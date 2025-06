Схватка за Центральную Азию продолжается. Си едет в Казахстан

Пока мировое внимание сосредоточено на ирано-израильском конфликте, развивается геополитическая конкуренция за влияние в соседнем регионе Центральной Азии. 16-17 июня в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Встреча приурочена к процедурам углубления стратегического партнерства.

Политические и экономические контакты Казахстана и Китая стремительно растут. В общей сложности это уже шестой визит Си Цзиньпина в Казахстан, причем половина приходится на последние годы: председатель КНР приезжал в Астану в сентябре 2022 года в честь 30-летия установления дипломатических отношений, затем в июле 2024 года он участвовал в астанинском саммите ШОС.

Китай остается одним из ключевых экономических партнеров Казахстана. В казахстанском экспорте Китай уступает только Италии и то незначительно: 18,7% ($14,7 млрд) против 18,8% ($14,8 млрд) в 2023 году. В списке крупнейших импортеров (данные за 2024 год) китайцы также идут вторыми ($15,1 млрд), отставая от России ($18,2 млрд).

В инвестициях есть куда расти. В топ-партнерах по прямым иностранным инвестициям Китай с $1,2 млрд идет пятым, после России, Нидерландов, Южной Кореи и Бельгии, от последних двух отставание в 2024 году маленькое - несколько десятков миллионов долларов.

За последние годы Казахстан доказал свою высокую инвестиционную привлекательность, поэтому конкуренция здесь большая. По данным Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, в 2024 году Казахстан смог привлечь в новые проекты $15,7 млрд (на 90% больше предыдущего года!), став лидером среди стран Северной и Центральной Азии. Примечательно, что большая часть этой суммы приходится на катарскую компанию UCC Holding - деньги инвестированы в строительство заводов по переработке газа и в газотранспортную инфраструктуру.

Экономическая конкуренция в Казахстане и в более широком смысле в Центральной Азии отражается и в политике. Все крупные и средние игроки проводят саммиты с пятью республиками региона. Если помнить, что в 2023 году Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) провел подобный саммит "5+1", то инвестиции из Катара уже не вызывают удивления. Второй должен был пройти в начале мая 2025-го в Самарканде, но отложен на неопределенное время.

4 апреля первый саммит с Центральной Азией провел Европейский союз. Результатом встречи в Самарканде с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Антониу Кошту и президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана стало повышение уровня взаимодействия между сторонами до стратегического партнерства. Партнерство приняло такой размах, что вызвало недовольство в Правящей партии справедливости и развития в Турции из-за того, что Узбекистан, Туркменистан и Казахстан установили прямые дипломатические отношения с Кипром и осудили провозглашение турецкой республики Северного Кипра.

В начале специальной военной операции по странам ЦА турне совершили французский президент Эмманюэль Макрон и тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен. Там они добивались осуждения России, присоединения региона к режиму санкций и поставок важнейших ресурсов на Запад, прежде всего урана.

Возвращаясь к визиту Си Цзиньпина отметим, что в его преддверии произошел ряд событий, свидетельствующих об углублении экономических связей. 9 июня на встрече премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с председателем правления Industrial and Commercial Bank of China Лю Цзюнем обсуждалась возможность привлечения 1 млрд юаней для казахстанского АО "Фонд развития промышленности". Рассматривается и размещение облигаций в в КНР на сумму до 5 млрд юаней. 11 июня в Алматы открылся новый контейнерный терминал ZHETYSU, ставший результатом партнерства китайской компании Xi’an Free Trade Port Construction and Operation и казахстанских железных дорог (ҚТЖ). Более того, китайцы вступили в конкуренцию с США и "Росатомом" за право возвести атомную электростанцию мощностью 2,4 ГВт, запуск которой планируется на 2035 год. КНР предлагает АЭС построить в два раза дешевле "Росатом" - за $5,5 млрд.

Казахстан является одной из ключевых стран для китайской геополитики и экономики. Дело не только в том, что это сильнейшая в экономическом смысле страна ЦА, обладающая крупными запасами полезных ископаемых (второе место по урану, хрому, свинцу и цинку, пятое - по меди, топ-10 в угле, железе и золоте). Казахстан еще и выступает одним из главных звеньев в китайском транспортном проекте "Один пояс - один путь", чем мотивировано дополнительное внимание Си Цзиньпина к стране.

В условиях торговой войны с США и глобальных политических катаклизмов (Украина, Газа, Сирия, Йемен, теперь еще и Иран), так или иначе бьющих по китайским интересам, не время разбрасываться партнерами. Китаю необходимо укреплять связи с Центральной Азией и Южным Кавказом для того, чтобы поддерживать связи с Европой, чей интерес к КНР из-за давления Дональда Трампа лишь растет. Неслучайно перед поездкой в Казахстан Си принял президента Азербайджана Ильхама Алиева и подписал с ним стратегическое соглашение.

Любопытно, что 6 июня Казахстан подписал соглашение с Великобританией о военном сотрудничестве, а через пять дней в Лондоне США и Китай согласовали предварительный план, призванный ослабить напряженность из-за тарифной политики Трампа. Если прибавить к этому недавний саммит ЕС и Центральной Азии и постоянные комплименты европейских политиков Си Цзиньпину, то можно предположить выстраивание следующей геополитической схемы: Европа через ЦА и Казахстан координирует свои усилия с Китаем, а Великобритания, сблизившаяся при лейбористах с ЕС, поддерживает данные усилия.

9 июня министр торговли Китая Ван Вэньтао провел переговоры с госсекретарем Великобритании по вопросам бизнеса и торговли Джонатаном Рейнольдсом и призвал к расширению диалога двух стран в цифровых технологиях и финансах. В то же время Лондон старается не допустить эскалации между своим все еще ключевым партнером США и Китаем, в связи с чем и предоставил свою площадку для встречи американского министра финансов Скотта Бессента и китайского вице-премьера Хэ Лифэня.

В свете сохранения экономических противоречий США с КНР, политических разногласий Вашингтона и Брюсселя, конфликта ЕС с Россией и растущей значимости Центральной Азии последнюю ожидают бурные события. Конкуренция выльется либо в процветание региона (не исключая сценарий, когда страны ЦА будут действовать по формуле "кто заплатит больше"), либо в политические катаклизмы в форме новых попыток госпереворотов, революций, терроризма и даже войн.