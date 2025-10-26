США все еще тормозят развитие военной авиации Турции

США так и не поставили Анкаре F-16, санкции по F-35 не сняты, а Конгресс блокирует экспорт в Турцию двигателей для KAAN.

С момента блокировки США участия Турции в программе истребителей пятого поколения F-35 у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана появилась задача найти альтернативные пути для развития боевой авиации своей республики. Амбиции Анкары постоянно расширяются и охватывают не только Ближний Восток, Средиземноморье, Южный Кавказ и Среднюю Азию, но и Африку, и для их реализации важно иметь самую современную военную авиатехнику.

В прошлом году Эрдоган рассчитывал сделать рокировку и получить от европейцев истребители Eurofighter, но Германия, Великобритания, Италия и Испания не дали окончательное добро на сделку. Несмотря на определенную нормализацию с США, с уходящей администрацией Джозефа Байдена договориться все-таки не удалось. Байден дал добро на поставку F-16 в качестве компенсации за антитурецкие санкции, но Конгресс опять заблокировал сделку.

Ближе к концу 2025 года США и Европа смягчили свое отношение к Анкаре. Во время сентябрьского визита Эрдогана в Вашингтон Дональд Трамп обозначил перспективы сделок по истребителям. "Может произойти очень скоро, почти немедленно, если у нас пройдет хорошая встреча", - так глава Белого дома прокомментировал возможность снятия санкций (исключение из программы F-35) за покупку Турций российских систем ПВО С-400.

Через пару дней после встречи в Белом доме глава турецкого МИД Хакан Фидан дал понять, что "в ходе встречи было достигнуто согласие о том, что такие вопросы, как санкции CAATSA, которые мешают нашему дальнейшему укреплению отношений, должны быть решены".

Эрдоган настроен весьма оптимистично. 9 ноября он заявил об успехе по переговорам вокруг возврата Турции в производство F-35. "В ходе последних на этот момент переговоров с президентом США Дональдом Трампом мы сделали важные позитивные шаги. Надеюсь, данные обещания будут выполнены", - сказал он по пути из Азербайджана, где побывал на Параде Победы в Баку.

Несмотря на постоянные комплименты в адрес Эрдогана, на деле Трамп все же не спешит снимать санкции. Еще на встрече в конце сентября он дал понять, что ждет от Турции санкций против российской нефти. Возможно, именно они являются условием поставок самолетов.

Пока Трамп колебался, удивили европейцы. В конце октября в Анкару с разницей в один день приехали премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Первый привез с собой Eurofighter, второй - поддержал их поставки. Если в случае Лондона особые отношения с Анкарой никогда не были секретом, то добродушие Мерца диктуется растущей зависимостью ЕС от Турции. Брюссель, Берлин и Париж пытаются привлечь турецкие власти к совместной европейской обороне, поставленную под риск Трампом, и видят в Стамбуле влиятельного посредника по Украине. Кроме того, после смены власти в Дамаске Турция - самый влиятельный игрок в Сирии.

В совокупности Британия заключила сделку на сумму в $10 млрд. За счет 20 поставленных истребителей Стармер хочет поддержать на родине 20 тыс рабочих мест. Министр обороны Британии Джон Хилли видит в сделке усиление оперативных возможностей НАТО и его обороноспособности.

"Турция является важным союзником НАТО и охраняет выход к Черному морю. Благодаря оснащению этой страны истребителями Eurofighter Typhoon высшего класса дальности действия, эта сделка укрепит сдерживающие способности НАТО", - отмечал Хилли.

Его турецкий коллега Яшар Гюлер уточнил, что всего в рамках сделки по Eurofighter речь идет о закупке 44 истребителей. 20 единиц будут приобретены у Британии, по 12 - у Катара и Омана.

В отличие от Великобритании, Германия ведет себя осторожнее. Да, Берлин не стал чинить препятствия: еще в июле бундесправительство одобрило сделку. Однако свои "Еврофайтеры" немцы отдавать не стали. Причина такого решения во многом может быть связана с израильским фактором. На совместной пресс-конференции Мерц и Эрдоган вступили в перепалку из-за поддержи Берлином Тель-Авива и термина "геноцид в Газе". Кроме того, Германия как будто обуславливает помощь Турции ужесточением ее курса к России.

Великобритания Россию не любит не меньше, чем Германия, но к интересам Турции относится с большим пониманием и не пытается манипулировать темами прав человека и демократии, как германские власти.

Хотя у Эрдогана получилось заключить сделку с европейцами и комплименты в адрес Турции из столиц стран-членов НАТО слышно все чаще, все же надо признать, что за последние годы у Анкары сформировалось недоверие к Западу. Именно поэтому власти Турции решили не ждать благорасположения американских и европейских чиновников, а сделали ставку на свой ВПК. Военная авиация - не исключение. На всех парах идет разработка отечественного истребителя пятого поколения KAAN.

Примечательно, что, как и с западными образцами, даже в отечественном проекте не обходится без помех. Ими снова выступают западные партнеры, а точнее США. Через три дня после встречи Эрдогана и Трампа Конгресс приостановил выдачу лицензий на экспорт двигателей серии F110, на которых должны летать истребители KAAN. Поведение заокеанских друзей побудило Хакана Фидана обвинить США в том, что их решение создает "системную проблему", а санкции и контроль над экспортом высоких технологий превращается в инструмент политического давления в рамках НАТО.

Представители турецкого ВПК сохраняют хладнокровие и стараются не преувеличивать значение американских двигателей. Глава Управления оборонной промышленности Турции Халюк Горгюн отметил, что в графике поставок KAAN "никаких задержек нет", и создание турецких истребителей "никоим образом не зависит от двигателя одной страны". По его словам, у Турции есть альтернативные варианты, если американцы не поставят двигатели. А в долгосрочном плане в создании KAAN будут использованы отечественные образцы TF-35000, интеграция произойдет ближе к 2032 году.

На заседании кабинета министров в Анкаре в начале ноября Эрдоган выразил уверенность в том, что истребители KAAN совсем скоро будут стоять на страже республики: "Мы надеемся, что наш национальный боевой самолет KAAN будет включен в инвентарь наших ВВС в соответствии с установленным графиком. Мы уверены в одном. Как наш первый национальный реактивный учебный и легкий штурмовик HÜRJET является лидером в своей области, так и KAAN, по завершении всех процессов будет лидером в своей категории".

Когда же Турция реально получит свои тяжелые истребители, еще не совсем ясно.