Турция готова принять встречу Путина и Трампа

Президент Турции подтвердил желание республики принять у себя встречу лидеров России и США. Путин и Трамп планировали встретиться в ближайшее время в Будапеште, однако в итоге переговоры были отменены по инициативе американской стороны.

Турция предлагает провести у себя возможный саммит Россия – Соединенные Штаты. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил сожаление в связи с тем, что встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была отменена.

"Здесь еще раз проявилась важность Турции или Стамбула в видении мира. Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава турецкого государства отметил, что у Анкары хорошие отношения и с Москвой, и с Вашингтоном.

"У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы являемся страной, заслужившей доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества"

– президент Турции

Напомним, 22 октября Трамп отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с Путиным. При этом он выразил надежду на то, что она все-таки состоится в будущем.