В Белом доме назвали условие для встречи Путина и Трампа

В США не исключают, что в обозримой перспективе президент страны все-таки проведет еще одну встречу с лидером России. Ранее на этой неделе он отменил ее.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт отметила при этом, что сначала американский лидер хочет убедиться, что эта встреча "разумным использованием времени".

"Президент хочет убедиться, что встреча между ним и президентом Путиным станет хорошим использованием его времени. Он не хочет тратить время впустую"

– представительница Белого дома

В администрации добавили, что Трамп все еще рассчитывает на успех в украинском урегулировании, однако пока не видит заинтересованности в этом со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что лидер США отменил встречу с российским коллегой, которая должна была состояться в ближайшее время в Будапеште.