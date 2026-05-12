100 лет первой советской электричке: Баку — Сабунчи — Сураханы

В июле 2026 года исполняется 100 лет со дня запуска первой в истории Советского Союза электрифицированной железной дороги. Это произошло не в Москве, на линии Баку — Сабунчи — Сураханы. 6 июля 1926 года по этой 19-километровой ветке, связывающей город с нефтяными промыслами, пошли первые электропоезда.

Как все начиналось: нефть, рабочие и смелая идея

Железнодорожная линия Баку — Сабунчи существовала с 1880 года — это первая железная дорога на территории Азербайджана. По ней ездили паровозики-«кукушки», которые возили рабочих на нефтепромыслы. К началу 1920-х годов ситуация стала критической: население Баку и пригородов росло взрывными темпами из-за нефтяного бума, а транспорт отставал. Поезда ходили редко (раз в 1,5–2 часа), медленно (всего 16 км/ч), и дорога в одну сторону могла занимать полдня.

В 1924 году Бакинский совет принял решение об электрификации. Инициатива шла снизу — от местных властей, понимавших нужды рабочих. Электроэнергию могла дать модернизированная Биби-Эйбатская ТЭС. Оборудование частично взяли с недостроенной трамвайной линии под Петроградом. Моторные вагоны (14 штук) построил Мытищинский завод на базе своих трамваев, прицепные — Брянский «Красный Профинтерн». Электрооборудование поставила австрийская фирма «Элин», тормоза — немецкая «Кнорр». Напряжение в контактной сети выбрали 1200 В постоянного тока.

Первые вагоны пришли весной 1926-го. После испытаний (сначала на 600 вольт, потом на полное напряжение) 6 июля официально открыли движение. Поезда выглядели как длинные «сороконожки» — составы из моторных и прицепных вагонов. Средняя скорость сразу выросла до 28,5 км/ч — почти в два раза быстрее паровой тяги. Для того времени это был настоящий прорыв в комфорте и эффективности.

Руководителя проекта, инженера Радцига наградили орденом Трудового Красного Знамени. Это был триумф советской индустриализации на заре ее существования — и пример того, как Азербайджан внес свой вклад в общесоюзное развитие.

В последующие годы линию продлевали: до Забрата, Бузовны и дальше. Старые вагоны постепенно заменили на более современные серии, но именно бакинская электричка открыла эпоху пригородного электротранспорта в СССР. Первая московская электричка пошла только в 1929 году.

От трамваев на рельсах к современным поездам

После распада СССР пригородное сообщение на Апшероне пришло в упадок, как и многое другое. Но в последние годы Азербайджан возрождает и модернизирует железные дороги. Сегодня ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) — современная компания, инвестирующая в инфраструктуру и комфорт пассажиров.

На Апшеронской кольцевой линии (Баку — Хырдалан — Сумгаит — Пиршаги и обратно) курсируют современные электропоезда швейцарской компании Stadler Rail. Это двухэтажные KISS (комфортабельные, быстрые, тихие) и одноэтажные FLIRT — настоящие космические корабли по сравнению с вагонами 1926 года. Они курсируют по реконструированным путям, с удобными салонами, кондиционерами, Wi-Fi и продуманной эргономикой.

В 2025–2026 годах АЖД регулярно оптимизирует расписание: увеличивает количество рейсов в часы пик, вводит удобные графики на будни и выходные. Пригородные поезда часто делают бесплатными в памятные дни (например, 20 января). Железная дорога стала важной частью повседневной жизни жителей Баку и Апшеронского полуострова — быстрый и экологичный способ добраться до работы, дачи или моря.

Развивается и магистральное сообщение. Stadler поставил не только электрички, но и комфортабельные вагоны для междугородних и международных поездов. Азербайджан интегрируется в международные коридоры (включая Средний коридор), где железная дорога играет ключевую роль в торговле и логистике.

Почему это важно?

История первой электрички — это не просто юбилей старого транспорта. Это символ:

инноваций и прагматизма людей, которые даже в сложные 1920-е годы находили пути решения для реальных проблем,

нефтяного фундамента развития страны, которому дали импульс промыслы Сабунчи и Сураханы,

преемственности: от первых моторвагонов до современных европейских поездов Азербайджан продолжает идти по пути модернизации.

Сегодня, когда страна развивает «зеленую» энергетику, туризм и диверсифицированную экономику, комфортные электрички — это часть большого прогресса. Они соединяют прошлое с настоящим. Если окажетесь в Баку — обязательно прокатитесь по Апшеронской кольцевой. Почувствуйте, как история оживает в комфорте современного вагона.