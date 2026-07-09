Зачем Эрдоган превратил Анкару в город-крепость?

Одной из отличительных особенностей прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Анкаре была географическая близость к Ирану, чьи представители сейчас открыто призывают к мести за похороненного в Мешхеде аятоллу Али Хаменеи, в том числе путем убийства ключевого участника саммита - президента США Дональда Трампа.

Перед саммитом НАТО в Анкаре Турция приняла чрезвычайные меры безопасности. Объединенный штабной комплекс "Полумесяц и звезда" (Ay Yıldız), где должны были встретиться почти четыре десятка лидеров стран альянса, превратили в настоящую крепость. На два дня была ограничена работа аэропорта Анкары. В город передислоцировали 50 тыс полицейских, 8 тыс жандармов и 5 тыс единиц спецтехники. На время саммита были запрещены любые концерты и демонстрации.

В чем причина? Ответ напрашивается сам собой - в необходимости гарантировать безопасность лидеров стран Запада. Однако в первую очередь требовалось обеспечить сохранность центрального гостя Анкары на саммите НАТО - президента США Дональда Трампа. США нанесли серию ударов по Ирану в момент пребывания Трампа в Турции, и бывший министр культуры ИРИ Мохаммад Мехди Эсмаили предложил ликвидировать американского лидера, пока тот находится в соседнем государстве.

"Месть — это законное, религиозное и международное право иранцев, а убийца Хаменеи находится в ближайшей к нам точке", - написал Эсмаили в соцсети.

Сам Трамп признал, что после убийства Али Хаменеи и мартовской войны с Ираном он стал главной целью для Исламской Республики. "Я номер один в иранском списке на убийство", — сказал он.

Напомним, что Дональд Трамп обвинял Тегеран в организации покушения на него еще прошлым летом, когда он не был президентом США. Тогда эти обвинения были явным преувеличением, но теперь, когда США по решению Дональда Трампа успели причинить огромный ущерб Ирану, они выглядят более оправданно. Поэтому укрепление Анкары перед саммитом НАТО было связано не только и даже не столько с купированием потенциальных угроз со стороны международных террористических организаций, сколько с необходимостью не допустить покушения на Трампа.

Пока Трамп проводил встречи в Анкаре, американские войска в течение двух дней поразили как минимум 170 целей, в основном вдоль побережья Ормузского пролива, включая порты Бендер-Аббас и Чабахар, а также район Бушерской АЭС. Погибли 14 человек, 80 ранены. Почему под удар попали именно эти районы? Там находятся системы ПВО, склады ракет и беспилотников, а также военно-морская инфраструктура, с помощью которой Иран бьет по судам и танкерам в Персидском заливе и Ормузском проливе. Свои удары Иран оправдывает тем, что проходящие корабли должны идти только по его координатам.

Иран не оставил атаки США без ответа и ударил по американским опорным пунктам в регионе - комплексу ЗРК Patriot в Кувейте, спутниковой системе в Катаре, топливным хранилищам в Бахрейне, командному центру США на Ближнем Востоке и базе Аль-Азрак в Иордании. Тем не менее, несмотря на достаточно широкую географию ударов и призывы ликвидировать Трампа, было бы преждевременно говорить, что впереди новая большая война между Ираном и США.

Да, Трамп признал что режим перемирия сорван, а Иран официально вышел из переговоров, однако ввязывание в новую военную кампанию гарантирует полный разгром республиканцев на выборах в Конгресс, вновь повысит цены на нефть и отвлечет Трампа от решения украинского конфликта. В конце концов, Пентагону может попросту не хватить боеприпасов, чьи запасы США только-только начали восстанавливать. Впрочем, все это рациональные доводы, в то время как в реальности решающим фактором будет непредсказуемость поведения Дональда Трампа.

На второй день саммита и ударов по Ирану Трамп сам заверил, что стычки продлятся недолго. "Я не думаю, что это начнется снова. Думаю, все закончится очень быстро. Они ударили по нескольким кораблям, поэтому мы ответили гораздо сильнее", — заявил он.

В связи с этим рынки пока весьма сдержанно реагируют на обмен точечными ударами между США и Ираном: Дональд Трамп благополучно улетел из укрепленной Анкары домой, а призывающие о его устранении представители Исламской Республики ограничились сожжением похожей на Трампа скульптуры.