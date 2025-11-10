Трамп и Аш-Шараа нашли точки соприкосновения

10 ноября, спустя год после избрания Дональда Трампа президентом США и примерно столько же после смены власти в Дамаске, сирийский лидер Ахмед аш-Шараа приехал в Вашингтон. Впервые с момента основания арабской республики президент Сирии посетил США.

Лично для президента США Дональда Трампа встреча с руководителем страны, которую Запад еще не принял в свою семью, не является нонсенсом. 47-й американский лидер встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном в прошлую каденцию и, несмотря на все протесты ЕС и НАТО, вел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп с самого начала смотрел на новую, постасадовскую Сирию весьма прагматично, тем более что с Дамаском бросились устанавливать отношения все, даже недружественный аш-Шараа Иран. Европейские министры стали одними из первых, кто посетил Дамаск в начале января 2025 года. У самого американского президента первый контакт состоялся в мае. Достаточно рано, на самом деле, ведь визит в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар был первым зарубежным визитом главы Белого дома. В Эр-Рияде при содействии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и кронпринца КСА Мухаммеда бен Салмана Трамп пожал руку аш-Шараа.

Белый дом уже начал предпринимать конкретные действия для нормализации связей, частично сняв санкции с Сирии. Взамен он ожидает восстановления связей Дамаска с Тель-Авивом. На майской встрече Трамп призвал сирийского лидера подписать с Израилем "соглашения Авраама". Кроме того, американец ждет от аш-Шараа депортации всех иностранных и "палестинских" экстремистов, борьбы с террористическими организациями и содержания тюрем, где отбывают заключение террористы.

Встреча в Белом доме 10 ноября прошла в закрытом режиме. Сирийский гость проследовал в Белый дом через боковой вход, чтобы избежать неудобных вопросов журналистов. Однако результаты, судя по последующим заявлениям сторон, позитивные.

Трамп настроен оптимистично к сирийскому руководству. "Президент Сирии - очень сильный лидер. Он приходит из очень сложной географии и является сильным человеком. Мы хорошо ладим с новым президентом Сирии. Мы сделаем все возможное, чтобы они добились успеха, потому что это часть Ближнего Востока", - отметил президент США.

Дональд Трамп, разумеется. не воспринимает Ахмеда аш-Шараа как союзника, но готов пойти на сделку с Дамаском ради взаимных интересов. В виде комплимента президент США вручил аш-Шараа кепку с надписью MAGA (Make America Great Again).

Аш-Шараа, в свою очередь, сказал, что ценит нормальное отношение к нему страны, где он доселе воспринимался как выходец из террористических кругов. В интервью Fox News он объявил, что Сирия - союзник США.

"Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности — теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты", — сказал он, отметив возможность совместной добычи газа. Что касается прошлого Аш-Шараа, то, как он отметил, его участие в террористических организациях — "дело прошлого", и Трамп эту тему с ним не обсуждал.

Союзничество Сирии с США гость видит в борьбе с терроризмом, в частности, с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Ранее со слов посла США в Турции Тома Баррака Reuters сообщал, что Трамп и аш-Шараа могут обсуждать возможность присоединения Сирии к антитеррористической коалиции США. После встречи в Белом доме министр информации Сирии Хамза Мустафа отметил, что его страна договорилась с США о вхождении в эту коалицию. При этом соглашение имеет только политический характер и не предусматривает военных компонентов.

Второй важной темой в безопасности для США и Сирии является Израиль. Ранее в этом году ЦАХАЛ подвергал ударам базы в Сирии и даже резиденцию аш-Шараа. Израиль участвовал в противостоянии Дамаска и друзов на стороне последних. Перед встречей лидеров в СМИ появлялись сообщения о том, что американские военные могут появиться на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь Сирии и Израилю заключить пакт о безопасности.

В своем общении с журналистами после встречи Трамп подтвердил намерение примирить две страны: "Мы должны сделать так, чтобы Сирия работала. Это важная часть Ближнего Востока, и, должен сказать, все идет очень хорошо. Мы также работаем с Израилем над тем, чтобы он ладил с Сирией и со всеми остальными. И это удивительно работает".

В своем посте в Truth Social американец отметил, что с аш-Шараа он обсудил "все тонкости установления мира на Ближнем Востоке, главным сторонником которого он является".

Еще один важный вопрос в сфере безопасности - американские военные в Заевфратье и их статус. Судя по словам Аш-Шараа, он, в отличие от талибов, не торопит Пентагон с их выводом. Сирийский лидер хочет использовать ВС США для интеграции "Сирийских демократических сил" (SDF) и входящих в них курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в сирийскую армию.

"Я считаю, что наилучшим решением будет то, что американские войска, присутствующие в Сирии, будут контролировать интеграцию (SDF - прим. ред.). Задача защиты сирийской территории будет возложена на государство", - заявил аш-Шараа.

В экономической сфере США пока ничего явного и дельного предпринимать не спешат. Однако аш-Шараа может занести себе в актив решение Вашингтона снять все санкции на экспорт товаров гражданского назначения, программного обеспечения и технологий. Кроме того, США по линии СБ ООН сняли санкции и с самого сирийского лидера и главы МВД Сирии Анаса Хасана Хаттаба.

В своих отношениях с Сирией США по-прежнему опираются на координацию с Саудовской Аравией и Турцией. Эр-Рияд выступает своеобразным гарантом "правильной" политики Дамаска, направленной на реальную борьбу с терроризмом, а Турция на правах ведущей силы выступает в качестве главной опоры сирийского режима и ее ВС.

Не зря на встрече с аш-Шараа Трамп в очередной раз решил вспомнить Эрдогана. "Он (Аш-Шара - прим. ред.) очень хорошо ладит с президентом Эрдоганом, который является великим лидером. Эрдоган очень поддерживает то, что происходит в Сирии", - отметил президент США.