Романовых.

О его жизни известно лишь из его же книги «Жизнь Артемия Араратского», датируемой 1813 годом. Ни один из современников не мог сказать, был ли он лично знаком с автором произведения или же просто видел человека, похожего на героя мемуаров. В разное время о некоем Артемии Араратском в путевых заметках упоминали Александр Грибоедов и русский военачальник Николай Муравьев-Карский. С ним была знакома Катарина Захаровна Халдарян, вдова основателя первой армянской типографии в России, а также писать Хачатур Абовян. Правда, был ли это один и тот же Араратский, сказать никто не мог.

Единственное в чем сходятся исследователи биографии писателя, так это в том, что он был хорошо знаком с бытом и нравами армянской деревни, дал подробное описание армянским культурным традициям и на момент написания мемуаров был достаточно грамотным взрослым человеком. В остальном – лишь фрагментарные сюжеты из его жизни, один автопортрет и внезапное исчезновение после 1828 года. Был ли он путешественником, был ли он вхож в круги армянской интеллигенции Петербурга, или это был искусный враль, армянский барон Мюнхгаузен - так и осталось загадкой.

Черный мальчик (Карабала)

Самая трогательная ереванская городская легенда повествует о некоем уличном бродяге Степане Арутюняне, которого в столице советской Армении все называли Карабалой из-за неопрятного вида. О том, как и когда Арутюнян оказался на улице есть две версии:

до прихода советской власти его семья владела цветочным магазинчиком, который был экспроприирован семейный бизнес просто разорился.

Так или иначе, цветы, а именно алые розы, стали неотъемлемым атрибутом образа городского скитальца. По легенде он был женат, имел сына, но потерял семью в период своего тюремного заточения в 1934-1936 годах: то ли его бросили за решетку за оскорбление власти и распространение антисоветских настроений, то ли за драку с неизвестным поклонником его давней платонической любви актрисы Арус Восканян.

Тюремный этап биографии Арутюняна самый известный, так как в заточении он оказался в одной камере с армянским поэтом Егише Чаренцом, который посвятил ему свое произведение «Цветочник».

Выйдя на волю, Арутюнян вновь оказался на улице (улице Абовяна), потеряв к тому времени контакты с женой и сыном. Оставшись без крова и без семьи, Карабала ежедневно дарил цветы прохожим, делая комплименты девушкам.

Умер Карабала предположительно в 1970 году, по крайней мере, его перестали видеть в городе. Считается, что он замерз на улице, поскольку не смог попасть на склад, в котором обычно ночевал.

Был ли Карабала тем, за кого себя выдавал, почему его бросила семья, что непростительно по армянским традициям, и откуда у него всегда были свежи алые розы, а весной подснежники, если он прожил большую часть своей жизни без гроша? Не был ли Степан Арутюнян простым городским сумасшедшим, выдумавшим свою биографию, чтобы его не прогнали с одной из центральных улиц Еревана?

Так или иначе, сегодня на улице, где когда-то добродушный грязный старик раздавал цветы прохожим, ему установлен памятник – памятник одной из самых добрых и грустных городских легенд Еревана.

Камо

Налетчик, бандит, экспроприатор, террорист - уроженец города Гори Тифлисской губернии, сын местного торговца Симон Тер-Петросян вошел в историю под партийным псевдонимом Камо. Посмертная слава Камо в АрмССР была определена статусом «героя революции».

Ему доверяли самые опасные задания партии по снабжению революционного подполья оружием и финансами. История жизни Камо - череда приключений, которые начались после отчисления из духовной семинарии. Но если внимательно присмотреться, то биография Симона Тер-Петросяна представляет собой тщательно выверенный слепок истории революции. Был ли он большевиком или состоял на службе у большевиков, доверявших ему самые опасные акции по насильственному изъятию денег у режима? Каким образом человеку, не обладавшему специальными знаниями, удавалось совершать хитроумные операции, которые по силам разве что разведчикам? Был ли Тер-Петросян психически здоров, когда выдал себя душевно больного, обманывая берлинских врачей?

Камо погиб при нелепых обстоятельствах, более похожих на заказное убийство. Именем бандита, террориста, авантюриста Тер-Петросяна называли улицы, школы, его имя давали детям, но с распадом СССР про Камо забыли.