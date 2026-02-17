Зачем Турции Сомали?

1 июля турецкие истребители F-16 нанесли удары по террористическим целям в Сомали. В результате атаки погибли 35 боевиков, об этом сообщило министерство обороны африканской страны. Какие отношения связывают Турцию и Сомали, чем Анкара управляет в африканской стране и почему наращивает военное присутствие?

Что за страна Сомали и что там происходит?

Сомали - это страна, которая находится на одноименном полуострове на востоке Африки (вместе с регионами Джибути, Эфиопии и Эритреи), который также называют Африканский Рог. Столица президентской республики Сомали - Могадишо, а численность населения - чуть более 20 млн человек. Большинство жителей страны исповедуют ислам суннитского толка.

Государство Сомали образовалось в 1960 году в результате объединения двух колоний: Итальянского Сомали и Британского Сомали или Сомалиленда. С 1981 года в Сомали продолжается гражданская война с активным международным вмешательством. С 1991 по 2000 год фактически как такового государства Сомали не было: страна была разделена на конфликтующие кланы. Именно в это время от Сомали отделяется северная часть - Сомалиленд, которая по сей день управляется собственным правительством и стремится получить международное признание. На сегодняшний день Сомалиленд признал только Израиль.

В 2000х годах в Сомали появились многочисленные исламистские группы, противостоящие официальному правительству, с 2010х годов самая крупная и активная из них - аш-Шабаб, аффилированная с международной террористической группировкой Аль-Каида (запрещена в РФ).

В чем важность Сомали?

Сомали - африканское государство с самой длинной береговой линией на континенте, составляющей более трех тысяч километров. Страна имеет выход к Индийскому океану и Аденскому заливу. Аденский залив (далее через Баб-эль-Мандеб, Красное море и Суэцкий канал) соединяет арабский, азиатский и индийский рынки с европейским: через него осуществляется около 10-12% мировой морской контейнерной торговли. Также через Аденский залив в Европу экспортируются арабские нефть и газ.

Отношения между Турцией и Сомали

Отношения между Турцией и Сомали были установлены еще в 1960-е годы: обе страны, в частности, являются членами Организации исламского сотрудничества, созданной в 1969 году. Однако расцвет турецко-сомалийских связей произошел относительно недавно, в 2011 году, когда Анкара оказала существенную поддержку африканской стране на фоне случившихся в ней голода и засухи. Тогда в Сомали с личным визитом отправился на то время премьер-министр Турции, Реджеп Тайип Эрдоган. С тех пор Турецкая Республика активно оказывает гуманитарную помощь стране, развивает инфраструктурные проекты и тренирует сомалийских солдат. За 15 лет в основном гуманитарное сотрудничество превратилось в полноценное экономическое и стратегическое, и на сегодняшний день Турция - один из главных партнеров Сомали, а Сомали - главный геостратегический партнер Анкары в Африке.

Чем Турция управляет в Сомали?

Турция управляет главными логистическими объектами Сомали:

портом Могадишо руководит турецкая Albayrak Group в рамках соглашения, подписанного в 2014 году на 20 лет. Через порт обеспечивается 70% торговли африканской страны, и 70% морского импорта Сомали приходятся на Турцию;

турецкий подрядчик Metag Holding вместе с местными инвесторами планирует создание нового порта Хобьо;

главный аэропорт Сомали, Международный аэропорт Могадишо с 2013 года контролируется турецким оператором Favori LLC, который занимается обеспечением пассажирского сообщения и грузовых авиаперевозок;

в 2025 году Турция начала строительство космодрома на территории Сомали. Это решение обусловлено тем фактом, что страна находится достаточно близко к экватору, что удобно для запуска коммерческих спутников и дальнейшего развития космоса со стороны Турецкой Республики.

Нефть и газ в Сомали

Еще один важный аспект сотрудничества между Сомали и Турцией - это энергетическое партнерство. В марте 2024 года правительство Сомали и Турецкая Республика подписали соглашение о разведке и добычи нефти и газа на месторождениях африканского государства. С точки зрения запасов углеводородов, Сомали, по оценкам, на третьем месте в Африке после Ливии и Нигерии: объемы нефти в стране оцениваются в 30 млрд баррелей, а газа - в 6 млрд кубометров. Для Турции Сомали в этом плане приоритетная страна, благодаря своим запасам и расположению на одном из важнейших в мире морских путей. Буровые работы на сомалийском шельфе Турция начала в феврале 2026 года.

Рыболовство в Сомали

Рыболовство в эксклюзивной экономической зоне Сомали с конца 2025 года тоже контролирует Турция через свою компанию SOMTURK, которой принадлежат права на вылов рыбы в акватории площадью 825 тысяч квадратных километров.

Турецкая военная база в Сомали

С 2017 года в столице Сомали, Могадишо, находится турецкая военная база, которая официально называется Учебный лагерь ТУРКСОМ. Сомалийская база - главный оплот вооруженных сил Турции на Африканском роге и самая большая зарубежная военная база Турецкой Республики. Изначально основной задачей базы была подготовка вооруженных сил Сомали, в том числе элитных спецподразделений в стране, которая по-прежнему ведет борьбу с террористической организацией аш-Шабаб.

С подписанием соглашения об оборонном сотрудничестве между странами в 2024 году задачи турецкой базы в Могадишо были расширены: сегодня это командный пункт для военных операций с 2500 турецкими военнослужащими, истребителями F-16 и военными дронами. С базы осуществляются операции против боевиков, действующих в стране, контролируются морские перевозки в Аденском заливе и буровые операции на шельфе.

Зачем Турция наращивает военное присутствие в Сомали?

Турецкие истребители F-16 впервые появились в Сомали в конце января 2026 года. Свое решение разместить боевые самолеты в африканском государстве Анкара объяснила необходимостью бороться с группировкой аш-Шабаб. Одновременно с появлением истребителей в целом было усилено военное присутствие Турции в Сомали посредством военного персонала, вертолетов и военных кораблей.

Однако помимо борьбы с местными боевиками, у Турции есть еще один мотив защищать свои многочисленные активы в Сомали и стратегическое преимущество в Аденском заливе: Анкаре важно сохранить позиции на фоне продвижения интересов со стороны ОАЭ, и Израиля, активно сотрудничающих с Сомалилендом и оказывающих военную и финансовую поддержку непризнанному автономному региону. Вложив миллиарды в африканское государство, Анкара едва ли готова отступать, тем более перед лицом региональных конкурентов.