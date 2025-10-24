Эрдоган рассказал о роли Турции в соблюдении мирового баланса

На сегодняшний день стабильность в мире невозможно выстроить без участия Турции, заявил накануне, закрывая заключительную часть программы встречи "Века Турции", президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня, когда речь заходит о мире, спокойствии и стабильности, первым на ум приходит Турция"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Сейчас слово Турции пользуется уважением как в регионе, так и во всем мире в целом: страна "экспортирует спокойствие и стабильность", и ни одна спорная международная ситуация не решается без участия Турции: от Сирии до Газы, от Персидского залива до конфликта между Россией и Украиной, отметил турецкий лидер, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Турция в шаге от создания государства без терроризма, за этим весь регион будет свободным от террора, это станет самым долгосрочным достижением ради будущих поколений, - подчеркнул Эрдоган.